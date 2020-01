AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-12-21 06:32:00

Cougar Immersa PRO Headset

Store ørebøffer - tjek... Indbygget RGB-lys - tjek... Surround - tjek... Dette er blot nogle af de features Immersa PRO headsettet fra Cougar tilbyder. Vi har haft dette headset en tur forbi testbænken her på Tweak, og er nu klar med vores vurdering.

Vi fortsætter vores strøm af Cougar produkter, med et kig på et af deres headsets i den lidt højere ende af skalaen. Navnet er Immersa PRO, som byder på enorme ørebøffer og et design der mest af alt får os til at tænke tilbage på de første Siberia headsets fra SteelSeries. På papiret ser Immersa PRO ud til at tilbyde en række lækre features og muligheder for god lyd. Mhvordan forholder det sig i praksis? Dette og mere til har vi sat os for at finde ud i af i gennemgangen af Immersa PRO headsettet.

Som altid starter vi ud med en lækker præsentationsvideo herunder, efterfulgt af en hurtig gennemgang af specifikationerne og features på Immersa PRO headsettet.

Get Immersed

Immersa Pro is the definitive gaming headset. Its 7.1 Virtual Surround audio allows you to become truly immersed in the heat of battle, hearing your enemies’ steps while they approach you to meet their defeat.

Fully customizable RGB backlight and multiple lighting modes enhance the gaming atmosphere of your setup

Besides, there are plenty of options with an impressive and comfortable design that awaits you!

Specifikationer og features på Immersa Pro

Et smut forbi Cougars hjemmeside, afslører specifikationer, features og producent billeder, der viser hvad Immersa PRO headsettet er for en størrelse. Nedenfor har jeg listet specifikationerne op, efterfulgt af et par billeder der viser nogle af de features som gamer headsettet også tilbyder:

Type: Overear headset

Enhedsstørrelse: 50 mm

Max input: 100 mW

Impedance: 32 Ohm

Sensitivitet: 100 dB

Frekvensgang: 20-20.000 Hz

Kabellængde: 2 meter

Surround: Ja, 7.1 virtuel

Tilslutning: USB eller 3.5 mm jackstik

Software: Ja, Cougar UIX System

Mikrofon med noise cancelling

Kompatibel med: PC, Mobile enheder og konsoller

Unboxing og en tur rundt om Cougar Immersa PRO

Med headsettet introdukseret og styr på de tekniske detaljer, er det nu blevet tid til at få pakket herligheden ud. På fronten af den sorte og orange kasse, finder vi et billede af selve headsettet, med enkelte features listet op, såsom RGB-lyset og surround. Bagsiden giver et mere detaljeret kig på de features der tilbydes med dertilhørende tekst. Fronten på kassen kan desuden åbnes op som en bog, hvilket også er måden hvorpå man får Immersa PRO headsettet ud af kassen, lad os se på hvad man får med.

Kassen er lagt af vejen, og alt det inkluderede fra kassen er på bordet. Lad os liste op hvad man får med for at gøre det lidt mere overskueligt. Kassen indeholder følgende:

Cougar Immersa PRO headset

Manual/quickstart guide

Adapter stik til USB (indbygget lydkort)

Adapter stik til 3.5 mm jack

(Plante ikke inkluderet)

Ligesom kassen, ligger vi også tilbehøret til side for nu, og vender blikket mod selve Immersa Pro gaming headsettet som vi nu vil tage en tur rundt om. Som de fleste andre Cougar produkter vi har set på, og kommer til at se på i fremtiden, er farverne på Immersa PRO headsettet en blanding af sort og orange. På toppen finder vi to buede metalarme som forbinder de to enorme ørebøffer og holder headsettet sammen. Hovedstøtten er lavet i kunstlæder og har Cougar tekst og logo påtrykt på toppen, i orange som også er den farve metalarmene er udført i.

Immersa PRO er yderst fleksibelt uden nogen former for knirken eller andre underlige lyde når der vrides i det – tommel op. Ørebøfferne som jeg allerede har nævnt er enorme, og uden sammenligning de største jeg endnu har set på et headset til dato. Dette betyder at selv folk med meget store ører, ikke bør løbe ind i problemer her, hvilket er lækkert. Overfladen på puderne er kunstlæder, som sørger for at der lukkes tæt rundt om ørerne hvilket er en god ting for lyden, men knap så godt når ørerne skal ånde – vi vender tilbage til dette lidt senere.

Hvor andre headsets har mulighed for justering i hver side, er hovedstøtten på Immersa PRO fjederpåvirket, hvilket med andre ord betyder at headsettet justerer sig selv til ens hovedform når man tager det på. Som jeg startede ud med at nævne i indledningen, minder Immersa PRO mig mest af alt om de tidlige Siberia headsets fra SteelSeries med de to metalarme og hovedstøtten.

