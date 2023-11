Jabra Elite 10

Danske Jabra er kendt for at levere gode audio løsninger og i dag tager vi et kig på om de kan nå i mål med deres Elite 10 True Wireless earbuds som de selv kalder deres mest avancerede til både arbejde og fritid.

10 nov. 2023 kl. 07:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Formfaktor: 100 % trådløse earbuds i øret

100 % trådløse earbuds i øret Earbud-design: Halvåbent

Halvåbent Active Noise Cancellation (ANC): Jabra Advanced ANC™

Jabra Advanced ANC™ ANC ved opkald: Ja

Ja Automatisk justering af lydstyrke: Ja

Ja Antal af mikrofoner: 6

6 Mikrofontype: MEMS

MEMS Mikrofonbåndbredde: 100 Hz - 8.000 Hz

100 Hz - 8.000 Hz Spatial Sound: Ja, Dolby Atmos med Dolby Head Tracking

Ja, Dolby Atmos med Dolby Head Tracking Sidetone: Ja

Ja Mono-tilstand: Ja

Ja HearThrough: Ja

Ja Støjreduktion ved opkald: Ja

Ja Højtalerstørrelse: 10 mm

10 mm Højtalerbåndbredde (musikfunktion): 20 Hz - 20.000 Hz

20 Hz - 20.000 Hz Højttalers båndbredde (talefunktion): 100 Hz - 8.000 Hz

100 Hz - 8.000 Hz Understøttede lyd-codecs: AAC, SBC

AAC, SBC Samlet musiktid med ANC deaktiveret (earbuds og opladningsetui): Op til 36 timer

Op til 36 timer Musiktid med ANC slået fra (earbuds): Op til 8 timer

Op til 8 timer Musiktid med ANC slået til (earbuds): Op til 6 timer

Op til 6 timer Tilslutning: B luetooth

luetooth Bluetooth®-version: 5.3

5.3 Earbud-vægt (hver earbud): 5,7 g

5,7 g Vægt (opladningsetui): 45,9 g

45,9 g IP-klasse (headset): IP57

IP57 IP-klasse (opladningsetui): IP54

Ser vi på listen af specifikationer vil jeg specielt hæfte mig ved at vi både får ANC og Dolby Atmos og så naturligvis batteritiden som for så lille et headset ser meget fornuftig ud.





En tur rundt om Jabra Elite 10

Som de fleste andre sæt af denne type kommer Jabra Elite 10 naturligvis samlet i et lille transport og oplade etui. Vores version er den Titanium Sorte udgave, men Elite 10 kan også fås i Kakaofarvet, Cremefarvet, Blanksort og Matsort. Den brune kakaofarve kan dog kun købes direkte via Jabras egen hjemmeside.

Etuiet er diskret udformet i matsort plast med behagelige bløde former og et meget afdæmpet Jabra logo på fronten. Her er der også et lille LED lys til at indikere ladestatus.

I bunden er der et USB C stik til opladning, men det er også muligt at oplade etui og earbuds trådløst via Qi standarden.

Etuiet åbnes i toppen hvor låget holdes magnetisk lukket. Det giver et meget tilfredsstillende knap når man lukker det.

Inden i er der endnu en lille status LED og så naturligvis de to Earbuds der også holdes magnetisk på plads og oplades via Pogo pins.

De to earbuds er lige så afdæmpede i designet som etuiet og er behageligt lette med en vægt på kun 5,7 gram hver. Overfladen er med en rar mat softtouch overflade, der er god til at afvise snavs og fingeraftryk.

På fronten af hver earbud er der en betjeningsknap med et Jabra logo. Det er dette felts farve, der adskiller de tre sorte varianter af Jabra Elite 10.

Sættes holdes fast i øret via de bløde silikone spidser. Det er medium størrelsen der er monteret som standard men der er store og små silikonespidser med i kassen også hvis man har behov for at tilpasse.





Software

Hvis man vil have adgang til alle muligheder for tilpasning af Elite 10 skal man forbi Sound+ app’en på sin smartphone.

Her er der mulighed for at få en hurtigt status på sættet med ting som fx batteristatus på både etui og earbuds. Man kan også vælge om man vil bruge ANC, HearThrough eller ingen af delene.

Man kan også via Sound+ tilpasse EQ indstillingerne. Der er seks forskellige prædefinerede at vælge imellem, eller man kan tilpasse sin helt egen.

Jabra har også tilføjet hvad de kalder Soundscapes. Her kan man vælge imellem en række forskellige lyde som du kan sætte på hvis du ønsker lidt ro eller for at dæmpe anden støj omkring dig uden at ville sætte musik på.

Der er 12 forskellige presets at vælge imellem med ting som White eller Pink Noise, sangfugle eller regn.

Jabra Elite 10 understøtter også Dolby Atmos Spatial Sound. Her kan man via app’en også tilpasse indstillingerne for det og slå head tracking fra eller til.

Endelig er der også mulighed for at tilpasse mere praktiske ting som funktionerne på de to knapper på sættet. Der kan tilføjes funktioner til hver earbud og der er også mulighed for at aktivere ting som Voice Assistants som GoogleAssistant.

