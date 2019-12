AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-08-20 07:59:00

Western Digital WD Black 1 TB NVMe SSD

Western Digital præsenterer os endnu engang for en knivskarp lagerenhed og denne gang i form af intet mindre end en 1 TB NVMe SSD presset ned på meget lidt plads. Vi skal nemlig se på deres WD Black 1 TB NVMe SSD.

Lagerplads er et emne, som vi alle kan forholde os til. Det er noget, vi alle skal bruge, og efter at SSD'er vandt indpas i hardwareverdenen, har det også handlet om, at det skal gå så stærkt som muligt. Western Digital er en af de producenter, der har været med på markedet i rigtig mange, og de har med deres WD Black serie skabt lagerenheder, der virkelig emmer af kvalitet. WD Black er for dig. der værdsætter kvalitet og udholdenhed over prisen pr. GB.

Tekniske specifikationer:

Interface: PCIe Gen3 8 Gb/s, up to 4 lanes

PCIe Gen3 8 Gb/s, up to 4 lanes Form Factor: M.2 2280

M.2 2280 Sequential Read/Write:

1TB

Up to 3,400 MB/s Read

Up to 2,800 MB/s Write

500GB

Up to 3,400 MB/s Read

Up to 2,500 MB/s Write

250GB

Up to 3,000 MB/s Read

Up to 1,600 MB/s Write

Up to 3,400 MB/s Read Up to 2,800 MB/s Write Up to 3,400 MB/s Read Up to 2,500 MB/s Write Up to 3,000 MB/s Read Up to 1,600 MB/s Write Random Read/Write:

1TB

Up to 500,000 IOPS Read

Up to 400,000 IOPS Write

500GB

Up to 410,000 IOPS Read

Up to 330,000 IOPS Write

250GB

Up to 220,000 IOPS Read

Up to 170,000 IOPS Write

Husk at følge os på Facebook, hvor vi ofte ar fede konkurrencer. Find os HER

Designet

Indpakningen til en WD Black 1 TB NVMe SSD er absolut ikke spændende, og derfor har jeg heller ikke brugt tid på at tage billeder af den. SSD'en ankommer i en blisterindpakning, som er proppet ned i en papæske.



Når man ser på størrelsen af en 1 TB NVMe SSD som ovenfor i sammenligning med 2,5" og 3,5" harddiske, så er det sjovt at se, hvad nanoteknologi har bragt med sig.

Til trods for den massive kapacitet på vores Western Digital WD Black 1 TB NVMe SSD, så er der faktisk ikke tale om en full length M.2. Vores er nemlig "kun" en M.2 2280 (80 mm) og altså ikke de fulde 110 mm.





SSD'en kan, hvis den monteres på det rette bundkort, køre 8 Gbps med et maksimum af 4 PCIe lanes, og Western Digital lover os nogle imponerende hastigheder helt op til 2800 MB pr. sekund i skrivehastighed og 3400 MB pr. sekund i læsehastighed.

Som med så mange andre Western Digital SSD'er så følger der en licens til Acronis softwaren med, så det er ekstra nemt at klone ens eksisterende SSD, når der skal opgraderes til NVMe for at være med på bølgen af superhurtige SSD'er. Western Digital WD Black 1 TB NVMe SSD understøtter selvfølgelig TRIM funktionen, der er en teknologi, som sørger for at NAND chips på ens SSD bliver brugt lige meget, så man undgår et uens slid på de installerede chips.

Test

I dagens testscenarie forholder vi os udelukkende til de syntetiske tests, selvom de oftest viser lidt højere hastigheder, end hvad man normalt skal forvente. Det skyldes, at vi ikke har noget udstyr i systemet, der kan efterkomme de skyhøje hastigheder, som WD Black 1 TB NVMe SSD'en lover.

Testsetup:

ASUS ROG Strix X299 Gaming-E

Intel Core i9-7900X

32 GB 3200 MHz G.Skill DDR4 RAM

NVIDIA GeForce GTX 1080Ti 11GB

250 GB Samsung EVO 960 NVMe SSD

250 GB Samsung EVO 750 SATA3 SSD

500 GB Samsung EVO 850 SATA3 SSD

Testsoftware:

CrystalDiskMark

ATTO Disk Benchmark

Anvil Pro Benchmark

CrystalDiskMark:

Random Data

0-Filled Data

ATTO Disk Benchmark

Anvil Pro Benchmark

Vi har presset vores Western Digital WD Black 1 TB NVMe SSD til det yderste, og vi må da også erkende, at der virkelig er blæs på hastighederne her. Men jeg kan alligevel ikke undlade at bemærke, at læsehastighederne ikke lever helt op til det lovede fra Western Digital lovede. Vi kommer nemlig kun lige op i absolut nærhed af 3000 MB pr. sekund. Hvilket er meget, men det er ikke 3400 MB pr. sekund, som deres grafik så fint viser. Men når det så er sagt, så er der nok ikke nogen chance for, at vi ville kunne mærke nogen forskel ved at køre med de sidste 400 MB pr. sekund.

Husk at følge os på YouTube, hvor vi anmelder hardware, laver buildvlogs og afholder vores ugentligt Tweak News med giveaways. Find os HER

Pris:

I skrivende stund, den 15. august 2018, er Western Digital WD Black 1 TB NVMe SSD set med et prisskilt pålydende 2.671,00 kroner og opefter.

Ønsker I at læse om WD Black 1 TB NVMe SSD på Western Digitals hjemmeside, kan I klikke på banneret herunder.





Konklusion

Lagerplads er altid en sjov ting at teste, da det er et af de produkter, hvor man kan se en forskel, hvis producenter har brugt andre opbygninger, der kan resultere i hastighedsændringer. Western Digital har så mange gange imponeret os med nogle knivskarpe harddiske, SSD'er og andre lagerprodukter.



Western Digital WD Black 1 TB NVMe SSD er ingen undtagelse, og undertegnede er faktisk voldsomt imponeret over, at man har klemt 1 TB plads ned på en kun 80 mm. lang NVMe SSD. Det er virkelig en kompakt med potent SSD, der med sit PCIe x4 controller og interface leverer nogle lynhurtige hastigheder. Dog skuffer læsehastigheden en lille smule, da vi faktisk rammer 4-500 MB pr. sekund under det lovede. Det er kun teoretisk, at det er et problem, eftersom vi stadig har 3000 MB pr. sekund at gøre med. Men det er stadig for lidt i forhold til de lovede hastigheder, så det giver altså et hug nedaf i scoren.



Prisen er derimod ganske tilfredsstillende. 1 TB NVMe SSD for under 3000 kroner er en flot pris, og hvis jeg stod og manglede en så stor NVMe SSD, så sprang jeg til med det samme. Alt i alt giver jeg Western Digital en flot score på 9 og en Safe Buy Award. Havde de blot leveret den lovede hastighed, så havde jeg formentlig oppet scoren til et rent 10 tal. For det er det eneste negative, jeg kan komme i tanke om i dagens anmeldelse.

Godt:

Fine hastigheder, men...

Ultra kompakt M.2 SSD trods stor lagerkapacitet

Udvikler ikke megen varme

Ved brug som OS SSD er der stort set ingen boottid efter POST

Knapt så godt:

...vi ramte ikke de lovede 3400 MB pr. sekund i læsehastighed

Score: 9 + Safe Buy Award