På hver ørebøf finder vi også hvad der ligner store hjul yderst, med et Cougar logo i midten, og det er faktisk også muligt at dreje på disse. På den højre side er der mulighed for at justere lydstyrken, uafhængigt af Windows dog. Mens der på den anden side er mulighed for at tænde/slukke den indbyggede mikrofon som gemmer sig i den venstre ørebøf.

Nedenfor har jeg slået mikrofonen ud, som også har en orange detalje i spidsen som matcher resten af headsettet fedt. Når mikrofonen slukkes via drejeknappen på venstre ørebøf, lyser spidsen orange så man ikke er i tvivl om at den er slukket, fin detalje. Boomarmen som mikrofonen er fastgjort til, kan naturligvis drejes og formes som man har lyst til, så den bedst muligt kan komme hen foran munden uden at være i vejen. Lad os få tilsluttet USB-stikket (billede to nedenfor), og få tilsluttet Immersa PRO headsettet som det næste, så vi kan tage et kig på softwaren og dernæst test delen.

Softwaren – Cougar UIX System

Efter en hurtig tur forbi Cougars hjemmeside, var deres UIX System software installeret og klar til brug. I forhold til de andre Cougar produkter vi har set på, er mulighederne til Immersa PRO headsettet dog yderst begrænsede i softwaren. På den første side finder vi en equalizer og mulighed for at tænde/slukke surround delen, samt justere sidetonen (hvor meget man kan høre sig selv snakke i headsettet), og det er faktisk det. Den anden side i softwaren byder på enkel justering af det indbyggede RGB-lys via fem forskellige effekter og 16.8 millioner farver, og det er sådan set det.

Det er naturligvis også begrænset hvad man kan foretage sig af indstillinger på et headset, men jeg syntes alligevel at det virker som en lidt tynd omgang. Oven i hatten, havde jeg heller ikke andet end problemer med softwaren når jeg foretog ændringer. Hver eneste gang jeg trykkede på ”Apply” kom der et tænke symbol i softwaren, og så skete der ikke mere – softwaren svarede ikke. Tvang man derefter programmet til at lukke via joblisten og åbnede det igen, var ændringen gemt. Det var samme historie om det var ændringer i equalizeren, surround on/off eller lyset – softwaren lukkede og frøs konstant, hvilket var yderst frustrerende. Men lad os dette ligge for nu, det lykkedes mig at justere lyden nogenlunde, så vi nu er klar til at se på hvordan Immersa PRO rent faktisk er at have på hovedet og lytte til.

Testen – Lyden og Komfort

Sidste stop inden konklusionen er nået, og det er blevet tid til at knytte nogle ord til hvordan Immersa PRO headsettet rent faktisk er at lytte til og have på hovedet. Efter vores tur rundt om headsettet, forventede jeg en hvis form for komfort, på grund af de enorme ørebøffer som dette headset kommer med, og det var også lige hvad jeg fik. Ørebøfferne på Immersa PRO er uden tvivl blandt de største jeg nogensinde har set på et headset, og jeg har ellers kigget på en god stak af disse efterhånden.

Størrelsen betyder derfor at de kan lukke rundt om stort set alle ørestørrelser, hvilket betyder at komforten og lyden får de bedste arbejdsbetingelser. Jeg bruger et utal af timer foran computeren hver dag, og lytter altid til musik når jeg arbejder, så hvis ikke der er lyd højttalerne, er det i det headset jeg har på hovedet, som i testperioden naturligvis var Immersa PRO. Efter omkring 2-3 timer begynder man at bemærke at ørerne bliver varme og svedige, og tager man kort headsettet af, får man syn for sagen på kunstlæder overfladen som er lettere fugtig. Denne overflade lukker nemlig tæt omkring ørerne, hvilket er godt for lydbilledet, men knap så godt for komforten over længere tid. Hvis du med andre ord, også får varme ører efter nogle timer anbefaler jeg at du lige lufter ørerne før du vender tilbage til computeren, for at undgå ubehag og varmeproblemer.

Hvad angår lyden, så testede jeg Immersa PRO sammen med min stationære computer, hvilket betød at jeg brugte det medfølgende USB-kabel således at jeg også kunne inddrage surround og RGB-lyset i min test til jer. Som vi kort så i gennemgangen af softwaren til Immersa PRO er der en indbygget equalizer at finde her, så du selv kan fintune lyden i headsettet. Standard er surround sat til on, hvilket jeg hurtigt fik slukket for – lad mig forklare hvorfor. Med virtuel surround aktiveret, var lyden meget lys, flad og kedelig. Der manglede bund/bas og lydbilledet prøvede at være bredt, uden at imponere eller fange mig. Jeg foretrækker desuden også et stereo headset når jeg spiller og især når jeg hører musik, hvor sidst nævnte slet ikke giver mening med surround aktiveret. Efter at have leget lidt rundt i equalizeren og fintunet lyden, var den faktisk nogenlunde, selvom der stadig manglede noget bund, selv i bastunge genre.

