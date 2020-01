AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-02-24 15:50:00

Razer Hammerhead USB-C ANC

Headset kommer i dag i mange forskellige størrelser og former, og denne test byder på en af de mindre af slagsen. Vi skal hilse på Hammerhead USB-C ANC headsettet fra Razer, som henvender sig til smartphones med Type-C ladestik. Ønsker du lækker lyd og ANC-funktion, så er dette headset på papireret, et kig værd.

Razer laver et utal af forskellige produkter efterhånden, og vi har her på Tweak.dk mere eller mindre dækket det hele. Der er dog et ny produkt, som endnu ikke har været forbi redaktionen men det laver vi om på i dag. Vi har nemlig modtaget deres nye Hammerhead USB-C ANC headset som er af in-ear typen. Som navnet antyder har vi at gøre med et headset med USB Type-C stik og ikke traditionelt jack-stik som efterhånden er på vej ud – kan vi vel godt sige her i 2019?

Der tilbydes også ANC også kendt som Active noise cancelling, som eliminerer støj udefra, således at du kun får lyden fra din musik, eller hvad du måtte lytte til. Hvor vidt dette giver mening i et in-ear headset kan måske diskuteres? Ikke desto mindre skal vi have Hammerhead USB-C ANC igennem maskineriet, og fundet ud af om det er det ret høje prisskilt værd som Razer forlanger. Lad os komme i gang!

Specifikationer og features

Inden vi når til unboxing af Hammerhead USB-C ANC, skal vi naturligvis lige have styr på alt det tekniske først. Nedenfor har jeg listet specifikationerne på headsettet op, efterfulgt af et par billeder der også viser nogle af de features der tilbydes:

Type: In-ears

Frekvensgang: 20-20.000 Hz

Impedance: 32 Ohm

Sensitivitet: 110 dB (Max SPL)

Input power: 10mW/20mW

Enheder: Dynamisk + Ballanceret Armature

Tilslutning: USB Type-C

Kabellængde: 1.2 meter med stof

Cirka vægt: 21 gram

Mikrofon frekvensgang: 100-10.000 Hz

Type mikrofon: Omnidirectional

In-line controller: Ja (ANC on/off, play/pause, besvar/ende opkald og volume op/ned)

Tilbehør: Transport taske og ekstra ørepropper i forskellige størrelser

Unboxing og en tur rundt om Razer Hammerhead USB-C ANC

Ligesom et hvert andet produkt fra Razer er det farverne sort og grøn der igen er at finde på kassen som headsettet kommer i. På fronten af kassen finder vi et billede af selve Hammerhead USB-C ANC headsettet, samt bliver gjort opmærksom på at det er med Type-C stik og at der medfølger nogle ørepropper fra Comply, hvem end det er? Bagsiden byder på et mere detaljeret overblik, med beskrivende tekst og billeder.

Kassen åbnes op som en bog, hvor vi har direkte adgang til Hammerhead USB-C ANC headsettet når denne åbnes. Der er også en hilsen fra chefen hos Razer, som på de mange andre produkter vi har set på fra dem. Jeg har på billede to nedenfor, lagt alt tilbehøret ud på bordet så vi kan danne os et overblik, vi finder følgende:

Razer Hammerhead USB-C ANC headset

Transport taske

Ørepropper i forskellige størrelser

Diverse papirer

Tager vi et nærmere kig på tilbehøret, finder vi mere præcist tre sæt normale ørepropper ud over dem der allerede er monteret fra fabrikken. De har alle sammen forskellige størrelser, således at der er noget til alle størrelser ører. Der medfølger også de før omtalte propper fra producenten Comply, som er lavet i skum, kontra de andre som er noget silikone lignende materiale. Med transporttasken åbnet op, kan vi se at der er et lille net hvor du for eksempel kan opbevare de overskydende ørepropper du ikke skal bruge.

