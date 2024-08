NVIDIA's Blackwell AI GPU'er møder problemer

NVIDIAs kommende Blackwell AI GPU har større problemer, ifølge SemiAnalysis. Dette vil påvirke produktionen indtil første halvdel af 2025. Hovedproblemerne skyldes Blackwell GPUs arkitektur og TSMCs nye CoWoS-L chipemballage.

5 aug. 2024 kl. 10:36 Af Maria DEL:

SemiAnalysis forklarer, at rygterne går på, at en af de øverste metal-lag og bump i Blackwell-dieen skal redesignes, mens en anden går på, at de interne bridge dies i CoWoS-L-emballagen skal redesignes. SemiAnalysis forklarer, at der har været en vridning i CoWoS-L-emballagen, der blev forårsaget af varme, med TSMC's nye CoWoS-L-avancerede emballage, der er mere kompleks end den nu mere almindelige CoWoS-S-emballage.

NVIDIA's nye Blackwell AI GPU'er vil være de første massemarked chips, der bruger TSMC's nyeste CoWoS-L-avancerede emballage. "NVIDIA og TSMC sigtede efter en meget aggressiv rampplan, der skulle producere over en million chips per kvartal. Derfor har der været en række problemer," siger SemiAnalysis.

Ifølge SemiAnalysis forsøger NVIDIA angiveligt at håndtere problemerne ved at forlænge Hopper AI GPU-serien og introducere en ny Blackwell familie GPU: B200A. Den nye B200A AI GPU vil blive emballeret ved hjælp af TSMC's CoWoS-S og rivaliserende emballageteknologier fra andre leverandører, herunder Amkor, ASE og Samsung. Ifølge SemiAnalysis vil den nye B200 AI GPU opfylde behovet for lavere og mellemstore AI-systemer og erstatte B100 og B200 chips i HGX 8-GPU supercomputing-platform formfaktorer.

TSMC har aggressivt udvidet sin CoWoS-L emballagekapacitet for at øge volumen. SemiAnalysis tilføjer, at en ny emballagefabrik med navnet "AP6" er under opførelse, og at den eksisterende CoWoS-S kapacitet ved AP3 bliver konverteret til CoWoS-L kapacitet. NVIDIA's nye Blackwell B200 AI GPU skulle have haft lancering i Q4 2024, men SemiAnalysis har en ny vejplan, der viser at B200 bliver sendt i "lav volumen" mod slutningen af året (sent november, december) mens B200A vil ankomme i Q2 2025 eller Q3 2025.