AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2019-02-12 06:59:00

Razer Nari Ultimate: Fantastisk synergi med computerspil

Razer er tilbage på testbænken, denne gang med deres spændende og innovative Nari Ultimate headset, der blandt andet byder på Razers Nye HyperSense teknologi. I et headset. Læs med i dagens test, og se hvor fremtidens headset er på vej hen.

Razer er tilbage på testbænken, denne gang med deres spændende og innovative Nari Ultimate headset, der blandt andet byder på taktil feedback. I et headset. Jeg glæder mig personligt helt afsindigt til at se hvad Razer har skabt, med deres spændende Nari Ultimate Headset. Nari headsettet kommer med en række spændende features, blandt andet Razer HyperSense, THX Spatial Audio, kølende gel-ørepuder, Lag-Free trådløs forbindelse, mulighed for at justere Game/Chat balancen på headsettet, samt selvfølgelig det mest spændende, taktilt feedback i ørepuderne.

Razer er ikke en ny kending for os på Tweak.dk, og der er da heller ikke noget nyt under solen når vi ser på indpakningen af Nari hovedtelefonerne. På forsiden er der et billede af Nari Ultimate, og på bagsiden relevant produktinformation. Både for- og bagside kommer i de klassiske sorte og grønne Razer farver.

Specifikationer:

Frekvensgang: 20 Hz – 20 kHz

Impedans: 32Ω at 1 kHz

Sensitivitet (@1 kHz): 107 ± 3 dB

Input power: 30 mW (Max)

Driver: 50 mm, Neodymium magneter

Indre ørekop diameter: 56 mm x 67mm

Ørepuder: ovale, full-ear, med kølende gel

Forbindelse: trådløs USB Transceiver / 3,5 mm analog

Trådløs rækkevidde: 12 m

Frekvens: 2,4 GHz

Batteritid: 8 timer med Razer Chroma lighting og HyperSense / 20 timer uden Razer Chroma lighting og HyperSense

Vægt: ca. 435 gram

Mikrofon:

Frekvensgang: 100 – 6.5 kHz

Signal-to-noise ratio: > 50 dB

Sensitivitet (@1 kHz): -42 ± 3 dB

Pick-up pattern: Unidirectional

Lofelt L5 Haptic:

En driver i hver ørekop

Frekvensgang: 20 – 200 Hz

Maximum Generated Force: 4.3 G

Intelligent Digital Signal Processing

Indhold i kassen:

Razer Nari Ultimate headset

Kabel - 3,5mm analog

mikroUSB ladekabel

Trådløse transmitter

Brugervejledning

Design og test:

Jeg er ikke i tvivl om hvilket mærke der er tale om, når jeg kaster blikket på Nari Ultimate. Det er et Razer headset fra top til tå, og minder designmæssigt meget om deres seneste Razer Thresher modeller, men bare større. Thresher er for øvrigt også et fremragende headset, som vi sendte afsted med mange gode ord, da vi var ovenud tilfreds med det.

Som noget nyt, har Razer fokuseret på størrelsen af ørekopperne. Det har de fordi der i Nari Ultimate er indbygget haptisk feedback, for at øge fordybelsen i spillet, filmen eller musikken du hører. Der er tale om 50 mm drivere der leverer lydbilledet, og så er der selvfølgelig også indbyggede batterier i headsettet, således at det fungerer trådløst. Headsettet vejer omkring 450 gram, hvilket betyder at det er noget tungere end de vante gaming headsets vi ser på. Og det stiller selvfølgelig også krav til den ergonomiske side at regnestykket, som vi kommer til senere.

Nari Ultimate er karakteriseret ved det klassiske Razer design og trækker på elementer fra både Kraken og Thresher hovedtelefonerne, og forbedrer på disse efter undertegnedes mening. En tynd sort hovedbøjle bærer hele headsettet, som er lavet i metal, men det føles utrolig holdbart og slidstærkt, med et godt fast greb på hovedet. Der findes også en indre hovedbøjle, der automatisk justerer sig til hovedets størrelse, og gør at vægten bliver fordelt godt, uden at trykke på hovedet.

