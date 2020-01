AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-01-19 13:19:00

Plantronics RIG 800HD - Trådløst gaming headset med Dolby Atmos

Et godt headset til gaming kan gøre en stor forskel for spiloplevelsen, og et trådløst et af slagsen, giver en stor grad af frihed. Smider man 24 timers batteritid og Dolby Atmos oven i hatten, så lyder det pludelig meget spændende. Vi har taget et kig på RIG 800HD fra Plantronincs, en tidlig kandidat til årets headset?

Vi stifter i dag bekendtskab med toppen af poppen inden for gamer headsets fra Plantronics med deres nyeste skud på stammen, RIG 800HD.

Den største del af Plantronics’ forretning, består i at lave headsets til det professionelle marked, og her har Plantronics mere end 50 års erfaring, og deres produktrækkevidde spænder bredt. Vi har flere gange haft besøg af deres produkter, som blandt andet deres Voyager 8200 UC Bluetooth headset, som høstede stor hos på redaktionen, og det samme gjorde sig gældende med deres populære Plantronics BackBeat GO 3, som vi sendte retur med en velfortjene award.

Heldigvis for os har de også valgt at bruge noget af den viden de har samlet igennem årene, på at lave gaming headsets i deres RIG serie, som er det vi skal kigge på i dag. RIG 800HD, er helt ny på markedet, og vi har længe glædet os til at kunne gennemgå deres nyeste gamer headset.

Go inside the action

Get a competitive edge with audio that heightens your sense of awareness and your gaming experience. Dolby Atmos® for Headphones pulls you into the game with moving audio that sweeps around and above you with precision and realism. Unleash the power of Dolby Atmos on your games with the included pre-paid activation code for Xbox One and Windows 10.

Integrationen af Dolby Atmos forbedrer lydbilledet markant.



Deres RIG 800HD headset, som vi skal se på i dag er et trådløst headset, som ifølge Plantronics skulle kunne levere 24 timers brug. Og så er det skræddersyet med 3D lyd og Dolby Atmos i tankerne, så allerede der lyder det jo som et godt bud til gaming på papiret.



Hvis vi starter med at tage en fysisk gennemgang af sættet, så får vi i pakken selve headsettet, den trådløse sender der tilsluttes computeren via USB eller optisk lyd input, og så et micro USB kabel til opladning. Der er ingen 3,5 mm kabler med, så sættet kan altså kun bruges i den trådløse version.

Plantronics RIG 800HD er sort med enkelte små detaljer i guld og kulfiber, og er i det hele taget ret afdæmpet i sit udtryk uden RGB LED lys eller andre flashy detaljer, hvilket bestemt ikke er et minus i min bog.



Selve hovedtelefonerne er opbygget på den samme modulære måde, som går igen på tværs af RIG serien, hvilket også betyder at man i princippet kan bytte delene ud, hvis man har andre headsets i RIG serien - en super fed feature fra Plantronics.

Sættet er bygget op af et kraftigt, men meget fleksibelt hovedbånd, som suppleres af et indre elastisk hovedhånd, der er med til at sikre et pasform, der tilpasser sig automatisk. Selve ørekopperne kan dog også justeres i tre trin, hvis der er behov for yderligere tilpasning i forhold til hovedformen.



Ørekopperne er udstyret med blød memoryfoam overtrukket med stof for at sikre en behagelig pasform og lyden er drevet af 40 mm drivers.

På den venstre side finder man USB stikket til opladning sammen med en knap til volumen, knap til tænde og parre sættet, og så endeligt en knap til at indstille lydbalancen imellem ingame lyden og game chat. Det er også på venstre side at mikrofonen sidder, som ikke kan tages af, men kan vippes op hvilket muter lyden fra den. Mikrofonarmen er fleksibel, så det er muligt at få den placeret godt under brug.



På den højre side er der en enkelt knap, der kan skifte imellem forskellige equalizer indstillinger.

