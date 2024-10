ASUS ROG Delta II

Når man leder efter det ultimative gaming-headset, er lydkvalitet, komfort og funktionalitet afgørende faktorer. ASUS ROG Delta 2 lover at levere på alle disse fronter og henvender sig til gamere, der kræver både præcision og immersion. Med avanceret lydteknologi, samt et design, der er optimeret til lange spilsessioner, stiller ROG Delta 2 op som en stærk kandidat til enhver seriøs gamers opsætning. Denne test vil tage et nærmere kig på, om ROG Delta 2 kan leve op til de høje forventninger og give et indblik i, hvordan det præsterer i praksis.

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som nemt kan findes på ASUS’ hjemmeside.

Specifikationer på ROG Delta II

Type: Over-ear gamer headset

Over-ear gamer headset Frekvensgang: 20 – 20.000 Hz

20 – 20.000 Hz Volume control: On Ear Cup

On Ear Cup Drivers: 50mm Tiatanium-Plated Diaphragm Drivers

50mm Tiatanium-Plated Diaphragm Drivers Lydkontrol på headset: Lydstyrke

Lydstyrke Stik: 1 x 3.5mm, 1x USB-C

1 x 3.5mm, 1x USB-C Kanaler: Stereo

Stereo Batteri: 1800 mAh

1800 mAh Batteritid: 110 timer

110 timer Vægt: 318 gram

318 gram Support for følgende: PC, Mac, Playstation 4 og 5, Xbox, Nintendo Switch og konsoller med 3.5mm indgang

Rundt om ROG Delta II

ASUS ROG Delta 2 er et high-end gaming-headset, der kombinerer avanceret lydteknologi med funktionalitet. Dualflow Audio, som gør det muligt at lytte til to forskellige enheder samtidig. Dette giver dig frihed til at spille spil, høre musik eller se en film, mens du kan besvare opkald uden at afbryde din oplevelse. Headsettet har også en aftagelig mikrofon og tilpasselig RGB-belysning, mens det ergonomiske design sikrer komfort under lange spilsessioner.

I æsken finder du ROG Delta 2 headset, en aftagelig mikrofon og ét ekstra sæt ørepuder – i stof, så du kan vælge den mest komfortable løsning. Derudover medfølger der et USB-C adapterkabel, USB-C til USB-A opladningskabel, der gør det nemt at tilslutte headsettet til forskellige enheder, samt et 3,5mm til 3,5mm kabel. Endelig får du en brugervejledning, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med opsætning og brug.

ASUS ROG Delta 2 er konstrueret med materialer, der kombinerer holdbarhed, komfort og æstetik. Ørekopperne er lavet af robust plast for at reducere vægten, mens det justerbare hovedbånd er forstærket med metal for at sikre langvarig holdbarhed. Ørepuderne kommer i to varianter: PU-læder, som tilbyder en luksuriøs følelse og bedre lydisolering, og åndbart stof, der giver bedre ventilation under lange spilsessioner. Kombinationen af disse materialer sikrer både komfort og slidstyrke, selv ved intensiv brug.

Ørekopperne på ASUS ROG Delta 2 er designet i en ergonomisk D-form, der bedre passer til ørets naturlige form. Dette design reducerer unødvendig kontakt og giver en tættere, mere behagelig pasform. Ørekopperne er rummelige nok til at dække ørerne helt, hvilket bidrager til bedre lydisolering og komfort under lange spilsessioner. Sammenlignet med traditionelle cirkulære kopper er D-formen ikke kun mere komfortabel, men også designet til at mindske trykket på ørerne.

På den højre ørekop af ASUS ROG Delta 2 finder du flere nøglefunktioner for nem betjening. Der er en lydstyrkeknap til Bluetooth tilslutningen, som giver dig hurtig kontrol over volumen, og en Bluetooth-knap, der bruges til at styre bluetooth enheden som er forbundet til headsettet. Derudover er der en port til at tilslutte den aftagelige mikrofon. Disse funktioner er praktisk placeret, så du nemt kan justere lyd, tilslutte til Bluetooth-enheder eller tilkoble mikrofonen uden at skulle afbryde dit spil eller multimedieoplevelse.

På den venstre ørekop er en knap til justering af lydstyrken på 2.4 Ghz tilslutningen. En USB-C-port er til stede for opladning og tilslutning til forskellige enheder. Ørekoppen er også udstyret med en multifunktionsknap, som kan bruges til forskellige indstillinger via 2.4 Ghz. Endelig finder du tænd/sluk-knappen, der gør det nemt at aktivere eller slukke headsettet hurtigt og effektivt.

