Apple snart klar med AirPods Pro 3

Apple forventes at lancere sine AirPods 4 under deres "It's Glowtime"-event, som starter den 9. september. Men virksomheden har ikke glemt "Pro"-versionen af deres trådløse earbuds. Ifølge et nyt rygte vil AirPods Pro 3 få forbedret aktiv støjreduktion sammenlignet med den forrige version, altså AirPods Pro 2.

28 aug. 2024 kl. 07:00 Af Maria

AirPods Pro 2 markedsføres allerede med "op til dobbelt så meget" aktiv støjreduktion, hvilket tyder på, at AirPods Pro 3 vil modtage en stor opgradering Rygtet blev delt af Kosutami på X, og det er klart, at en lancering af AirPods Pro 3 er længe ventet, da AirPods Pro 2 blev introduceret for to år siden med mindre forbedringer i forhold til den første version, såsom lidt bedre batterilevetid og en avanceret variant af H1-chippen. Desværre nævnte tipsteren ikke flere detaljer omkring forbedringerne af den aktive støjreduktion. Da han blev spurgt om en mulig lanceringstid for AirPods Pro 3, svarede han blot "snart," hvilket kan betyde, at vi får en overraskelse ved eventet den 9. september.

MacRumors har rapporteret, at Apple allerede har annonceret deres nye trådløse earbuds med op til dobbelt så meget aktiv støjreduktion som den forrige version, hvilket antyder, at AirPods Pro 3 kan tage teknologien til næste niveau. Dog er der stadig mange spørgsmål, der mangler svar. For eksempel, vil den forbedrede aktive støjreduktion påvirke batterilevetiden negativt, eller vil Apple øge størrelsen på batteriet i AirPods Pro 3 for at forlænge driftstiden?

Rygtet nævner heller ikke, om det kommende lydprodukt vil få et nyt design eller forblive uændret. Som du kan se, er der i øjeblikket meget lidt information at gå ud fra, men hold dig opdateret, så vil vi have flere nyheder til dig snart. Hvis du ikke kan vente på, at AirPods Pro 3 bliver lanceret og har brug for noget nu og her, har Amazon nedsat prisen på AirPods Pro 2 med 20 procent, hvilket betyder, at de i stedet for $249 nu koster $199.