Hvis vi hopper videre og tager fat på det, som i naturligvis er kernen ved det hele, nemlig lyden så er RIG 800HD, som udgangspunkt et alm. stereo headset, så det første jeg testede sættet med var alm. brug til musik og desktop brug. Jeg brugte både Spotify med deres High Quality Streaming og lossless musikfiler. Jeg testede med en bred vifte af musik genrer og min faste playlist af musik, som jeg plejer at bruge til test for at udfordre sættet lidt, og synes at RIG 800HD klarede opgaven utroligt godt.

Det et uden tvivl et af de bedste trådløse sæt, som jeg har prøvet. Man får et lækkert bredt lydbillede med en god adskillelse af høj og mellemtoner, men stadig med en solid bund af bas, der supplerer godt uden at gå ind og mudre lyden. Ved høj volumen kunne der dog godt komme lidt forvrængning ind over, specielt på de dybere toner, men det kunne heldigvis let undgås ved at justere tingene lidt ned.



Efter min mening var lyden dog helt klart bedst på standard Equalizer indstillingen. Der er tre andre at vælge imellem via knappen på højre ørekop, men der var dog ingen af dem der tjente lydbilledet specielt godt, og her kom forvrængningen på bassiden virkeligt i spil, og mudrede billedet en del til og til nogen typer musik gjorde det umuligt at lytte til. Heldigvis synes jeg dog, at standard indstillingen er fantastisk, så mit råd er bare at lade EQ knappen være.



Tager vi skridtet videre til gaming, så er det naturligvis her at RIG 800HD skal skille sig mere ud, da det er målsegment og så endda med muligheden for Dolby Atmos. Før jeg kommer så langt vil jeg dog lige knytte et par ord til Dolby Atmos.

Hvad er det helt konkret der gemmer sig bag Dolby Atmos prædikatet.



Groft kogt ned, at det vi kender som gammeldags surround i f.eks. biografer, afvikler via seks eller otte kanaler - 5.1 eller 7.1. Ved tilføjelsen af Dolby Atmos får vi pludselig 64 kanaler at lege med, og hertil en lang mere klar og kraftig lyd.



Ved at føje Dolby Atmos teknologien ind i headsets, opnår du et næsten tredimensionelt lydformat, som er ved til at præciserer hvor f.eks. skud kommer fra, fodtrin, m.v., da lyden nu kan komme forfra, fra siden og bagfra – men også lige over dit hoved.



For at få glæde af teknologien, kræver det dog spillet er udviklet til Dolby Atmos. Listen af kompatible computerspil til Dolby Atmos, er på nuværende tidspunkt begrænset. At finde på listen er dog Overwatch, Battlefield 1 m.v., helt uden understøttet spiltitler er du altså ikke. Listen af Dolby Atmos certificeret spil vil helt sikkert også udvides gennem 2018, og så er det jo en fordel af være klar til at tage imod.



Nedenstående video forklarer mere i dybden, hvor stor forskel Dolby Atmos har for lyden i headsets.



En anden lille detalje er at Dolby Atmos kræver en separat licens for at kunne bruges til Windows, som kører igenne Dolby Access appen, som kan købes igennem Microsoft Store. Men med til RIG 800HD følger der en licens til det, så man skal bare skrabe den og indtaste koden i Microsoft Store for at få adgang til Dolby Atmos. Men det er altså en vigtig detalje, for uden det får man ikke adgang til Dolby Atmos delen.

Det er altså en separat ting, som kører helt uafhængigt af RIG 800HD sættet. Det betyder også, at man i princippet kan bruge et hvilket som helst headset med Atmos Access, når først man har installeret den. Fordelen med RIG 800HD er dog, at det er skræddersyet til at udnytte Dolby Atmos optimalt.



Inden man kaster sig over noget yderligere skal man derfor lige forbi lydindstillingerne for headsettet i Windows og aktiverer Dolby Atmos delen. Det er en lidt omstændig process, som måske godt kunne være lavet mere strømlinet, men det ligger vist mere på skuldrene af Dolby og Windows end Plantronics i det her tilfælde.



For at kunne udnytte Atmos helt, kræver det dog også at spillet er udviklet til det, og pt er det desværre en ret kort liste. En lidt irriterende krølle der er dog, at ikke alle understøtter Atmos via andet end HDMI Bitstream. Det gælder fx med Battelfield 1, så her kan vi ikke slå Atmos til på RIG 800HD sættet.



