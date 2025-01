Skullcandy Icon ANC

Skullcandy Icon ANC repræsenterer en spændende tilføjelse til markedet for trådløse hovedtelefoner med aktiv støjreduktion. Med sit moderne design, avancerede teknologi og fokus på både lydkvalitet og brugervenlighed, forsøger Skullcandy at konkurrere med nogle af de mest etablerede aktører i branchen. Hovedtelefonerne lover en kraftfuld lydoplevelse kombineret med fleksible funktioner som justerbar ANC, Bluetooth-forbindelse og en lang batterilevetid. I denne test undersøger vi, om Skullcandy Icon ANC lever op til forventningerne og leverer en lydoplevelse, der kan tilfredsstille både casual lyttere og lydentusiaster.

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som nemt kan findes på Skullcandy’s hjemmeside.

Specifikationer på Icon ANC

Type: Over-ear headset

Frekvensgang: 20 – 20.000 Hz

Volume control: On Ear Cup

Drivers: -

Lydkontrol på headset: Multimedie control

Stik: 1 x 3.5mm, 1x USB-C

Kanaler: Stereo

Batteri: - mAh

Batteritid: Op til 60 timer med ANC Off, Op til 50 timer med ANC ON

Vægt: 225 gram

Support for følgende: Bluetooth/3.5mm Aux

Rundt om Icon ANC

Skullcandy Icon ANC er trådløse hovedtelefoner med aktiv støjreduktion (ANC), der giver en skræddersyet lydoplevelse tilpasset dine omgivelser. Med en imponerende batterilevetid på op til 60 timer og hurtigopladning er de ideelle til lange lytteperioder og rejser. Hovedtelefonerne er udstyret med Bluetooth-forbindelse og har et komfortabelt og robust design, der gør dem velegnede til både daglig brug og længerevarende sessioner.

Når du åbner æsken til Skullcandy Icon ANC, finder du hovedtelefonerne sammen med et USB-C opladerkabel til hurtig og nem opladning. Der medfølger også et aftageligt AUX-kabel, hvis du ønsker at bruge hovedtelefonerne med en kablet forbindelse. For at beskytte og opbevare dine hovedtelefoner får du en praktisk rejsetaske, og derudover indeholder pakken en brugervejledning, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med at bruge produktet. Dette gør det nemt og bekvemt at tage Skullcandy Icon ANC i brug med det samme.

Skullcandy Icon ANC-hovedtelefonerne er konstrueret med en kombination af holdbare og komfortable materialer. Hovedbøjlen er fremstillet af robust metal, hvilket sikrer både styrke og fleksibilitet. Ørepuderne er polstret med blødt skum og betrukket med et læderlignende materiale, der giver en behagelig pasform og reducerer tryk under længere tids brug. Ydersiden af ørekopperne er lavet af slidstærk plast, designet til at modstå daglig slitage. Desuden har hovedtelefonerne en IPX4-klassificering, hvilket betyder, at de er sved- og vandafvisende og dermed velegnede til aktiv brug.

Skullcandy Icon ANC er on-ear hovedtelefoner designet til at sidde direkte på ørerne. Ørekopperne er kompakte og lette, hvilket gør dem velegnede til aktiv brug og nem transport. Når hovedtelefonerne foldes sammen, bliver de endnu mere kompakte, hvilket gør dem praktiske at have med på farten.

Højre ørekop på Skullcandy Icon ANC er designet med flere praktiske funktioner for nem betjening. Den er udstyret med en USB-C-port til opladning, hvilket giver hurtig og effektiv strømtilførsel, samt en AUX-indgang til kablet lytning, hvis det ønskes. Ørekoppen har også en tænd/sluk-knap, der gør det nemt at aktivere eller deaktivere hovedtelefonerne, og en multimedieknap, som giver kontrol over afspilning, pause, skift af nummer og opkald. Disse funktioner er elegant integreret, så designet forbliver brugervenligt og strømlinet. Venstre ørekop på Skullcandy Icon ANC er designet uden fysiske indgange, hvilket giver et rent og minimalistisk udtryk.