Der er i det hele tager super meget funktionalitet at hente i Sound+ app’en og meget af det kan tilpasses så meget at det burde være muligt for de fleste at få en opsætning der passer netop dem.

Jabra Elite 10 kommer med In Ear Detection og via softwaren er det muligt at indstille hvad der skal ske med fx medieafspilning eller opkald hvis du tager dine earbuds ud. Så er det fx muligt at pause musik eller mute lyden på en samtale ved blot at fjerne en eller begge earbuds.





Test

Jeg har brugt Jabra Elite 10 over et par uger nu til en god blanding af musik og medie indhold, som film og serier via min telefon.

Tilslutningen til min Google Pixel telefon var dejlig let og sættet blev registreret automatisk første gang jeg åbnede etuiet i nærheden af telefonen via Fast Pairing.

Du har mulighed for at forbinde op til to enheder af gangen, så det er dejligt let at skifte frem og tilbage imellem fx tablet og telefon hvis der er behov for det.

Pasform og komfort har været rigtigt god under hele min test. De præmonterede medium silikonespidser passede mig fint.

Den lave vægt betyder at det ikke har været noget problem at benytte sættet selv i længere tid og jeg oplevede på intet tidspunkt i min test noget ubehag. Jabra har også sørge for at der er trykudligning indbygget, hvilket sikkert er med til at sikre den gode komfort.

Lyden i Jabra Elite er super solid med et dejligt veldefineret lydbillede som selv ved høj volumen klarer opgaven uden betydelig forvrængning. Jeg oplevede en smule på specielt de høje toner når jeg havde skruet helt op men det var også ved et lydniveau som jeg ikke vil anbefale nogen at bruge i andet end kort tilfælde.

Med normalt volumen niveau giver Elite 10 sættet dig et smukt og lækkert lydbillede med en god detaljegrad. Bassen er ikke overvældende men skaber en god bud hvor solide mellem toner og high end lander godt.

Der mangler lidt åbenhed og detalje hvis vi sammenligner med et godt over ear sæt men for et in ear sæt så leverer Elite 10 topklasse lyd.

ANC delen er fornuftigt selvom den ikke er det bedste jeg har hørt. Den klarer sig bedst med at sortere de dybere toner fra i baggrundsstøjen som fx fra et tog eller lign. Højere toner som stemmer slipper mere igennem.

Jabra Elite 10 vinder dog også mange point på mange af de rare features som følger med. Detaljer som In Ear Detection og solid Hear Though er super lækkert at have når man bevæger sig rundt ude i verden og lige skal tale kort med ekspedienten i Netto eller høre en besked i toget.

Jabra angiver selv batteritiden til omkring seks timer med ANC og otte timer med ANC. Det kan dog forlænges til samlet 36/27 timer hvis man indregner den ekstra batteritid fra eutiet. Under min test har alt peget på at angivelserne fra Jabra rammer meget godt.

Mikrofonerne på Jabra Elite 10 er rigtigt fine. Der er i alt seks som dels sørger for at fange din stemme og dels sorterer støj fra omgivelserne fra. Du får et fornuftigt og tydeligt lydinput hvis du er i støjsvage omgivelser og der er en god stemmegenkendelse.

Hvis du derimod er i støjende omgivelser så klarer Elite 10 sættet også opgaven rigtigt godt. Der er gode indbygget støjreduktion som klarer at sorterer selv meget støjende omgivelser fra. Det er dog i visse tilfælde med det resultat at din stemme kan lyde lidt forvrænget. Det betyder dog at man stadig klart kan høre hvad der siges på trods af baggrundsstøj selv om stemmen lyder lidt mere som om den kommer fra en dåse.

Hør eksempel på lyden fra mikrofonerne uden støj her og så er der et eksempel på mikrofonerne i et miljø, hvor der er støj her.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Jabra Elite 10 med en online pris på lige under 2000 kroner. Det betyder at de lander i den lidt dyrere ende men bestemt ikke det dyreste alternativ når man ser sammenlignelige sæt fra andre producenter.





Konklusion

Jabra har med Elite 10 sættet lavet et lækkert og gennemført sæt Ture Wireless earbuds. Design og stil er naturligvis altid en smagssag, men jeg er vild med det afdæmpede og kompakte design på Elite 10.

Valget af finish og materialer er rigtigt godt og specielt det totalte fravær af blanke overflader falder lige i min smag. Det betyder at man har et sæt som holder sig pænt at se på længe.

Det gode design følger Jabra op af en af de bedste apps jeg har prøvet til et sæt earbuds. Der er masser af funktionalitet og fleksibilitet at hente i Jabras Sound+ app.

Endeligt så rammer Jabra også plet med lyden i sættet, som er lækker og veldefineret.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Produkt Award for et lækkert og gennemført produkt.





Godt:

Lækre materialer

Afdæmpet smukt design

God software

Solid lyd

Masser af funktionalitet via ANC, HearThrough og In Ear Detection





Skidt:

Intet nævneværdigt