Mellemtone og diskant områderne blev dog gengivet flotte og velopløste, selv ved høje lydstyrke i alle de forskellige musikgenre jeg lyttede til (pop, rock, house, elektrisk etc.), men bassen formåede aldrig rigtig at imponere mig. Selv med lydstyrken godt i vejret, hvor man skulle tro at der kom liv i de store 50 mm enheder, var lydbilledet stadig lidt kedeligt i de lave frekvenser. Nu er jeg ganske vidst også lidt af en basnarkoman, og vi opfatter alle lyd forskelligt så måske der tilstrækkelig bund i Immersa PRO for dig. Hvad angik gaming, så kommer vi jo ikke udenom at det er Cougars primære målgruppe med deres produkter, og her klarede headsettet det da også ganske godt.

Jeg spiller i øjeblikket en blanding af PUBG og Ring of Elysium, som begge er spil hvor det er meget vigtigt at kunne høre sin modstander for at overleve og vinde. Jeg valgte igen at slukke for surround, og skrue lidt op for de høje frekvenser i equalizeren for lettere at kunne høre trin og små detaljer i lyden, og var faktisk ganske imponeret over hvad Immersa PRO leverede, sammenlignet med SteelSeries Arctis PRO Wireless som jeg sidder med til daglig – et headset der koster over fire gange så meget. Jeg sammenlignede også mikrofonen med mit SteelSeries headset, og var faktisk igen ret imponeret. Lyden som mikrofonen i Immersa PRO leverede her, var meget lig det betydeligt dyrere SteelSeries headset, men manglede som højttalerenhederne også lidt bund for at give det sidste – men absolut en brugbar mikrofon og blandt de bedre jeg har testet. Alt i alt gjorde Immersa PRO et fint stykke arbejde, med enkelte bump på vejen, men overall fin lyd både i headset og mikrofon – lad os snakke pris og konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 18/12 2018 kan Immersa PRO headsettet fra Cougar findes på nettet til omkring 600,- DKK inklusiv fragt. Dette er en ganske OK pris sammenlignet med andre headsets med lignende features. Du får et solidt headset som lyder overraskende godt til både musik og spil, så længe du holder det i stereo-mode. Mikrofonen er også ganske fin, og RGB-lyset er on point.

Ønsker du alle detaljerne på Immersa PRO, kan du naturligvis altid besøge Cougars hjemmeside. Klik blot på banneret herunder, og kom direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Det er blevet tid til at samle tankerne, og få sat de sidste ord på vores test af Immersa PRO headsettet fra Cougar. Jeg har efterhånden testet en række forskellige headsets i forskellige prisklasser, så vil selv mene at jeg kender markedet meget godt. I forhold til prisen gør Immersa PRO et godt stykke arbejde, og lyder virkelig lækkert til både musik og spil – så længe du holder det i stereo mode, og slukker for surround. Jeg har aldrig været fan af virtuel surround, og er det heller ikke her. Lydbilledet bliver ”rykket ud” og der kommer til at mangle bund/bas i lyden, mere end der allerede gør i forvejen, så det er et no go med surround aktiveret for mig.

Byggekvaliteten på headsettet er som man kan forvente af et headset i denne prisklasse, hverken ringe eller super imponerende, men lige som det bør være. Designet er som sådan fint nok, hvis man kan leve med de orange farver som kan betyde at Immersa PRO måske ikke passer ind i alle setups. Her havde en neutral sort farve måske været mere passende? Du kan naturligvis altid krydre det lidt med det indbyggede RGB-lys som er at finde i begge de store ørebøffer på headsettet. Apropos disse store ørebøffer, så er komforten på Immersa PRO absolut en af de stærkeste punkter ved dette headset, og så alligevel ikke. Størrelsen gør at de kan passe på alle ører, uden nogle problemer. Men overfladen i kunstlæder gør at man får varme og svedige ører efter relativt kort tid, hvilket ikke er super rart.

Overall lander vi på en samlet score på 7/10 for et ganske fint headset der leverer på mange punkter, men også har nogle negativer som trækker ned – her i blandt en software der konstant skulle genstartes og en lyd der mangler lidt bund, selv med indstillinger i equalizeren. Men kan man leve med dette, eller måske ikke er basnarkoman. Får man et yderst solidt gamer headset som lyder godt til både musik og spil, så længe surround delen bliver holdt slukket.

Godt

Overall fin byggekvaltiet

Lyder rigtig godt til musik og spil

God mikrofon

Indbygget volume styring og mikrofon on/off

Kan bruges med både USB og 3.5 mm jack

Indbygget RGB-lys

Rigtig lækker komfort…

Knap så godt

… ørene bliver dog varme/svedige

Virtuel surround er ikke videre imponerende

Mangler lidt bund i lyden

Softwaren fryser konstant

Score: 7