Software

Skullcandy Icon ANC-hovedtelefonerne fremstår som en moderne og brugervenlig løsning med intuitive funktioner og let adgang til alle nødvendige informationer via en tilhørende app. Med et stilfuldt design og en overskuelig brugerflade kan du hurtigt se batteriniveauet og forbindelsesstatus. Den nyeste firmwareopdatering, version 1.0.3, er installeret, hvilket sikrer, at du får adgang til de seneste funktioner og optimeringer. Headsettet er tydeligt forbundet, hvilket skaber en problemfri oplevelse, hvor teknologien arbejder i baggrunden for at levere en stabil og enkel forbindelse. Dette viser et produkt, der er bygget til både performance og enkel betjening, ideelt til dem, der ønsker en ukompliceret og effektiv lydoplevelse.

Appens brugerflade til Skullcandy Icon ANC tilbyder omfattende tilpasningsmuligheder, der forbedrer både lyd- og brugeroplevelsen. Equalizer-sektionen giver mulighed for at vælge mellem forudindstillede lydprofiler som Music, Podcast og Bass Boost, eller at skabe en helt personlig lydprofil via Custom-indstillingen. Disse funktioner gør det nemt at justere lyden efter egne præferencer og det aktuelle indhold. Funktionen for lav forsinkelse, Low Latency Audio, kan aktiveres for at reducere forsinkelse under videovisning eller gaming, hvilket gør hovedtelefonerne alsidige til forskellige brugsscenarier. Derudover kan brugeren tilpasse knapindstillinger for at få præcis den kontrol, der ønskes, hvilket giver en personlig og intuitiv betjeningsoplevelse. Med Multipoint Pairing kan headsettet forbindes til to enheder samtidig, hvilket gør det praktisk for dem, der skifter mellem flere enheder i dagligdagen. Denne kombination af funktioner gør Skullcandy-appen til et stærkt værktøj, der maksimerer headsettets potentiale og brugervenlighed.

Appens brugerflade for Skullcandy Icon ANC tilbyder en række praktiske og avancerede funktioner, der forbedrer både lydkvalitet og brugervenlighed. Funktionerne spænder fra "Personal Sound", som gør det muligt at skræddersy lydprofilen til individuelle behov, til "Hearing Modes", der tilbyder fleksible indstillinger for forskellige lytteforhold. Equalizer-delen giver yderligere mulighed for at justere lyden efter præference. Low Latency Audio sikrer en forsinkelsesfri oplevelse under gaming og videovisning, mens "Button Settings" lader brugeren tilpasse funktionaliteten af headsettets knapper for en mere personlig betjening.

Desuden gør "Multipoint Pairing" det muligt at forbinde headsettet til to enheder samtidig, hvilket er en fordel for dem, der ofte skifter mellem for eksempel en smartphone og en tablet. Funktionerne inkluderer også unikke muligheder som at tage billeder via "Take A Photo"-funktionen, stemmeaktivering med "Activate Assistant", og nem adgang til musik med "Spotify Tap". Alt dette kombineres i en intuitiv og let tilgængelig app, der giver fuld kontrol over Skullcandy Icon ANC’s mange muligheder.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Nu er det tid til at tage et dybere kig på Skullcandy Icon ANC og teste, hvordan det klarer sig i praksis. Da hovedtelefonerne primært er designet til brug med smartphones og tablets, vil denne gennemgang fokusere på komfort og lydoplevelsen – to centrale aspekter for de fleste brugere.

Starter vi med komforten, er det første, man bemærker, hvor lette hovedtelefonerne er. Den lave vægt gør dem ideelle til længerevarende brug, da de ikke føles tunge eller belastende på hovedet. Dette er en klar fordel for dem, der bruger hovedtelefoner i længere tid ad gangen, uanset om det er til arbejde, afslapning eller rejser. Skullcandy har tydeligvis lagt vægt på, at headsettet skal være nemt at tilpasse, så det kan passe til mange forskellige hovedformer og størrelser.

Metalbøjlen, der udgør en central del af konstruktionen, bidrager til hovedtelefonernes robusthed, men er samtidig fleksibel nok til at tilpasse sig brugeren. Den er udstyret med en lille pude, der tilføjer ekstra komfort. Dog kræver det lidt justering at finde den perfekte pasform, så bøjlen ikke presser for meget på toppen af hovedet. Når dette er på plads, føles hovedtelefonerne dog både stabile og behagelige. Ørekopperne er polstret med blødt skum, som tilføjer yderligere komfort og sikrer, at hovedtelefonerne sidder godt, uden at de bliver ubehagelige efter længere tids brug.

