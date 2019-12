AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-24 21:29:12

SoundSport Free Headphones – Bose på den igen

Bose-navnet er kendt over hele verden for lydprodukter af den bedste kvalitet, ikke mindst når det kommer til høretelefoner. Nu har man minsandten leveret varen igen.

Bose har meldt sig selv på banen med et par helt nye høretelefoner, som du med garanti skal have fingrene i.

De nye høretelefoner går under navnet SoundSport Free Headphones. De er trådløse og komfortable at have på, især når du er ude at løbe dig en tur.

SoundSport Free Headphones er designet til at blive på deres plads, hvis du er ude at løbe, og for eksempel nærmer dig målstregen med høj hastighed.

Du skal heller ikke være nervøs for at beskadige dine høretelefoner ved at løbe i regnen. Bose har nemlig fået installeret en vandafvisende-teknik, så alt holder tørt.

Du kan allerede nu købe de nye høretelefoner. Det gøres gennem Bose for den nette sum af 250 dollars.