Software

Første menu er lyd, hvor det er muligt at justere forskellige parametre for at optimere lydoplevelsen. Der er blandt andet forud kalibreret profiler, som er lydoptimeret til forskellige opgaver.

På mikrofonfanen er der flere funktioner, for at optimere mikrofonens lydkvalitet. Øverst er der en mulighed for at justere støjporten, som gør det muligt at filtrere uønsket baggrundsstøj fra mikrofonoptagelsen. Det giver mulighed for at bestemme, ved hvilken lydstyrke mikrofonen begynder at registrere lyd, hvilket hjælper med at minimere svag eller uønsket støj.

Der er også en funktion kaldet Perfekt stemme, som kan aktiveres for at forbedre stemmeklarheden under samtaler og spil, hvilket sikrer en skarpere og mere klar gengivelse af stemmen. En anden vigtig funktion er ekko-annullering og støjreduktion, som kan justeres fra lav til høj. Denne indstilling hjælper med at eliminere baggrundsstøj og ekko under opkald eller in-game kommunikation, hvilket forbedrer lydkvaliteten markant for både brugeren og dem, de kommunikerer med.

Afspilningssektionen tilbyder justering af lydstyrken og adgang til kanalblanding, hvor brugeren også kan tilpasse lydkvaliteten ved at vælge forskellige bit- og frekvensindstillinger. Optagelsessektionen tillader finjustering af optagelsesniveauerne, og med muligheden for at aktivere lytning til ens egen enhed kan man høre sin egen stemme eller mikrofonens lyd. En sidetone-funktion gør det muligt at regulere, hvor meget af ens egen stemme der kan høres, når mikrofonen er tændt.

Under menuen belysning er det muligt at styre og kontrollere lyset i selve headsettet. De grundlæggende effekter inkluderer statisk lys, hvor farven forbliver konstant, åndedrætseffekten, hvor lyset pulserer langsomt, og strobelys, som skaber en hurtig blinkende effekt. Der er også farveskift og regnbueeffekter, som skifter farver løbende for en mere dynamisk visuel oplevelse. Aura Sync-muligheden gør det muligt at synkronisere lysmønstre med andre Aura-kompatible enheder for et koordineret setup.

Den sidste menu er effekt, som giver et overblik over batteriovervågningen, brugeren kan vælge, ved hvilken batteriprocent en lysadvarsel skal aktiveres, så de bliver informeret, når batteriniveauet når en valgt grænse, fx 20%. Derudover kan stemmebeskeder om lavt batteri slås fra, hvis brugeren ønsker det.

Der er også en funktion, som lader headsettet gå i dvaletilstand efter en vis periode med inaktivitet, hvilket kan indstilles for at spare strøm.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Som altid skal vi igennem lidt forskelligt for at se hvordan Delta II klare sig, når vi hører musik, spiller lidt skydespil og selvfølgelig komforten.

Starter vi med komforten, minder den utrolig meget som de andre Delta headset, jeg har haft til test. Kopperne har god plads, PU-læderet gør det varmt for ørerne over længere tid, men sørger for at lyden bliver holdt inde, hvor mesh puderne som følger med, kan skabe lidt mere komfort, da ørerne får luft, men det gør også lyden kommer ”ud”.

Går vi videre til at kigge på lyden, så starter jeg med noget musik. Jeg vælger profilen musik, inde i softwaren. Hvilket giver et fint lydbillede. Den har et fornuftigt lydbillede, hvor jeg oplevede at stemmeklarhed skulle være aktiveret, for at give den bedste oplevelse. Sammen med muligheden for justering af hvor meget bas jeg ville have.

Går vi videre til gaming, går jeg til mit go to spil, nemlig Rainbow Six: Siege, som jeg syntes giver en god mulighed for at teste headsettet, om det kan fange de forskellige nuancer i et FPS spil. Efter at have brugt det til en god del spil, for at få en fornemmelse af headsettet, må jeg sige at være splittet. Jeg havde sat profilen til FPS, og jeg kunne klart høre en forskel i hvilke nuancer af lyden som blev prioriteret. Men jeg oplevede også tilfælde, hvor modstanderen, nærmest stod foran mig, før jeg registrerede fodtrin, i andre tilfælde, formåede jeg at have en fornuftigt lydbillede, og kunne næsten ”forudsige” hvornår de ville træde frem.

Jeg kunne dog godt overordnet set, mangle lidt mere dybe i lyden, både når det handlede om musik men også spil. Her har jeg følelsen af det vægter højere at headsettet kan forbindes til en telefon og en anden enhed, fremfor at få ekstra god lyd ud af dem.

Pris

ROG Delta II fra ASUS har et prisskilt på 1.990,- DKK.

