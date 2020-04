AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-11-13 19:00

Valg af høretelefoner: Hvilken type skal du vælge?

Høretelefoner findes i mange forskellige designs, men falder typisk i fire forskellige typer: over-ear, on-ear, earbuds og in-ear. I denne guide sætter vi fokus på de elementer du skal tage med i bagagen, når vi stiller spørgsmålet: Valg af høretelefoner: Hvilken type skal du vælge?

Hver type høretelefoner har sine fordele og ulemper, som påvirker hvor godt egnede de vil være i visse miljøer og forhold. Den type hovedtelefon, der fungerer bedst for dig, afhænger af dine præferencer og lytte vaner. Tvivler du på disse parametre, anbefaler vi du læser artiklen til bunds.

Inden vi tager helt hul på artiklen, vil vi starte med at forklare forskellen mellem høretelefoner og headsets Høretelefoner bliver næsten udelukkende brugt til at høre med, mens headsets typisk også har en mikrofon inkluderet, så du kan bruge dem til at føre samtaler med.







Læs også vores Guide: Valg af headset til gaming 2019





Kablet vs. trådløse høretelefoner

Trådløse høretelefoner tilbyder forskellige fordele i forhold til deres kablede modstykke til visse former for anvendelser. Afhængig af typen af trådløs forbindelse, dets specifikationer og dets rækkevidde er trådløse høretelefoner og earbuds ikke ideelle til alle brugere. Når det kommer til kablet versus trådløse høretelefoner, dukker punkter som Bluetooth og Wi-Fi aktiverede høretelefoner op i tankerne. Her spiller områder som batteritiden ligeledes ind.

Hvad med lydkvaliteten?

Forskellene mellem kablet og trådløst med hensyn til lydkvalitet meget subtile. I de fleste tilfælde er forskellene så små, at det for de fleste casual brugere ikke betyder noget, om hovedtelefonerne bruges trådløst eller via kabel. Takket være konstant forbedringerne i Bluetooth teknologi kan der anno 2019 streames meget mere data over den trådløse forbindelse end tidligere, så lydkvaliteten ikke ændrer sig meget i negativ retning.

Der er 3 vigtigste lyd codecs, når det kommer til høretelefoner og lydkvalitet:

- SBC - standard sub båndkodning for alle Bluetooth hovedtelefoner.

- aptX - et proprietær codec til mere effektiv lydkodning end SBC. aptX Low Latency og aptX HD er specialiserede variationer af denne codec.

- AAC - et alternativ til SBC, med lidt bedre lydkvalitet, men typisk forbeholdt ikke-trådløse applikationer.



Latency

Latency, eller fordansket, forsinkelse, har større indflydelse på din lytteoplevelse, når du sammenligner kablede kontra trådløse høretelefoner. Da en kabelforbindelse ikke har de ekstra trin til kodning, transmission og dekodning af datapakker, har de en mindre forsinket lydafspilning sammenlignet med Bluetooth høretelefoner eller højttalere.

Dette er somsådan ikke et problem, når du bare lytter til lyd eller musik. Når du ser videoer eller spil, er forsinkelse imidlertid af meget større betydning. Den lyd, du hører, er ude af synkronisering med de billeder, du ser, hvis latenstiden er høj nok, hvilket kan være en frustrerende oplevelse for brugeren, da forsinkelsen kan ødelægge din seeroplevelse.



Rækkevidden, spiller det en vigtig rolle?

Det geografiske område, er en af fordelene, som trådløse høretelefoner, earbuds med videre har i forhold til kablede høretelefoner. Du kan lytte til din musik eller podcasts, mens din lydkilde er et andet rum, hvilket ikke altid er tilfældet for kablede høretelefoner. Nogle studiohovedtelefoner leveres med meget længere kabler end konsumer modellerne gør, men selv denne løsning giver også en relativ begrænsning sammenlignet med rækkevidden af selv de dårligst fungerende Bluetooth høretelefoner på markedet.

