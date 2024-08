OnePlus lancerer OnePlus Buds Pro 3

OnePlus har i dag lanceret OnePlus Buds Pro 3, deres hidtil mest avancerede flagskibshøretelefoner. Bygget på succesen fra forgængeren, Buds Pro 2, hæver denne nye model barren for lydoplevelser med banebrydende støjreduktion, rumlig lyd og lydkvalitet fra det velrenommerede Dynaudio.

20 aug. 2024 kl. 15:05 Af Kenneth Johansen DEL:

Med markante forbedringer og et tæt samarbejde med den anerkendte danske højttalerproducent Dynaudio, sigter OnePlus efter at leverer en enestående akustisk oplevelse i et elegant nyt design, der også inkluderer avanceret støjreduktionsteknologi med de nye OnePlus Buds Pro 3.

LÆS VORES ANMELDELSE AF ONEPLUS BUDS PRO 3 HER.

En enestående lydoplevelse med ny teknologi

OnePlus Buds Pro 3 er skabt til at levere en uovertruffen lydoplevelse, hvor hver eneste tone – fra den dybeste bas til de fineste vokaler – gengives med imponerende klarhed. Denne lydkvalitet opnås gennem en nyudviklet dual-driver-teknologi og, for første gang i Buds Pro-serien, to Digital-to-Analog Converters (DACs) per høretelefon.

Høretelefonerne bygger videre på den populære dual-driver-teknologi fra Buds Pro 2, men med væsentlige forbedringer. Den 11 mm woofer er nu udstyret med to magneter og en ny keramisk-metal membran, mens den 6 mm tweeter har fået en opgradering med en forbedret membran og en kraftig 35-mikrometer flad spole. Denne kombination sikrer præcis gengivelse af selv de mest subtile højfrekvente detaljer.

De to DACs arbejder sammen med dual-driverne for at levere en dyb bas, skarp diskant og en fyldig lydoplevelse. Dette betyder også, at den ene DAC kan fokusere på wooferen, mens den anden koncentrerer sig om tweeteren, hvilket giver en krystalklar lydkvalitet uden krydstale eller forstyrrelser.

Suveræn støjreduktion og lang batterilevetid

OnePlus Buds Pro 3 er også udstyret med OnePlus' mest avancerede støjreduktionsteknologi til dato, som tilbyder op til 50 dB adaptiv støjreduktion. Den Adaptive Noise Cancellation (ANC) justerer automatisk støjreduktionen efter dine omgivelser, uanset om du befinder dig i et stille område eller på en travl gade, og sikrer dermed optimal balance mellem lydkvalitet og komfort.

ANC bidrager også til længere batterilevetid ved dynamisk at tilpasse niveauet af støjreduktion, hvilket reducerer energiforbruget. Når batteriet er lavt, kan du med blot ti minutters opladning få op til fem timers afspilningstid, mens en fuld opladning giver op til hele 43 timers lyttetid med opladningsetuiets batteri.

En komplet lydoplevelse

Udover hurtig opladning og lang batterilevetid har OnePlus Buds Pro 3 et nyudviklet opladningsetui med et stilfuldt design i kunstlæder og en lodret orientering. Etuiet understøtter trådløs opladning og sikrer en ergonomisk brugeroplevelse.

Flagskibshøretelefonerne har også fået et opgraderet design med en elegant farvefinish og fås i to stilfulde farver: Midnight Opus og Lunar Radiance. Den intuitive berøringsfunktion gør det nemt at justere lydstyrken, styre musik og opkald samt skifte mellem støjreduktion.

OnePlus Buds Pro 3 understøtter Google Spatial Audio, hvilket gør dem kompatible med en bred vifte af enheder og sikrer en fuldendt rumlig lydoplevelse. Med den nyeste Bluetooth 5.4 og Google Fast Pair kan du hurtigt og nemt oprette forbindelse til dine enheder.

Pris og tilgængelighed

OnePlus Buds Pro 3 er tilgængelige fra i dag, den 20. august, og kan købes til en vejledende pris på 1.599 kroner hos udvalgte forhandlere i Danmark.