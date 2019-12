AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-09 12:38:02

[CES 2018] Sennheiser HD headset fremvist med heftigt prisskilt.

Sennheiser HD 820 Closed Dynamic headsettet tiltrak sig en del opmærksomhed under præsentationen, og vi har her at gøre med et high-end headset til lydentusiasten, som ikke begrænses af et stramt budget.

Sennheiser HD 820, er blandt andet designet for at kunne minimere resonanser, som er en af de helt store show-stoppere på headsets – den irriterende brummen vi alle hader, når der skal kobles af med et lækkert stykke musik. Med et prisskilt på $2,400, er segmentet for Sennheiser HD 820 reduceret, men der er allerede muligt at forudbestille Sennheiser HD 820, hvis man ikke kan modstå fristelsen.

Med på vejen skriver Sennheiser selv ”breathtakingly transparent and natural, designed to give incredibly realistic sounding audio.”



"Sennheiser HD 820 headphone design includes handcrafted microfiber ear pads to provide a soft and comfortable fit and excellent “attenuation” of ambient noise, all finished with a robust metal headband but includes an inner damping element. The headphones are supplied with silverplated OFC cables and low capacitance, balanced 4.4 mm gold plug. Included in the box is a ¼” (6.35 mm) stereo jack plug, 4.4 mm Pentaconn stereo jack plug, USB flash drive (SD-U16L version) with instruction manual (as PDF file) and individually diffuse-field frequency response curve, microfiber cloth and XLR-4 connector”



Vil du stifte nærmere bekendtskab med de nye Sennheiser HD 820 close dynamic hørebøffer, så kan du besøge producentens eget website, hvor du også kan forudbestille Sennheiser HD 820.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.