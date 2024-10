Logitech G Astro A50

Logitech lancerede i starten af året deres High End gaming headset Astro A50X. Nu er de på banen med den lidt mindre feature rige Astro A50. Det er dog stadig et headset som har en god featureliste og som sigter efter dem af os der spiller på tværs af flere enheder.

Centrale Features

Logitech PRO-G Graphene drivers

Lightspeed Wireless + Bluetooth

Magnetic Charging Dock

Playsync Audio . Connect to 3 systems.

Supports: PC, Mobile, PlayStation 5, Xbox X/S, Nintendo Switch





En tur rundt om Logitech G Astro A50

Logitech har ikke rystet posen betydeligt på designet af Astro A50. Det er meget typisk Astro design med et noget mere kantet og skarpt design, sammenlignet med hvad vi fx har set fra Logitech på det sidste.

Bortset fra et par små ændringer i nogen af de grafiske elementer på headsettet, så ligner det på en prik Astro A50 X.

Det er naturligvis en smagssag, hvad man foretrækker, men personligt synes jeg designet lander meget neutralt samlet set. Der er ikke en masse, ud over det lidt kantede skarpe design, der skriger gaming og der er da heller ikke spor af RGB lir eller andet gaming fluff.

Sættet er et todelt setup med en basestation og så selve headsettet. Hvis vi starter med headsettet, så føles det solidt og velbygget. Det har en matsort overflade brudt af et par blanke og røde elementer hist og her. Personligt havde jeg helst set, at de havde holdt den matte stil hele vejen rundt, da de blanke overflader hurtigt afslører støv og fedtede fingre.

Sættet er til den tunge side med en vægt på 380 gram. Det er dog super fleksibelt og klemmer ikke for meget om hovedet. Der er bløde ørepuder og en på hovedbåndet som alle er beklædt med stof.

Ørepuderne er monteret magnetisk og kan let tages af, hvis man vil rengøre eller skifte dem. Her sælger Logitech et Mod Kit, så du kan udskifte hovedbånd og ørepuder til kunstlæder i stedet for.

Mikrofonen sidder på venstre ørekop og kan let vippes væk, hvis man ikke skal bruge den.

På højre ørekop er der tre knapper til betjening sammen med et volumenhjul. Fra toppen er det en power knap efterfulgt af knappen til at skifte mellem tilsluttede enheder og endeligt en Bluetooth knap til at oprette forbindelse til din telefon når man skal bruge G Hub app’en. En detalje jeg kommer mere ind på senere i testen.

På siden af venstre ørekop er der yderligere to knapper, som bruges til at justere lydbalancen imellem chat og spil volumen, så man kan finde en passende balance.

Ser vi i bunden af de to ørekopper, kan vi se de pogo pin kontakter, som bruges til at skabe forbindelse til basestationen når headsettet placeres der. Det er igennem disse at sættet oplades når det står i basestationen.

De suppleres på den højre side af et USB C stik, hvis man vil lade op på den måde.

Hvis vi tager et kig på basestationen, så er den indrettet til at fungere som oplader for headsettet, der kan placeres her. Indbyggede magneter sørger for let at sættet klikker på plads når det sættes i.

På fronten er der et par lys, der bruges til at vise hvilken forbindelse der er aktiv, samt et til at vise ladestatus. Der er Bluetooth, Xbox, PC og PS (PlayStation) Du er dog i princippet ikke bundet til at forbinde netop de enheder til tingene.

En af de centrale features ved basestationen finder vi på bagsiden, hvor vi for hver af de tre fysiske input finder forskellige stik.

Der er fire USB-C stik hvor det ene er til strøm via den medfølgende adapter mens de tre andre kan bruges til at forbinde til forskellige enheder. De er markeret PC, PS og Xbox, men det står dig frit for at forbinde til andre enheder, som understøtter tilslutning via USB.

Den store forskel fra storebror Astro A50 X er her at vi ikke får HDMI Pass Through muligheder til brug med konsoller. Så her er det altså udelukkende lydinput der kan tilsluttes, hvilket jeg også tænker er rigeligt for langt de fleste.





Software

Hvis du vil tilpasse indstillingerne på Astro A50 X sættet, kan det klares enten via G Hub softwaren på din PC, eller den tilsvarende app på din smartphone. Det betyder, at du har adgang til at ændre detaljer som EQ indstillinger for lyd og mikrofon, selv om du er forbundet til en Xbox eller PlayStation.





