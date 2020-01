AUTHOR :

Audeze LCD-GX gaming headset med heftig prisskilt

En relativ ukendt aktør set med danske øjne, har lanceret et nyt high-end gaming headset, Audeze LCD-GX til $ 899.

Gamere, der leder efter et audio-audiophile-kvalitetsspil-hovedtelefonsæt, burde måske kigge i retning af Audeze LCD-GX, som ifølge procenten, bliver "verdens første audiophile gaming-hovedtelefoner" selvom prisen nok vil afskrække de fleste.



Gaming headsettet er kompatible med PC, PS4, Xbox One, Mac, Nintendo Switch og mobile enheder ved hjælp af 3,5 mm stik.



Audeze LCD-GX er udstyret med 103 mm drivere, Fluxor Neodymium N50 magnetradioser og en ultra tynd uniforce membran, og hovedtelefoner leveres med 2 udskiftelige kabler, boom mic kablet og et standard LCD kabel til, når du ikke behøver en mikrofon.



Adueze fortæller:



“Audeze is excited to announce the LCD-GX, the world’s first audiophile gaming headphones. After pushing the envelope on gaming audio with its award-winning Mobius headphones, the new LCD-GX advances the industry further by combining the finest in sound quality with clear voice chat for the serious purist audiophile gamer.



Based on the rave-reviewed LCD series, the LCD-GX combines Audeze’s patented Fluxor™ magnets and ultra-thin Uniforce™ diaphragms to deliver astonishing sound quality and immersion. Our advanced LCD Planar Magnetic drivers are at least twice the size of those found in other gaming headphones, providing better bass, superior soundstage, and outstanding resolution suitable not just for gaming, but for monitoring, mixing, and editing audio. Designed for the serious gamer, the LCD-GX is strictly analog – no digital processing – just for the real purist who wants the best possible sound. Being an open-back design, the GX has a wider, more accurate soundstage.”



Specifikationer på Audeze LCD-GX inkluderer:



- Planar magnetic drivers for better dynamics and frequency response

– Premium materials for style and durability

– Suspension headband

– Light weight Magnesium housing

– Two detachable cable options

– Detachable noise cancellation mic with pop filter

– Microphone input mute control