De fleste Bluetooth høretelefoner når let op forbi 10 meter, og nogle af de bedre aktører på markedet, når 50-60 meter – når signalet ikke er i direkte linje. Med et direkte signal, kan nogle Bluetooth høretelefoner når helt op mod 60 meter i rækkevidde, hvilket gør de kablet brødre til miniputter.

Delkonklusion 1:

De mest bemærkelsesværdige forskelle mellem brugen af kablet eller trådløs høretelefoner finder vi altså i latenstid og rækkevidde. Er målet at lytte til musik er lantency/forsinkelse ikke et stort problem, men når du ser videoer eller spil, især ved høje billedhastigheder omkring 60 fps, er forsinkelsen mellem det, du hører, og det, du ser, betydelig nok til at være generende. Hvis du også har en fast lydkilde, der understøtter Bluetooth, giver trådløse høretelefoner dig lidt mere bevægelsesfrihed takket være deres overlegne rækkevidde.

Hvad angår lydkvaliteten, er forskellene mellem kablet og trådløs afspilning så subtile, at du muligvis ikke bemærker og oplever større fejl, medmindre du ser på frekvensresponsen eller har meget følsomme ører. De forskellige codecs tilbyder en lille forbedring i lydkvaliteten, men alligevel ikke særlig synligt, da trådløse høretelefoner har en tendens til at være lukket og ikke altid det bedste setup til den kritiske forbruger.

Så medmindre du bruger dine høretelefoner til spil, optagelse eller noget, der er modtageligt for synkroniseringsproblemer på grund af forsinkelse, er der ingen markant forskel mellem at bruge dem kablet eller trådløst. Hvis rækkevidden imidlertid er et væsentligt problem for dig, og du ikke bruger dine høretelefoner til at se videoer, skal du gå trådløst.



Batteritid for på høretelefoner

Batteritider spiller en afgørende faktor for mange.

Betydningen af batterilevetid afhænger af dine lyttevaner og valg af høretelefon. Hvis du ofte er på farten og ikke har mange muligheder for at oplade dine aktive høretelefoner, er et batteri, der har langvarig tid, mere velegnet. Ligeledes, hvis du bruger dine høretelefoner spartant eller sjældent har behov for yderligere støjdæmpning – herunder ANC, er en kort batterilevetid muligvis ikke meget af problemet. De ideelle aktive høretelefoner skal dog levere det fulde sæt af deres aktive funktioner uden at kræve flere opladninger i løbet af dagen.



For en uddybende forklaring af Active Noise Cancelling [ANC]), henviser vi til: Støjreducerende hovedtelefoner og headset: En guide

Aktive funktioner såsom støjdæmpning, trådløs lydstreaming og basforbedrende knapper eller sliders, dikterer, hvor længe høretelefonernes batteri vil vare. En dårlig batterilevetid kan ødelægge din lytte oplevelse, da de fleste aktive høretelefoner, især trådløse, når batteriet dør ud.

Derfor betyder batteriets levetid meget mere for brugere, der har brug for aktive funktioner, for at reducere den omgivende støj fra miljøer med megen larm eller foretrække en trådløs forbindelse til deres lydenheder.

Typer af batterier

De fleste aktive hovedtelefoner bruger to typer batterier. AAA batterier, der let kan udskiftes eller integrerede, genopladelige Li-ion / Li-Polymer batterier, som for det meste findes i nyere høretelefoner. AAA batterier har også genopladelige variationer, men kræver en ekstern batterioplader, i modsætning til integrerede batterier, som oplades via høretelefonens Micro-USB port.

Når batteriet løber tør, mister du normalt nogle eller alle de aktive funktioner, som hovedtelefonerne leverer. Trådløse høretelefoner slukkes, når batteriet er dødt, og lader dig strandet uden lyd, indtil du kan tilslutte dem til en strømkilde. Afhængigt af dine lyttevaner og valg af høretelefoner, kan langvarig batterilevetid være afgørende, hvis du ikke ofte får chancen for at genoplade.

