AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-09-19 08:30:03

Gigabyte AORUS H5 udstyres med 50 mm Beryllium drivers

Er jagten på din næste gamer headset gået ind, så melder GIGABYTE sig klar med et forslag til dit næste indkøb.

Gamer-folket elsker nye headsets, og heldigvis står producenterne pt. på nakken af hinanden for at sende nye gaming headsets på markedet. Næste skud i bøssen kommer fra GIGABYTE, som sender deres nye AORUS H5 gaming headset på hylderne. Med en vægt på sølle 285 g, og store 50 mm Beryllium drivers, er banen kridtet op til mange timer foran din gaming rig.



Netop Beryllium teknologi, er kendt for at producerer højkvalitets neodymium baseret drivers til gamer headsets, og det vælger GIGABYTE altså at udstyrer deres nye AORUS H5 gaming headset med.

Features på AORUS H5:



• 50mm Beryllium metal drivers

• RGB Fusion-16.7M customizable lighting

• Detachable and Bendable Microphone

• Wearing comfort for prolonged gaming

• In-line sound controls

Gigabyte skriver følgende om deres AORUS H5 Gaming Headset



Introducing stiff and lightweight 50mm beryllium metal drivers, enables the AORUS H5 to deliver excellent, accurate and balanced sounds, while eliminating unnecessary vibration to improve the sound transparency. Personalized gaming style with virtually unlimited color illumination via AORUS Engine. You can also synchronize the color of the H5 with AORUS fusion lighting.