De to ørekopper er kæmpestore, kan dreje 90 grader, og er noget større end vi er vant til at se fra Razers side af. Det er selvfølgelig fordi der både skal være plads til 50 mm drivere, samt teknologien til haptisk feedback. Og det er her det bliver spændende, hvis du ikke er klar over hvad haptisk feedback er.

Haptisk feedback kaldes også force feedback nogle steder, og er en teknologi der skaber fornemmelsen af berøring, ved at tilføre tryk, vibrationer eller bevægelser. Du kender det nok bedst fra din smartphone, hvor mange nyere modeller har mulighed for at slå det til, så man kan mærke når man skriver på telefonen. Det samme gør sig gældende for Nari Ultimate, hvor de haptiske enheder er placeret i headsettet, så der kommer en mærkbar rumble med basslydene.

På venstre ørekop findes den udtrækkelige mikrofon med en signal LED, der i klassisk Razerstil er gemt inde i ørekoppen når den ikke er i brug. På ørekoppens ydre er der knapper til at tænde/slukke Nari Ultimate, mulighed for at mute mikrofonen, et skruehjul der justerer balancen mellem ingame og chat lyden, samt en mikroUSB indgang til opladning.

På højre ørekop er der endnu et skruehjul til at justere volumen, samt opbevaringsplads til den trådløse transmitter. På begge ørekopper er der på siden et stort Razer logo, der som alt andet i 2019, lyser i alverdens RGB. Hvis man vælger at aktivere det altså. Og ønsker man det i sidste ende, kan man selvfølgelig også bruge headsettet med det medfølgende jackkabel.

Ørepuderne er gigantiske, og der er indbygget gel i puderne, som virker kølende på ørerne og hovedet. Der er en rigtig god pasform, hvor puderne hviler godt på hovedet. Den selvjusterende hovedbøjle udfører sin funktion til UG, og der er ingen tvivl om at Nari Ultimate passer til både store og små hoveder. Der er desuden skjulte indskårne hulrum, der giver plads til briller, hvis du gamer med briller.

Nari Ultimate er født med THX Spatial Audio, som bruges til at simulere 360 graders lyd om brugeren. Og dette bliver understøttet af Razer HyperSense, som deres feedback teknologi er blevet navngivet. Den intelligente haptiske teknologi er udviklet af Lofelt, og virker ved at konvertere lydsignalerne til dynamisk berøringssensorisk feedback i real time. Det lyder vildt, og det er det også. Vibrationerne kan “flyde” fra det ene øre til det andet, i takt med at lyden også bevæger sig rundt om én. Det er en superspændende teknologi, og jeg synes personligt at den gør noget godt for indlevelsen i spillene man spiller.

Razer Synapse er som alle andre Razer produkter, her man laver de små finjusteringer til Nari Ultimate, eller den helt store overhaling, hvis du bare ønsker at få fuld smæk på RGB, bass eller skrue helt op for HyperSense. Det er let og enkelt at finde rundt i opsætningen, og der skal ikke mange klik til at ændre indstillingerne. Det er her vi justerer RGB, lyd, THX, mikrofonen og selvfølgelig feedback.

Når opsætningen møder dine personlige kriterier, er du klar til at drage i kamp, hvilket nok betyder at du ender i et spil Fortnite, PUBG eller CoD IV, hvis du er med på moden i de meget populære Battle Royale spil. Lydkvaliteten er som forventet, god, med et stort og bredt lydbillede. I standardindstillingerne synes jeg personligt at Nari Ultimate er meget velbalanceret, selvom jeg dog gav den et meget lille nyk op med bassen. Det betyder at man har en bass der ikke bløder over i resten af lydbilledet, men stadig meget fin. En klar mellemtone og en fin diskant. Og grunden til at bassen ikke skal have et større spark bagi, er fordi HyperSense teknologien forbedrer gevaldigt på oplevelsen. THX Spatial Audio er endnu en teknologi der giver mening i et headset med haptisk feedback. De to teknologier har en fremragende synergi, og forstærker hinanden. Kort sagt, så lyder det skidegodt, og det føles endnu bedre, når HyperSense er aktiveret.

