Sådan skræddersyer du din lydoplevelse

Alle har forskellige præferencer for lyd, og med en equalizer kan du justere din musik, så den lyder præcis, som du ønsker det. Her er Thor Gøtz fra OnePlus’ bedste tips til, hvordan du tilpasser din lytteoplevelse.

1 oct. 2024 kl. 09:29 Af Kenneth Johansen DEL:

Equalizere, ofte forkortet til EQ, bliver stadig mere almindelige i trådløse høretelefoner og giver brugerne en enestående mulighed for at tilpasse, hvordan de oplever musik, podcasts eller spil. Men selvom de kan virke komplicerede, er de faktisk ret nemme at bruge, når man først forstår dem.

Hvad er en EQ?

En equalizer giver dig mulighed for at forstærke eller dæmpe forskellige lydfrekvenser, så lyden passer til dig og dine ører. Der findes forskellige typer af equalizere, men en ofte brugt er en grafisk EQ. Grafiske EQ’er giver dig kontrol over bestemte frekvensområder, kendt som bånd eller ’bands’. For eksempel har OnePlus Buds Pro 3 en 6-bånds grafisk equalizer, som giver dig en præcis kontrol over lyden.

Forstå frekvenser

Man bruger frekvenser til at beskrive lyd. Det er derfor vigtigt at vide, hvilken frekvens der styrer hvilken lyd for at tilpasse din EQ.

Høje frekvenser repræsenterer høje diskanttoner, lyse toner som violiner. Disse reguleres af de højere bånd, ofte fra 5 kHz til 20 kHz. Lavere frekvenser er dybere baslyde, der styres af de lavere bånd, som kan dække frekvenser omkring 20 Hz til 200 Hz.

OnePlus Buds Pro 3 kan justeres på seks frekvenser: 62Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz og 16kHz. Her er en kort forklaring på, hvad de hver især påvirker.

62Hz: Dette er nær bunden af, hvad det menneskelige øre kan høre. Med andre ord, det er de dybeste baslyde - de lyde du mærker så meget, som du hører. Denne frekvensbånd er typisk for bastrummer og den lavere ende af basinstrumenter.

250Hz: Dybere toner i guitarer og vokaler. Ved at skrue op for dette frekvensbånd kan du ændre lyden af guitarer og få mere dybde i vokaler. Men hvis du skruer for meget op, kan lydene flyde sammen.

1kHz: Den øverste del af bastrummer findes i dette område, ligesom mange klaver- og guitarlyde. Dette er, hvor meget musik naturligt befinder sig, så justér dette frekvensbånd omhyggeligt.

4kHz: Mange vokaler og guitarer - især guitarer med distortion (elektrisk guitar der bruger en effektpedal eller forstærkerindstilling for at skabe en "forvrænget" lyd)- ligger i dette område.

8kHz: Den højere ende af de fleste vokaler, samt violiner, skarptrommer og især cymbaler, påvirkes, når du justerer dette frekvensbånd.

Hvad er dB (decibel)?

Når vi forstærker eller dæmper lyd, måles det i decibel (dB). Selvom dB også bruges til at beskrive, hvor højt noget er, betyder tallene på en EQ ikke det.

Udgangspunktet er 0 dB, hvilket betyder, at lyden er lige så høj, som den originale kilde.

Sådan justerer du din EQ

Der er ingen fast regel for, hvordan du skal indstille din EQ – det handler om at finde det, der lyder bedst for dig. Hvis du ønsker mere kraft i bassen, kan du for eksempel skrue op for 62Hz- og 250Hz-frekvenserne. Hvis du synes, at guitaren er for dominerende, kan du dæmpe 4kHz-området.

Prøv dig frem med små justeringer, indtil lyden passer perfekt til dine ører.

Med OnePlus Buds Pro 3 kan du gemme dine egne brugerdefinerede EQ-indstillinger. Du kan således forbedre din lydoplevelse ved at lave forskellige profiler tilpasset genrer, kunstnere eller forskellige typer indhold, som du hører.