AUTHOR : Simon Köslich

PUBLISHED : 2019-12-11 12:10

Razer Hammerhead True Wireless

Hammerhead True Wireless er navnet på Razers nyeste in-ear headset, som vi tager et kig på i denne test.





Razer Hammerhead er ikke noget nyt produkt. Der eksisterer adskillige høretelefoner med det navn. Fælles for dem alle er, at de alle er kablede, hvilket ikke er moderne i 2019, så Razer har været i gang med at udvikle et nyt sæt Hammerhead høretelefoner, der nu også bærer navnet True Wireless. Hvad det betyder, og om der er noget ved Razer Hammerhead True Wireless, vil vi se på i denne test.





Først skal vi dog, som altid, lige kigge på de tørre tal.

Specifikationer

Jeg har været en tur på Razers website, hvor jeg har fundet følgende specifikationer.

Høretelefoner:

Frequency response: 20 Hz - 20kHz

Impedance: 32 ± 15% Ω

Sensitivity: 91 ± 3 dB @ 1 kHz

Max input power: 8mW

Drivers: 13 mm

Approximate weight: 45.0 g

Mikrofon:

Frequency response: 300 Hz – 5 kHz

Signal-to-noise ratio: ≥ 55 dB

Sensitivity (@1 kHz): -42 ± 3 dB

Pickup pattern: Omnidirectional

Music Controls: Play, pause, skip, previous

Call Controls: Answer, reject, switch, end

General: Pair, power, activate smartphone virtual assistant



Battery type: 275mAh rechargeable Li-Po battery Rated Capacity

Battery life: Earbuds 4 hours and 12 hours additional with charging case (may vary dependent on usage)

Charge time: Up to 1.5 hours

Bluetooth wireless range: Up to 10m / 30 ft

Æsken og indholdet

Med de tallene på plads, er det nu blevet tid til at kigge på selve herligheden. Razer Hammerhead True Wireless kommer i en grøn æske, som vi kender den fra stort set alle Razers produkter efterhånden. På forsiden finder foruden vi produktnavnet, et billede af høretelefonerne, det obligatoriske Razer logo og lidt fangende tekst, også et Bluetooth logo, der indikerer at vi har med en Bluetooth enhed at gøre, mere om det senere.

På bagsiden af den lille æske finder vi lidt uddybende information om produktet, samt en lille påmindelse om de to års garanti, som Razer giver ved køb af dette produkt.

Der er ikke rigtig mere at komme efter, så jeg åbner æsken og tager et kig på selve indholdet. Godt beskyttet af et lag tykt skum, finder vi de to enheder til ørene, en lille sort opbevaringsæske, et USB-C til USB-A kabel, en brugsvejledning samt lidt ekstra tilbehør, som jeg også vender tilbage til.

Et nærmere kig

Med indholdet ude af æsken, er det nu blevet tid til at kigge lidt nærmere på sagerne. Høretelefonerne er udført i plastik med det velkendte Razer logo på siden. Razer logoet fungerer også som touchfølsom knap til blandt andet pause/start, frem/tilbage og tænd/sluk. Det er desværre ikke muligt at skrue op og ned for lydstyrken, så den del må man klare fra smartphonen eller computeren. På indersiden af enhederne finder man to kontaktflader, der bruges til at oplade enhederne. Opladningen finder sted i den medfølgende opbevaringsæske, hvor høretelefonerne passer perfekt ned.

Der er en enhed for henholdsvis højre og venstre øre, og nede i opbevaringsæsken er der en specifik plads til hver af de to enheder. Putter man dem ned til opbevaring eller opladning, klikker de helt perfekt på plads, da de er udstyret med magneter. Disse magneter sørger for, at enhederne ikke kan ligge forkert, så opladningen altid fungerer optimalt.

Høretelefonerne holder som udgangspunkt strøm i 4 timer når de er fuldt opladt, og i opladeæsken er der yderligere strøm til 12 timer, så man potentielt har strøm til 16 timers musik. Når høretelefonerne er afladt, tager det ca. 1,5 time at oplade dem i æsken. Æsken oplades via det medfølgende USB-kabel, som bare kan tilsluttes en computer, hvorefter opladningen sker automatisk. På siden af æsken er der en lille LED, der indikerer når æsken lader og når opladningen er færdig.