Derfor kan vi varmt anbefale dette punkt tager din opmærksomhed inden du vælger produkt samt din erkendelse af, hvad målet med indkøbet er.

Hvad er over-ear høretelefoner?

Høretelefoner med over-ear design har typisk tykke headbands – altså bøjlen, der omslutter hovedet fra øre til øre. Dertil ofte store ørekopper, der fuldt ud omslutter ørerne.

Hvem skal købe over-ear høretelefoner?

Brugeren, der ønsker nem og ofte behagelig pasform og har ikke noget imod den større hovedtelefonstørrelse.

Hvad er one-ear høretelefoner?

On-ear-høretelefoner er normalt mere kompakte end over-ear-design. De har typisk mindre ørekopper, der hviler på ørerne og som et resultatet heraf - også lidt mindre bas i lydbilledet.

Hvem skal købe one-ear høretelefoner?

Brugeren, der ønsker en behagelig pasform i et mere kompakt design.

Hvad er earbuds?

earbuds er små, ultra-mobile høretelefoner med man omtaler som earbud spidser eller earbud tips, der hviler ved kanten af øregangen.

Hvem skal købe earbuds?

Brugeren, der vil have et ultra-mobilt design og synes, at et in-ear produkter er ubehagelige i dagligt brug.

Hvad er in-ear høretelefoner?

In-ear høretelefoner trækker lidt af samme koncept vi ser på earbuds og dermed også meget nemme at tranaportere med sig på farten. Disse er derfor også designet med små ørepropper, der indsættes i øregangen.

Hvem skal købe In-ear høretelefoner?

Brugeren, der ønsker et transportabel design, og ser fordelen i in-ear konceptet.



Læs også De bedste gaming headset til PS4 og Xbox One



De forskellige typer høretelefoner sammenlignes baseret på komfort, mobilitet, støjreduktion og lyd. Denne sammenligning tager dog ikke hensyn til open-back variationerne

Komfort dækker over hovedtelefonens evne til at give en fysisk behagelig lytte oplevelse, der ikke medfører ømhed eller smerter over tid. Komfort er subjektiv og afhænger af lytterens evne til at opnå den tilsigtede pasform til den type hovedtelefon, de har valgt.

Over-ear er typisk det mest behagelige design. De er lette at have på, normalt godt polstret og lægger ikke så meget spænding på dit hoved som på on-ear modeller. In-ear designet lægger på den anden side pres direkte på øregangen, hvilket afhængigt af lytteren, kan være en meget ubehagelig lytte oplevelse.

Earbuds udøver ikke spænding i øregangen eller på hovedet, hvilket gør dem behagelige for en bred målgruppe. Desværre er en god pasform vanskelig at opnå. Hvad angår on-ear, er de lette at have på og behagelige i brug, men de lægger pres på ørerne for at opretholde sin stabil pasform. Dette kan blive ubehageligt og forårsage dine ører hurtigere bliver ”trætte end med over-ear

Mobilitet

Mobilitet, og dermed evnen til nemt og bekvemt, at kunne tages med på farten, er for mange top priotet. Dette aspekt stiller derfor naturligvis højere krav til udviklerne bag. Dette betyder det rumfang, som høretelefonerne tager, når de er foldet, og de medfølgende muligheder for transport, skal tænkes ind i det samlede billede.

Opbevaringskasser eller poser, afhænger af høretelefonproducenten og er derfor ikke inkluderet i denne artikel. Her er det et vigtigt parameter, at du undersøger markedet inden du beslutter dig for valg af produktet. Er du meget på farten, kan det vær én stor fordel, at sikre dig, at en transportkasse er mulig. Høretelefoner kan meget nemt tage en god portion af husholdningsbudgettet, og derfor er det oplagt de kan passes godt på, når de ikke er i brug.

