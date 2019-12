AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-10-23 07:14:56

Razer Electra V2 lancerer nyt budgetvenligt gamer headset

Razer Electra V2 lancerer nyt budgetvenligt gamer headset, og dermed udvider producenten igen deres produktserie for at fastslå deres plads inden for gaming.

Razer udvider familien inden for gamer headsets med et nye gamervenlige høretelefoner, Razer Electra V2, som blandt andet er designet med en aluminiums bøjle og virtual 7.1 surround sound.



Dermed føjer Razer deres Razer Electra V2 til rækken af gamer headsets, som omfatter headsets som Thresher, ManO’War 7.1 og Kraken Pro V2 Black.



Specifikationerne på Razer Electra V2 inkluderer:



– 40 mm drivers

– 7.1 Virtual Surround Sound

– Multiplatform compatibility

– Removable boom mic

– 3.5 mm combined audio jack (PC | Mac | PS4 | Xbox One | Switch | Mobile Devices)

Om Electra V Gaming Headsettet skriver Razer:



The Razer Electra V2 boasts custom-tuned, high quality 40 mm audio drivers that extend a well-controlled bass and deliver excellent sound quality balanced for all your personal entertainment needs, from gaming to music listening. Designed to withstand life’s hard knocks, the Razer Electra V2’s flexible aluminum frame keeps it lightweight and durable. An additional suspended headrest ensures you stay comfortable through extended periods of wear. Hear your environments come alive through Razer Surround. This advanced virtual 7.1 surround sound software lets you calibrate the headset to your ears for a personalized, accurate, and immersive surround sound experience.



Priser på Razer Electra V2

Electra V2: U.S. $59.99 / EU €59.99

Electra V2 USB U.S. $69.99 / EU €69.99