Razer Hammerhead True Wireless er et par in-ear høretelefoner, der, som navnet antyder, er 100% trådløse. Det betyder, at selve in-ear enhederne ikke har noget kabel tilsluttet, hvilket også betyder, at de skal forbindes til en smartphone, computer eller andre enheder via bluetooth.

At forbinde enhederne er som udgangspunkt ret enkelt og ligetil. Første gang man tænder enhederne er de sat i parringsmode, man skal altså bare søge efter dem fra den ønskede enhed de skal forbindes til, og så burde de dukke op på listen over fundne enheder.

Hvis man, ligesom jeg, har nogle ret dumme ører, der ikke lige er bedste venner med in-ear høretelefoner og hvor de små enheder har det med at falde ud, så har Razer inkluderet et par gummicovers, der kan trækkes ud over høretelefonerne. Med disse gummicovers på, er enhederne knapt så glatte, og sidder bedre fast i ørerne.

Lyd

Det væsentlige ved et par høretelefoner er logisk nok lyden, og her blev jeg positivt overrasket. Lyden er faktisk ganske udemærket i disse enheder. Der er en fornuftig bas, og diskant og mellemtoner er også ganske klare. Da enhederne skal forbindes via bluetooth, er man selvfølgelig også ramt af den forsinkelse der følger med en bluetooth forbindelse. Da der er tale om et produkt fra et ”gaming” brand, er der selvfølgelig også tænkt på en løsning på den forsinkelse. Razer har inkluderet et ”gaming mode”, som man kan aktivere ved at trykke to gange hurtigt og én lang gang på høretelefonerne, hvorefter forsinkelsen bliver mærkbar mindre. Hvis man spiller spil på telefonen, så er det helt klart et must med gaming mode, hvilket jeg dog kunne forestille mig har den ulempe, at det dræner batterierne en smule hurtigere.

Selvfølgelig er der også indbygget mikrofon i enhederne, der for eksempel kan bruges til telefonopkald. Lydkvaliteten i mikrofonen er ganske ok, men ikke yderligere prangende, hvilket jeg heller ikke synes man kan forvente. Under vores lydtest af mikrofonen har vi desværre haft lidt problemer med udfald, hvilket man også kan høre. Desværre vides det ikke hvorvidt det skyldes bluetooth forbindelsen eller en defekt i vores enhed. Vores mikrofontest kan du høre under følgende link:

Razer Hammerhead True Wireless mikrofontest

Pris

Razer Hammerhead True Wireless kan i skrivende stund erhverves for ca. 900,-. Sammenlignet med andre kendte alternativer på markedet er prisen ganske acceptabel.

Konklusion

Razer har opdateret deres Hammerhead høretelefoner til 2019 standard, hvilket er fedt. Når alle andre laver trådløse in-ear høretelefoner skal Razer selvfølgelig også være med, og det er de sluppet godt fra. Lyden er ganske udemærket, og fungerer fint til musik, spil og hvad end man ellers vil høre.

Byggekvaliteten virker også ganske udemærket og enhederne er egentlig ganske flotte. Eneste minus på designfronten må være de små huller lyden kommer ud af, hvor ørevoks og andet snavs fra øret nemt sætter sig.

Komforten er også ganske fin, og jeg har efter mange timers kontinuerlig brug ikke fået ondt i ørerne.

Opladeræsken giver 12 timers ekstra batteritid, hvilket jeg måske ikke synes er helt så meget. Til gengæld passer den fint i lommen eller rygsækken, så man altid kan have høretelefonerne ved hånden.

Det største minus må være en generel ting ved disse små trådløse høretelefoner, og det er risikoen for, at de kan blive væk. Der er ingen mulighed for at spore dem, hvis man skulle tabe en eller begge.

Razer Hammerhead True Wireless ender med en karakter på 8/10 og en Great Product award, for et solidt produkt til en fin pris. Høretelefonerne leverer fin lyd i en god byggekvalitet. De føles som et premium produkt, som Razer bestemt kan være bekendte. Eneste større minus er de korte udfald i vores mikrofontest.

Pros:

En fornuftig opdatering af et eksisterende produkt til 2019 standard

God lyd

Prisen er ganske fin

Cons:

Snavs fra øret sætter sig nemt i høretelefonerne

Batteritiden kunne være bedre

Udfald i mikrofontesten