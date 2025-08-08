Kingston FURY Renegade G5

Hvis man vil have maksimal hastighed med en M.2 SSD skal man på PCIe 5.0 protokollen. I dagens test ser vi på Kingston med deres FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe SSD. Den lover hastigheder op til 14.700 MB/s.

Centrale features:

Form factor: M.2 2280

M.2 2280 Interface: PCIe 5.0 x4 NVMe

PCIe 5.0 x4 NVMe Capacities: 1024GB, 2048GB, 4096GB

1024GB, 2048GB, 4096GB Controller: SM2508

SM2508 NAND: 3D TLC

3D TLC DRAM cache: Yes

Yes Speeds: Up to 14,700MB/s read, 14,000MB/s write

Up to 14,700MB/s read, 14,000MB/s write Single-sided

Som vi kan se findes FURY Renegade G5 PCIe 5.0 i tre størrelser, og vi har fået 2TB versionen til test.





En tur rundt om Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe SSD

I sagens natur er der ikke så meget at sige om en M.2 SSD og det samme gælder naturligvis for Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe SSD.

Det kan være vigtigt i visse tilfælde, at der er tale om en single-sided M.2. Det vil sige, at alle komponenter er placeret på en side, så der ikke opstår konflikter eller varmeproblemer.

Kingston klistermærket, som sidder over komponenterne, er lavet så det fungerer som varmeleder, der hjælper Kingston FURY Renegade G5 med at overføre varmen til eventuelle heatsinks.

Formfaktoren er en standard M.2 2280 størrelse, som burde passe i de fleste bundkort.

Kingston angiver selv den maksimale læsehastighed til 14.700 MB/s, mens skrivehastighederne ender på 14.000 MB/s





Testen

Vi springer hastigt videre til testen som vil vise om Kingston når i mål med deres Fury Renegade G5 SSD.

Alle tests er foregået på vores AMD baserede test bench med følgende hardware:

Bundkort: ASUS ROG Crosshair X670E Hero

ASUS ROG Crosshair X670E Hero CPU: AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 9 7900 RAM: 32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz

32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz PSU: Seasonic Vertex GX-1000





CrystalDiskMark

Første trin på vores benchmarks er som altid CrystalDiskMark, som er en god standard inden for lager benchmarks.

Som vi kan se på resultaterne her, så leverer Kingston meget tæt på de annoncerede hastigheder. Både læse og skrivehastighederne er en smule under det annoncerede i mine benchmarks.

I begge tilfælde er det dog så lidt, at jeg vil sige at det funktionelt er inden for målskiven. Helt som alle andre producenter skriver Kingston naturligvis også “OP til” når de angiver hastighederne på deres M.2 SSD'er, da der altid vil være noget variation alt efter, hvilket system og forhold man tester under.





ATTO Benchmarks

Tager vi turen forbi ATTO Benchmarks, så lander Kingston Fury Renegade G5 også under det annoncerede. Det er dog igen ikke med meget, og funktionelt lander det reelle resultat nok et sted i midten af vores to benchmarks, da der altid vil være lidt variation. Kingstons egne tal er naturligvis under optimale laboratorieforhold.

I denne sammenhæng er det dog værd at bemærke, at Kingston med G5 drevet her, klarer hastighederne uden de temperaturudfordringer, som nogen af de første PCIe 5.0 M.2 SSD’er vi kiggede på havde.

Kingston har været langsomme til at komme på markedet med deres bud på en PCIe 5.0 M.2 SSD. En af årsagerne har været, at de ville vente på at teknologien blev mere moden så man blandt andet blev fri for de temperaturudfrodringer som vi så i starten.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Kingston Fury Renegade G5 med en onlinepris på lige under 1800 kroner.

Det er omkring 300 kroner mere end det KIOXIA Plus G4 drev, vi så på for ikke så længe siden. Kingston leverer dog også et godt boost til hastigheden.





Konklusion

Kingston har med deres Fury Renegade G5 PCIe 5.0 M.2 SSD leveret en lynhurtig SSD på PCIe 5.0 M.2 platformen. Det er pt den hurtigste M.2 SSD som vi har testet.

Vi nåede i vores benchmarks ikke helt op på de annoncerede hastigheder. Det var dog så tæt på, at jeg i praksis vil sige at Kingston rammer målet rigtigt fint.

Prisen for de høje hastigheder er naturligvis i den dyre ende af M.2 markedet, men hvis man har krævende opgaver der kræver høj hastighed, er Kingston Fury Renegade G5 et rigtigt godt bud.

Vi lander med en endelig karakter på 10 og en Great Product Award, for en højtydende M.2 SSD, der pt har rekorden som den hurtigste vi har testet.





Fordel

Hurtigste M.2 PCIe 5.0 SSD vi har testet

Igen udfordringer med temperaturen

Intet behov for en stor heatsink





Ulemper