Når det kommer til lyden, er Skullcandy Icon ANC spækket med muligheder for at tilpasse lydoplevelsen. Første skridt var at opsætte en personlig lydprofil. Denne funktion gør det muligt at finjustere lydoplevelsen efter ens egne præferencer og høreniveau, hvilket giver en skræddersyet oplevelse. Efter at have indstillet lydprofilen, kan man vælge mellem fire forskellige lydindstillinger: Off, Softer, Default og Richer. Jeg valgte "Richer," som er optimeret til at levere en dybere og mere fyldig lyd.

Resultatet var imponerende. Musikken fik en markant dybde, hvor bassen virkelig kom til sin ret. Den var præcist afbalanceret og undgik at blive overvældende, hvilket gjorde den til en perfekt ledsager til både energisk popmusik og mere afdæmpede melodier. Samtidig supplerede diskanten bassen på fornem vis. Diskanten var klar og detaljeret, hvilket skabte en god harmoni i lydbilledet. Dette gjorde det muligt at nyde alle de små nuancer i musikken, fra vokaler til instrumenter.

Uanset musikgenre leverede Skullcandy Icon ANC en tilfredsstillende lydoplevelse. Kombinationen af den tilpassede lydprofil og de forskellige indstillingsmuligheder gjorde det muligt at finde præcis den lyd, der passede til min smag. Det er værd at bemærke, at headsettet også formår at levere en stabil præstation på tværs af volumenniveauer – lyden forblev ren og uforvrænget, selv når jeg skruede op for at teste dens maksimale kapacitet.

Alt i alt viste Skullcandy Icon ANC sig at være et headset, der ikke blot er let og komfortabelt, men som også tilbyder en lydkvalitet, der kan tilpasses præcist til brugerens ønsker. Med sine brugervenlige funktioner og gode ydeevne er det et headset, der formår at balancere mellem funktionalitet og fornøjelse.

Pris

Icon ANC fra Skullcandy har en pris på 699,- DKK. Men har været på tilbud under testen til 609,- DKK.

Konklusion

Skullcandy Icon ANC leverer en stærk samlet oplevelse, der balancerer komfort, lydkvalitet og funktionalitet til en pris, der gør dem tilgængelige for de fleste. Hovedtelefonerne er lette, fleksible og nemme at justere, hvilket gør dem komfortable at bruge i længere perioder. Dog kan det kræve lidt tilvænning at få metalbøjlen justeret korrekt, så den sidder helt perfekt.

Når det gælder lyd, skuffer Skullcandy Icon ANC bestemt ikke. Den personlige lydprofil og valget mellem fire lydindstillinger, herunder "Richer," sikrer en imponerende lydoplevelse med dyb bas og klar diskant. Lydkvaliteten er velegnet til en bred vifte af musikgenrer og forbliver stabil og uforvrænget, selv ved høje volumenniveauer. Den aktive støjreduktion (ANC) fungerer godt til at reducere baggrundsstøj, selvom den ikke helt når niveauet fra nogle high-end konkurrenter. Til prisen er det dog stadig en meget anvendelig funktion.

Batterilevetiden på op til 60 timer er et af headsettets absolutte højdepunkter, og med hurtigopladning er det altid klar til brug. Til en pris på 699 DKK, tilbyder Skullcandy Icon ANC fremragende værdi for pengene. Komforten, funktionerne og den tilpasningsdygtige lyd gør dette headset til et godt valg for mange brugere, uanset om det bruges til daglig brug eller på farten.

Der er dog et par ulemper. Headsettets styringsmuligheder er lidt begrænsede, hvilket kan være en udfordring for dem, der ønsker flere indstillinger såsom at styre equalizer, og ikke kun kunne skifte sang eller skrue op og ned for lydstyrken. Derudover kan det tage lidt tid at finde den optimale pasform med metalbøjlen. Disse mindre problemer påvirker dog ikke den samlede oplevelse væsentligt.

Med sine mange styrker og få svagheder lander Skullcandy Icon ANC på en solid 8 ud af 10. Den høje score skyldes især hovedtelefonernes lydkvalitet, komfort og lang batterilevetid, mens små mangler som styringsmuligheder og bøjlejustering trækker en smule ned. Til prisen er de et fremragende valg for de fleste brugere.

Fordele

God all around lyd

Lang batteritid

ANC

God Komfort

Lav vægt

Personlig lydprofil

Pris

Ulemper

Kræver god tilpasning, med metal bøjlen

Få styringsmuligheder, direkte på headsettet

Score: 8