Heldigvis kan Atmos Access kører virtuel 7.1 surround, som erstatning for de titler der ikke understøtter den fulde Dolby Atmos pakke.



Med alt det bag sig kan man hoppe ind og nyde lyden. Jeg har primært testet Atmos delen i Overwatch og Mass Effect Andromeda, og så har jeg testet den alm. virtuelle 7.1 surround i spil som Battlegrounds og Shadow of War.



Den samme høje kvalitet af lyden, som under den normale test synes jeg bestemt går igen i spil med den virtuelle 7.1 aktiveret, og det giver helt sikkert et bredere og mere nuanceret lydbillede i spillene. Den virtuelle surround fungerer generelt godt, og som jeg ser det er det bestemt et plus at have med over alm. stereo lyd.



Jeg synes dog, at RIG 800HD skinner endnu mere i spil som Overwatch, som understøtter Dolby Atmos helt. Her bliver tingene en tand mere præcise i sin placering, og ting som modstandernes bevægelser of fodtrin er lettere at tune sig ind på, og placere omkring sig hvilket kan være med til at give en en lille overhånd i spillet som er værd at tage med.



Det parret sammen med den generelt fantastiske lyd i sættet, får tingene til at smelte sammen til en fantastisk helhed af et lydbillede, som i den grad gør fordybelsen dybere.

I forbindelse med multiplayer spil har jeg selvfølgeligt også brugt den indbyggede mikrofon, og tilbagemeldingerne fra dem jeg spillede med var positiv. Der er en anelse baggrundsstøj på lyden fra mikrofonen. men tale går igennem uden problemer og med kvalitet over gennemsnittet.

Plantronincs RIG 800HD kan pt. findes online til omkring 1300 kr., hvilket jo bestemt ikke er billigt for et headset generelt, men hvis vi sammenligner det med andre trådløse headsets, så er det en lidt anden sag og faktisk en rigtigt god pris synes jeg. Du får fantastisk lyd, god batterilevetid og adgang til Dolby Atmos med i pakken, hvilket sætter RIG 800HD foran flokken af andre trådløse headsets.



Konklusion:



RIG 800HD er klart et af de bedste trådløse headsets jeg har prøvet til dato. Det klarer både alm. brug til musik, samtidigt med at det leverer fantastisk lyd i spil. I de spil der understøtter Dolby Atmos i den fulde udgave, er det et fantastisk headset. Den objektbaserede 3D lyd fungerer rigtigt godt, og det er noget lettere at tune sig ind på modstanderne hele vejen omkring dig både over og under.



Den virtuelle 7.1 surround, der kan træde ind når spillene ikke understøtter Atmos, fungerer også godt og giver efter min mening en god dybde og fornemmelse af rum til spillene, som tjener dem godt.



Når det er parret sammen med solid batterilevetid, god mikrofon lyd og en problemfri trådløs forbindelse har det været en fornøjelse at bruge RIG 800HD fra Plantronics. Oven i det så er det også et af det mest behagelige sæt jeg har haft hvilket betyder en del da man jo ofte sidder med sættet på i længere tid af gangen.



Der er et par områder, hvor tingene halter - de indbyggede equalizer indstillinger, som ud over standard indstillingen virkeligt ikke gør noget godt for lyden. Heldigvis er det et punkt, som man let kan komme uden om, simpelthen ved bare at holde fingeren fra equalizer knappen.

Knappen til justering af lydbalancen imellem ingame lyd og voice chat er heller ikke helt uden problemer, og fungerer klart bedst, hvis man benytter den indbyggede voicechat i spil. Bruger man Discord eller andre programmer, hvilket rigtigt mange jo gør, så virker justeringen sjældent. Det er dog en problemstilling som Plantronincs er opmærksom på og forsøger at rette op på.

Godt:

Fantastisk lyd generelt men endnu bedre på Dolby Atmos understøttede titler

Batterilevetid som ikke er til at slå

Utrolig behageligt at have på selv i længere tid



Knap så godt:

Equalizer indstillinger som helst skal glemmes

Ikke helt problemfri justering af balancen imellem ingame lyd og chat