Konklusion

ASUS ROG Delta II headsettet er et alsidigt og avanceret headset, der især imponerer med sin brede vifte af funktioner og solid komfort. Under vores test har vi kigget nærmere på headsettets præstationer i både musik, spil og dets generelle komfort, og der er flere punkter, som skiller sig ud både positivt og negativt.

Først og fremmest er komforten på ROG Delta II i linje med tidligere modeller i Delta-serien. De ergonomiske ørekopper giver god plads til ørerne, og det medfølgende PU-læder hjælper med at holde lyden inde, hvilket især er en fordel i støjende omgivelser eller når man ønsker total fordybelse. Dog kan PU-læderet blive varmt under længere sessioner, hvilket kan være en udfordring, hvis du har tendens til at spille i mange timer i træk. Mesh-puderne, som også følger med, giver en alternativ løsning, hvor ørerne får bedre luftcirkulation, men det sker på bekostning af lydisoleringen. Det er en fin balance, der afhænger af brugerens præference, og det er positivt, at ASUS giver mulighed for at vælge mellem de to.

Lydmæssigt præsterer headsettet solidt i både musik og spil. Når jeg hører musik, oplever jeg, at lydbilledet er godt afbalanceret, særligt hvis man justerer med softwarens profiler. Funktionen for stemmeklarhed er en stor hjælp, da den forbedrer den overordnede lydkvalitet markant, især i musikgenrer med vokalfokus. Muligheden for at justere basniveauet er også en fin tilføjelse, som giver brugeren kontrol over den lydoplevelse, de ønsker. Samlet set leverer headsettet en fornuftig musikoplevelse, selvom det ikke når det absolut højeste niveau af hi-fi kvalitet, man kunne forvente i denne prisklasse.

Når vi ser på gaming-præstationen, viser ROG Delta II sig at være både imponerende og lidt skuffende. Under test af FPS-spillet Rainbow Six: Siege skinner headsettets evne til at fange nuancer i lydbilledet igennem. Specielt i FPS-profilen kunne jeg høre en tydelig forskel i de forskellige elementer af spillets lyde, såsom fodtrin og skud. Dog var der tilfælde, hvor lydbilledet føltes ufuldstændigt, og jeg blev overrasket af modstandere, som jeg burde have hørt tidligere. I andre tilfælde var præcisionen i lydbilledet næsten perfekt, hvilket gjorde det muligt at forudse fjendens bevægelser. Denne inkonsekvens er dog noget, der kan påvirke spiloplevelsen, specielt hvis man spiller på et konkurrenceniveau, hvor lyden er altafgørende.

En af de klare fordele ved ROG Delta II er Dualflow Audio-funktionen, som gør det muligt at tilslutte to enheder på samme tid. Det giver en stor fleksibilitet i brugen, f.eks. når man ønsker at spille, høre musik eller se en film, mens man samtidig kan besvare opkald fra en telefon. Dette er især nyttigt for dem, der multitasker meget eller ofte skifter mellem forskellige enheder. Sammen med SpeedNova-forbindelsen, som sikrer en stabil trådløs oplevelse, er dette en af de mest unikke og værdifulde funktioner i headsettet.

Når det kommer til ulemper, er den mest åbenlyse faktor prisen. Med en pris på 1.990,- DKK placerer ROG Delta II sig i den høje ende af skalaen, hvilket kan være en ulempe for mange brugere. Selvom headsettet har mange fordele, især hvad angår fleksibilitet og komfort, er det ikke alle, der vil finde, at lydkvaliteten i musik og spil retfærdiggør den høje pris. Jeg oplevede især, at headsettet manglede en vis dybde i lyden, både når det kom til musik og gaming, hvilket er noget, man kunne forvente af et headset i denne prisklasse. I sidste ende føles det som om, at fokus har været på funktionalitet og tilslutningsmuligheder fremfor at levere den ultimative lydoplevelse.

Samlet set er ASUS ROG Delta II et godt valg for gamere, der søger fleksibilitet og komfort. Dualflow Audio og muligheden for at tilpasse komforten med forskellige puder er store plusser, og det er dejligt at se, at headsettet fungerer godt på tværs af flere platforme. Dog trækker den høje pris og den lidt svingende lydpræstation i særlige spilsituationer ned. For den pris ville man forvente en lidt skarpere og mere konstant lydkvalitet, især for dem, der stiller høje krav til deres gamingudstyr. Jeg ender derfor med at give ROG Delta II fra ASUS en score på 8 ud af 10.

Fordele

Fornuftig lyd i både musik og spil

Dualflow Audio

God Komfort

Fornuftig vægt

Forskellige puder til ørekopper

Kompatible til flere platforme

SpeedNova forbindelse

Ulemper

Pris

Lyden kom ikke op på niveau som andre Delta modeller

Score: 8