Hvis du skal bruge app’en på din smartphone, kræver det blot, at du også forbinder den via Bluetooth. Når du er forbundet via Bluetooth til app'en, kan du tjekke status der og ændre indstillinger med mindre du er tilsluttet PC. Hvis du er det, beder app’en dig om at skifte til G Hub app’en på din PC.

Der er ikke en masse funktioner i G Hub softwaren, men der er de centrale som muligheden for firmware opdatering og tilpasning af lydprofilerne. På PC kan du binde tingene op på forskellige profiler, som du kan skifte imellem baseret på spil eller andre opgaver.

På Logitechs hjemmeside for Astro A50 står der også, at man kan bruge Astro Command Center softwaren på PC. Den fik jeg dog ikke under min test til at virke. Softwaren kunne simpelthen ikke finde headsettet. Det kan være der skal en update til før det nye Astro A50 sæt er understøttet.





Test

Jeg har testet Logitech G Astro A50 i en uges tid og har primært brugt sættet med PC. Jeg har dog haft den tilsluttet to forskellige systemer. Skiftet frem og tilbage imellem lydkilderne fungerer problemfrit og let via knappen på headsettet.

Bluetooth tilslutningen gav mig dog problemer. Jeg kunne via Bluetooth finde headsettet i G Hub app’en på sin telefon. Den dukker dog aldrig op som reel lydkilde for telefonen. Jeg antager at det har været en fejl, da alt i Logitechs materiale angiver, at man burde kunne tilslutte og køre dual mode tilslutning, så du kan mixe lyden fra fx din PC og din mobiltelefon. Jeg kunne dog ikke få det til at virke under min test.

Lydoplevelsen med Astro A50 er i topklasse. Logitech G Pro X 2 Lightspeed og Astro A50 X var nogen af de bedste headsets, jeg testede i 2023/24. Med de samme drivere og meget naturligt meget af den samme tuning her i Astro A50 sættet, går den super gode oplevelse igen.

Man får et super veldefineret og klart lydbillede, med en god balance imellem den dybe bas og de gode mellem og høje toner.

Hvis du har en PlayStation 5 understøtter sættet også 3D Lyd herfra. Mens der på PC er mulighed for Dolby Atmos og Windows Sonic Spatial Audio.

Hvad enten det var Baldur’s Gate 3, Space Marine 2 eller musik, så gav Astro A50 sættet mig en fantastisk lyd.

Lyden fra den indbyggede mikrofon kan jeg heller ikke klare over. Det rå input er super fint og klart, og hvis det ikke er nok kan man selv tilpasse en EQ indstilling for mikrofonen.

I forhold til batteritiden har jeg ikke oplevet nogen udfordringer. Logitech angiver selv en batteritid op til 15 timers uafbrudt brug. Siden sættet imellem gaming sessions bor på en ladestand, vil man næsten altid starte med et fuldt opladet headset.





Pris

Logitech G Astro A50 lander med en pris på lige under 2600 kroner, hvilket placerer den solidt i High End segmentet.





Konklusion

Hvis du er gameren der spiller på tværs af flere enheder, og gerne vil have en let headset løsning på tværs af op til tre enheder, så kan Astro A50 være et rigtigt godt bud.

Det er let og lige til at skifte mellem tilsluttede enheder og der er bred understøttelse af konsoller og PC.

Prisen kan være en svær pille at sluge, men hvis sættet her kommer til at træde ind i stedet for måske to eller tre løsninger på tværs af flere enheder, så begynder det at give mening.

De 40 mm PRO-G Graphene drivers, som man får med sættet, leverer en super god lyd og det er svært ikke at blive suget lidt ekstra ind i sine spil, når lydbilledet på den måde forkæler dig. Så på den front har jeg ikke svært ved at anbefale Astro A50 sættet.

Jeg synes dog at sættet kommer lidt til kort, hvis man sammenligner med et sæt som fx SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. Det er ca. 300 kroner dyrere, men kommer samtidigt med ANC, super god lyd, meget alsidig software og muligheden for uden problemer at kunne bruge sættet via Bluetooth med din telefon, samtidigt med at du er tilsluttet din PC eller konsol.

Her synes jeg at Astro A50 mangler lidt. G Hub softwaren er noget mere tyndbenet end det som SteelSeries tilbyder, og den manglede fulde Bluetooth understøttelse til smartphone trækker også ned.

I sidste ende er det marginalerne der afgør, og her synes jeg ikke at Astro A50 er så stærk en vinder. Vi lander med en endelig karakter på 8, for et super solidt og alsidigt headset, som dog ligger i hård konkurrence i sit segment.





Fordele:

Mulighed for brug på tværs af op til tre systemer

Super god lyd





Ulemper