Poly Sync 10

Vil du gerne have en mobil og alsidig løsning til at deltage i møder på Teams og Zoom? Så kan Poly Sync 10 speakerphone være noget for dig.

13 feb. 2023 kl. 13:00 Af Patfigs

Når det er den tid på året med meget sygdom og mange hjemmearbejdsdage, er det oplagt at være forberedt på at kunne arbejde effektivt forskellige steder. Det er ingen hemmelighed, at jeg blev meget positivt overrasket over Poly Sync 20 speakerphone, da vi fik muligheden for at test den. Det endte med, at jeg selv købte en. Den har nu været ved min side i næsten et år, og jeg er bruger den stadig flittigt.

Da Poly tog kontakt og fortalte om en ny lillebror kaldet Poly Sync 10, måtte jeg også prøve den.





Specifikationer

USB-A og medfølgende USB-C adapter

Kabellængde 72,50 cm

Kompatibel med Windows® og Mac OS

To mikrofoner

Egner sig bedst til rum i op til 3 x 3 m.

Mikrofonfrekvensrespons: - 100 Hz til 7,8 kHz

Støj- og ekko-reduktion

Højttalere: 1 x 50 mm højttaler

Højttaler frekvensrespons: - 80 Hz til 20 kHz

Mål: 32,50 x 89,20 x 182 mm

Vægt 280 g.

Software understøttelse

Microsoft Teams certificeret

Zoom certificeret

Derudover kompatibel med næsten alle andet software, som almindelig lydenhed





Kassen og indhold:

Poly Sync 10 Speakerphone

Integreret kabel med USB-A

USB-A til USB-C adapter

Quick guide og dokumentation









Headset vs. Speakerphone

Et headset er et dejligt værktøj, hvis du sidder i rum med talende kolleger eller der er anden form for lyd i baggrunden. Nu til dags findes der endda også mange varianter med indbygger støjreduktion.

En speakerphone giver den fordel, at flere personer nemt kan deltage på i onlinemøde, og man kan hurtigt sætte sig sammen om en laptop og hoppe på et Teams eller Zoom opkald.

Hvis man alligevel sidder alene derhjemme, kan det også være mere behageligt på et længere Teams møde, bare at anvende sin lille Poly Sync 10 konferencehøjttaler, og deltage uden at skulle have noget på hovedet.

Bliver møderumsudstyr mere udbredt?

Blandt andet pga. de nye muligheder i Office 365, så sker der en udvikling i markedet og der opstår et naturligt behov og efterspørgsel efter bedre og nye løsninger - i sær til onlinemøder.

Et andet område er talegenkendelse, der er mere og mere efterspurgt i forhold til dokumentation. Her ved mange nok ikke, at du faktisk i Office365 kan optage møder på dansk og få dem afskrevet - endda med oversigt på hvilken taler, der har sagt hvad. Hertil afhænger resultatet meget af kvaliteten af den mikrofon du optager med. Netop derfor er det vigtigt at have det rigtige udstyr.

Hvis du synes tale-til-tekst er interessant, så følg med på TWEAK. Vi har lavet en lille guide til hvordan det virker.





Test af Poly Sync 10

Jeg har brugt Sync 10 i ca. 4 uger blandt andet på hjemmekontoret og på tre forskellige hoteller fordelt på 50+ møder online i f.eks. Google Meet og Microsoft Teams.

Sync 10 virker upåklageligt og har ikke givet anledning til problemer under min test. Den er nem at tilslutte via USB, fin lyd, og lever på alle måder op til hvad du kan og bør kunne forvente af sådan en konference enhed. Der sidder standard USB- stik på kablet, men der medfølger også adapter til USB-C.

På fronten af Poly Sync 10 sidder der touch- knapper, som går mødehøjttaleren nem at betjene. I testen har vi modtaget Microsoft varianten, hvor der er dedikeret knap til Teams, som du måske allerede kender fra dit headset. Derudover er der mulighed for at justere volumen, slå mikrofonen til og fra, samt knap til at besvare og afslutte opkald.

Over knapperne sider en lille stribe med LED lys som bekvemt lyser rødt, når du sætter din mikrofon på mute, så du kan være sikker på ikke at blive hørt, når du lige skal skænke en ny kop kaffe.





Den nemmeste måde at beskrive Poly højttaleren på er at sammenligne den med storebror - Poly Sync 20:













Forskellen på Sync 10 og Sync 20:

Foregår alle dine møder kun via computeren og aldrig via din mobiltelefon?

Hvis ja, er Sync 10 det rigtig valg for dig. Den store forskel i brug var, at Sync 10 ikke kan tilsluttes til en mobil og den skulle være tilslutte via USB, da den i modsætning til Sync 20, ikke har Bluetooth eller internt batteri, og da jeg ofte samtaler over mobil kom Sync 10 ofte til kort, idet jeg savnede muligheden som jeg kender fra Sync 20.

Er du dog typen som har mange møder og alligevel skal logge ind i Teams eller Google Meet på din computer, så er Sync 10 et virkelig godt valg. Dvs skal du vælge mellem Sync 10 eller 20, er det prisen og dit brugsscenarie der er afgørende, for lyd og funktionaliteten på alt det andet funger lige godt.

Det kan også være en fordel i mellemstore og større virksomheder at have en så enkelt løsning som muligt - plug n' play via USB på Sync 10, så man sparer intern support på IT.









Prisen:

Ved kig på nettet findes en Sync 10 til omkring 600 kr., hvilket er en rigtig god pris i forhold til kvaliteten.





Konklusion

Sync 10 er en god speakerphone til en konkurrencedygtig pris, og passer rigtig godt ind til steder som holder mindre eller spontane møder f.eks. i huddle rooms, og ikke har behov tilkobling af mobiltelefon. Poly højttaleren er desuden utrolig brugervenlig og nem at betjene, så Sync 10 vil være et godt valg, hvis du mangler en mobil møderumsløsning til dine medarbejdere.





Godt

Prisen

Kvaliteten

Nem at betjene

Knap så godt