Lad os ligge tilbehøret væk for nu, og i stedet vende blikket mod selve Hammerhead USB-C ANC headsettet, selvom der ikke er meget at se. Vi har at gøre med et helt sort produkt, hvor alt er fremstillet i metal, mens at ledningen er beklædt med stof. Hele herligheden virker til at være i virkelig høj kvalitet – hvilket også er forventeligt, prisen taget i betragtning.

Hvor normale headsets og hovedtelefoner gør brug af det efterhånden gamle jack-stik, går Razer imod strømmen med Hammerhead USB-C ANC, og har i stedet udstyret det med et af de nyere USB Type-C stik. Det betyder med andre ord at der kræves en nyere understøttet smartphone eller computer med denne type stik, for at kunne bruge headsettet, da der ikke medfølger nogen adapter i kassen.

Der er også en in-line controller monteret på kablet, som både har support for play/pause, besvare og ende opkald, tænde/slukke for ANC funktionen og sidst men ikke mindst styre lydstyrken. Mikrofonen til at tale i, har en separat ”klods” længere oppe på det ene kabel.

Både in-line controller, mikrofon ”klodsen” og selve ørepropperne er fremstillet i metal, hvilket oser af kvalitet. Samtidig betyder det dog også at de vil være kolde at få i ørene til at starte med. På hver øreprop finder vi desuden et lille Razer logo, som lyser op i grønt når headsettet er tilsluttet – fed lille detalje.

Ønsker du at skifte ørepropper er det blot at tage fat og bruge en lille smule vold – de kan godt sidde fast. Dette er dog meningen, da de ellers ville kunne falde af og sidde fast inde i dit øre, not cool.

Testen – Lyden, Komfort og ANC

Det blev ordene for turen rundt om Hammerhead USB-C ANC headsettet, og vi er nu klar til andensidste stop inden konklusionen – det er blevet tid til at få headsettet i ørene og lytte. Til testen brugte jeg min OnePlus 6 smartphone, som har et Type-C stik og har fuld understøttelse ud fra den liste som Razer har på deres hjemmeside. Dog skal man ind og aktivere OTG-lager for at kunne bruge headsettet, hvilket skal gøres HVER gang du ønsker at lytte til musik på Hammerhead USB-C ANC, hvilket er lidt øv. Bemærk at dette dog kun gør sig gældende for OnePlus produkter som udgangspunkt.

Efter at have fundet den rette størrelse af ørepropper, fik jeg smidt Hammerhead USB-C ANC i ørerne og fik i gang med at lytte. Jeg vil dog lige knytte nogle ord til komforten, inden vi snakker lyd. Som jeg nævnte lidt længere oppe, er det både godt og skidt at dette headset af lavet i metal. Det betyder nemlig at ørepropperne er meget kolde og ubehagelige at få i ørerne de første par minutter, hvor efter det ikke længere er et problem. Når først metallet er tempereret, og man har den rette størrelse ørepropper monteret, sidder Hammerhead USB-C ANC rigtig godt og behageligt, og man mærker næsten ikke man har dem i, takket være den lave vægt på blot 21 gram.

Men hvad så med lyden og ANC-funktionen? Hvis vi starter med først nævnte, så lyder Hammerhead USB-C ANC faktisk rigtig godt, både til mild musik som pop men også hårdere genre som rock og dance gengives lækkert. Der er dog ting som alle genrerne har tilfælles når de afspilles på dette headset – lyden er meget lys. Dette betyder at især de høje frekvenser og diskanten er meget i fokus, hvilket giver en uhyre lækker detaljegrad, men omvendt også godt kan blive lidt for meget og lidt overdøve resten når man spiller højt. Dog syntes jeg stadigvæk at bassen er fint til stede, især hvis man tænker på hvor lys lyden er. Jeg ser dog ikke dette som et direkte minus, da vi alle opfatter god lyd forskelligt, og jeg måske blot er lidt mere til den mørke af slagsen.