In-Ear og earbuds er de mest transportable typer høretelefoner på markedet. Deres lille fysiske størrelse, gør dem nemme at have med sig i lommer eller tasker. På den anden side er over-ear meget større fysisk, og stiller derfor et større krav om plads end alle andre designs, selvom nogle modeller kan foldes sammen for lettere transport. On-ear produkter har forskellige størrelser, men er mere kompakte og lettere at medbringe med sig end over-ear.

Støjreduktion

Støjreduktion er høretelefonernes evne til at isolere dig fra omverdenen ved at blokere eller eliminere den omgivende støj, der siver ind i lydbilledet. Når man taler om støjreduktion, betragtes kun passiv isolering for skadende for det samlede billede, da effektiviteten af aktiv støjreducering er helt afhængig af producenten.

In-Ear høretelefoner giver uden tvivl den mest passive isolering. Den tætning, som in-ear designet giver, er effektiv til at blokere højfrekvent støj. Imidlertid kan denne pasform være vanskelig at opnå. Earbuds er de værste i denne kategori, da de ikke udfylder øregangen som in-ear og ikke har tilstrækkelig overfladeareal til at forhindre, at omgivende støj trænger ind i lydbilledet.

On-ear vs Over ear: Over-ear høretelefoner er næstbedst til at give passiv isolering, idet de er i stand til at blokere en stor del af den omgivende støj uden active cancellation. On-ear høretelefonerfungerer derimod ikke så godt. De typisk mindre ørekopper hviler på ørerne og skaber ikke altid en god forsejling. De er lidt bedre end earbuds, fordi de har mere overfladeareal, men ikke så godt som in-ear eller over-ear designs.

Lyden

Lydkvaliteten har en svag korrelation med typen af hovedtelefoner. Dette betyder, at lydkvaliteten afhænger mere af den model, du vælger, end af typen. Et par kvalitets earbuds lyder ofte bedre end middelmådige over-ear og vice versa.

Selvom der ikke er nogen direkte sammenhæng med lydkvalitet, kan designet af høretelefonerundertiden forbedre visse aspekter af lyd, såsom, frekvensrespons og forvrængning. Større drivere på høretelefonerne er normalt i stand til at producere bedre bas, og store åben rygknap har ofte en mere rummelig lydbillede. Harmonisk forvrængning kan også påvirkes af driverstørrelse, men som de andre lydkomponenter afhænger det mere af den model, du vælger.

Harmonisk forvrængning kan også påvirkes af driverstørrelse, men som de andre lydkomponenter afhænger det mere af den model, du vælger.





Tid til at konkludere

Over-ear høretelefoner: er det ideelle valg, hvis du leder efter komfort-behagelige-høretelefoner og ikke har noget imod det større fysiske design. De blokerer typisk en tilfredsstillende mængde af udefrakommende støj, men lækker derimod også mere lyd end andre designs, hvilket kan forstyrre menneskene omkring dig.

On-ear høretelefoner: er ideelle til brugeren, der ønsker et godt niveau af komfort, men i et mere kompakt format end over-ear høretelefoner. Imidlertid er de normalt middelmådige til at blokere støj og lækker derfor ofte en hel del af lyd.

Earbuds er: ideelle til brugeren, der ønsker et ultra mobilt design design, der er let at bære i en pung eller lomme og ikke synes at pasformen fra in-ear segmentet er behagelig. Earbuds lækker ikke meget lyd og forstyrrer ikke folk omkring dig.

In-Ear høretelefoner: er ideelle til brugere, der ønsker et ultra-bærbart design og er komfortable med in-ear designet. In-ear blokerer for en betydelig mængde udefrakommende støj og lækker ikke ret meget lyd. Disse er derfor perfekte til brug på et kontor eller et bibliotek.

Lydkvaliteten varierer fra hovedtelefon til hovedtelefon. Selvom nogle aspekter af lyd påvirkes af hovedtelefonens design, er der ingen stærk korrelation. Lydkvalitet afhænger mere af de høretelefoner, du vælger, snarere end typen.