Både bass og HyperSense kan øges så meget, at det kommer til at ødelægge oplevelsen, og det samme gør sig gældende for volumen. Men når det er justeret rigtigt, og her er standardindstillingerne et fint sted at starte, så udgør de to teknologier sammen en helhed der er større, end de enkelte dele. Jeg kan ikke beskrive med ord hvor godt det fungerer, det skal simpelthen prøves. Vi tipper på hatten for Razer, som har formået noget som ikke mange har.

Mikrofonen er den klassiske fleksible boommikrofon, som kan placeres hvor som helst foran ansigtet, og holder positionen. Personligt synes jeg dog at boomarmen er lige kort nok, da den ikke når om foran munde i brug, men sidder på siden af ansigtet. I Synapse kan man ligeledes justere mikrofonens følsomhed, og ønsker man det, kan man også aktivere talk-back. Lydkvaliteten af mikrofonen er godkendt, men den er følsom over for udefrakommende støj desværre.

Batteritiden er oplyst til at være 20 timer uden HyperSense og Chroma, men kun sølle 10 timer med de to funktioner aktiveret. I vores test rammer vi nærmere 8-9 timer per opladning, med Chroma, HyperSense og et lydniveau der yder retfærdighed til både film, musik og spil. Og det er her at vi oplever vores største anke ved Nari Ultimate, og det er mindre en anke, end et ønske om at smide et større batteri i. For Razer har selvfølgelig designet det således, og det er derfor ikke en fejl. Men personligt ville det ikke have påvirket min oplevelse, med et større batteri, da der er tale om et stort headset, både på vægt og design.

Pris:

Vi har været forbi PriceRunner.dk og indhentet den dagsaktuelle pris på Razer Nari Ultimate. Headsettet kan købes for 1245,00.- DKK inklusive fragt. Hvilket i vores optik er en skarp pris, for et headset der er det første til at byde på ægte sensorisk feedback omkring ørerne og lyden. Vil du vide mere om Razers produkter, kan du klikke på banneret herunder.

Konklusion:

Razer Nari Ultimate er et passende navn. Det er ikke det headset vi har testet med den bedste lyd. Det er ikke det headset vi har testet med den bedste mikrofon. Det er ikke det headset vi har testet med den bedste batteritid. Men det er det ultimative headset anno 2019. HyperSense teknologien fungerer, og den løfter spil-, musik- og filmoplevelser op på et helt andet niveau. Min eneste tanke er bare: “wow!”. Hvorfor er det ikke andre der har gjort det før?

HyperSense giver mening, og det er svært at argumentere for hvorfor det ikke skal være en fast del af alle gaming headsets. Jeg er overbevist, og min personlige holdning er at jeg aldrig igen går tilbage til et almindeligt headset til gaming.

Nari Ultimate er desuden begavet med THX spatial audio, der betyder at der er lyd hele vejen rundt i dit favorit kampsimulationsspil. Og det spiller altså sammen med HyperSense. Razer Nari er ikke det headset fra Razer vi har testet med den bedste lyd, men det har en god bass som spiller sammen med HyperSense på fornemmeste vis, og en mellemtone der er solid, uden at være prangende. Alligevel kan jeg ikke lade være med at betragte Nari Ultimate som det bedste gaming headset vi har testet de sidste par år, for det kan virkelig mere end “bare” god lyd.

Komforten er stik mod forventningerne, rigtig god. Headsettet vejer i underkanten af 500 gram, men det kan ikke mærkes. De store ørepuder hviler fint på siden af hovedet, uden at trykke, og uden at det på noget tidspunkt bliver for varmt. Knapperne er nemme at bruge til at styre headsettet on the go, og ligeledes er det let at manøvrere rundt i Razer Synapse.

Razer Nari Ultimate er i min optik et af de mest nyskabende headsets de sidste par år, og bringer noget nyt på banen, som har en fantastisk synergi med computerspil. Det er ikke et hifi headset, men det prøver det heller ikke at være.

Vi sender Razer Nari Ultimate afsted med en karakter på 10/10 og en Great Product Award. Det er svært ikke at være tilfreds med hvad Razer har fundet på i denne omgang.



Pros:

HyperSense

Komfort

Razer Synapse opsætning

Ørepude design med gel

Cons:

Batteritiden i brug