ANC-funktionen i Hammerhead USB-C ANC er fungerer faktisk også overraskende godt, og slukkes/tændes let via den lille knap på in-line controlleren. Jeg tænkte først at det var lidt af en joke på et in-ear headset som i forvejen blokerer lyde ude fra godt, men jeg blev klogere. Jeg testede for eksempel ved at sidde og lytte til noget musik og banke lidt i bordet foran mig. Uden ANC slået til, kunne man godt høre nogle svage ”dunk” fra knytnæven der ramte bordet. Men med ANC aktiveret var disse lyde på magisk vis væk – hvilket jeg fandt ret imponerende eftersom det kun var 40-50 centimeter fra mit ansigt. Overall gjorde Hammerhead USB-C ANC det ganske fornuftigt, og vil for de flestes vedkommende være mere end rigeligt, også når det kommer til lydstyrken. Lad os gå videre og snakke lidt om prisen, inden vi konkluderer.

Pris

I skrivende stund d. 03/02 2019 skal du punge ud med lige omkring 800,- DKK hvis du vil være ejer af et Razer Hammerhead USB-C ANC headset. Dette er uhyre mange penge for et par in-ears, selvom de er bygget i virkelig lækre materialer og overall lyder meget godt, med imponerende ANC. Personligt ville jeg dog overveje alternativer, inden jeg hev mit dankort op af lommen, men er du hardcore Razer fan, så go for it!

Alle detaljer kan naturligvis findes direkte hos Razer. Klik blot på banneret nedenfor, og bliv sendt direkte til deres side hvor alle oplysningerne på Hammerhead USB-C ANC er tilgængelige.

Konklusion

Lad os få samlet tankerne, og sat de sidste ord på vores test af Hammerhead USB-C ANC headsettet fra Razer. Som jeg startede ud med at sige i denne test, findes der efterhånden ikke det produkt de ikke fremstiller til gameren, eller hvis man blot er på farten. Hammerhead USB-C ANC befinder sig på grænsen til highend segmentet når vi snakker in-ears alene på grund af det høje prisskilt. Personligt syntes jeg at prisen er for høj, og ville have været mere spiselig og fair hvis den blev droppet et par hundrede. Du får ganske vidst uhyre lækker byggekvalitet med lækre materialer på både selve enhederne og ledningen.

ANC-funktionen fungerer som den skal, og formåede faktisk at imponere mig da jeg testede Hammerhead USB-C ANC med mine ”bank” i bordet som på magisk vis forsvandt. Hvad angår selve lyden som der blev leveret, beskrives denne bedst som værende meget lys, med høj detaljegrad. God lyd er meget individuelt, og personligt er jeg mere til den mørkere af slagsen, end hvad Hammerhead USB-C ANC leverer. Detaljegraden fejler dog intet, og også bassen formåede at overraske mig positivt, eftersom at resten af lydbilledet var så lyst som det var.

Med transport taske og ekstra ørepropper er du godt kørende, og har hvad du skal bruge når du er på farten og vil lytte til lækker musik – hvis du altså har en enhed der er understøttet. Listen på Razers hjemmeside er ind til videre ikke særlig lang, så hver opmærksom på dette inden du finder pungen frem. Ligeledes er det heller ikke sikkert at du får adgang til alle funktioner, selvom din telefon findes på listen så værd OBS! Min OnePlus 6 var dog så heldig at have fuld support, hvilket betød at alle funktionerne på in-line controlleren virkede som de skulle, hvilket var fedt. Vi lander på en samlet score der hedder 8/10 denne gang, for et ganske lækkert in-ear headset. Prisen er dog i den høje ende og så er listen over understøttede enheder ret begrænset for nu – forhåbentlig den vokser med tiden.

Godt

Uhyre lækker byggekvalitet (metal)

ANC-funktionen virker godt

Lyden er meget lys (smagssag)

Kan spille højt og detaljeret

Grønt lys i Razer-logoerne

Integreret in-line controller og mikrofon

Transport taske og ekstra ørepropper inkluderet

God bund/bas selvom lyden er meget lys

Knap så godt

Prisen er voldsom

Begrænset antal enheder med fuld support

Lyden er meget lys (smagssag)

Score: 8