Cooler Master fremviser dual pump, Quad Chambered AIO under Computex 2019

Cooler Masters nye MasterLiquid Dual Pump AIO er gemmer sig i kategorien innovative designs, og nok noget man kunne betegne som ret unikt.

AIO kølere afleder varmen fra CPU'en ved at overføre termalerne til kølevæsken. Konceptet bag dette design er, at to pumper skal kunne øge ikke blot strømningshastigheden, men også trykket, begge punkter, der hjælper med transportere varmen til radiatoren, der herefter udledes via blæserne.

Vi har set mange AIO designs, der kommer med 360 mm radiatorer, men i de fleste af disse konfigurationer, er flaskehalsen ikke køleren med derimod pumpen og kammeret.

Derfor bliver denne konstellation spændende at følge med en quad kammer og en dual pumpe, som er i stand til at skabe en hvirvel indeni.



Hvad angår udseende, skiller MasterLiquid Dual Pump AIO sig bestemt ud.



Lige nu har vi ingen oplysninger om prissætning eller officiel lancering.

