Test: ASUS ROG Strix Arion ekstern NVMe SSD

Hvis man skal være mobil i sit arbejde, eller bare har flere systemer man skifter imellem, kan det være praktisk at have eksternt lager, som er let at have med. Har man brug for lidt mere end hvad en almindelig USB stick kan klare, så kan det være man skal se sig om efter noget større og hurtigere. I dag tager vi et kig på netop sådan en løsning, når vi går ASUS Arion efter i sømmene.

Specifikationer

ASUS Arion er basalt set et lille kabinet til en M.2 SSD, der via USB C 3.2 Gen 2x1 kan forbindes til din PC. Det kan give hastigheder op til 10 Gbps, som slår de almindelige USB stick med flere længder.

Der findes flere varianter af ASUS ROG Strix Arion. Den kan fås både som en tom skal, hvor man selv skal stå for en M.2 SSD, men også med indhold. Den som vi har fået til test er S500 versionen,med en inkluderet 500 GB SSD.

Lad os se på hvad ASUS opgiver som specifikationer på Arion S500

Farve: Sort/Grå

Grænseflade: USB3.2 Gen 2X1

Hastighed: 10Gbps

Kapacitet: 500 GB

OS-kompatibilitet: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS Catalina or later, Android devices supported OTG function, Chrome OS

SSD-kompatibilitet: M.2 PCI Express 2280, M.2 PCI Express 2260; M.2 PCI Express 2242; M.2 PCI Express 2230

*Micron P5 SSD is currently not supported on ROG Strix Arion

Aura systemkrav: Windows 10 RS3 or above

Mål: 124.5mm x 47.7mm x 10.9mm (L x M x H)

Vægt: 107 h

Spænding: 5V 1.6A

Pakkens indhold: USB-C to USB-C cable, manual

De mest centrale ting af fæstne sig på her er forbindelsestypen og de forventede hastigheder. ROG Strix Arion S500 er udstyret med en DRAM SSD med en SLC cache, og burde ifølge ASUS kunne levere overførselshastigheder op til 1050 MB/s.





En tur rundt og ROG Strix Arion S500

Arion bærer ROG Strix navnet og det er naturligvis ASUS’ gaming brand, hvilket også afspejler sig i designet. Der er et tydeligt “gamer udtryk” i designet, som følger det samme design sprog, der går igen i alle ASUS’ ROG produkter med skarpe vinkler og mønstret design.

Et ROG produkt ville selvfølgeligt heller ikke være et ROG produkt uden en smule RGB. Det ser vi i den ene ende af enheden, hvor der er et ROG logo en en lille gennemsigtig lysbar. De kan tilpasses via Asus Armory Crate softwaren og kan sættes op, så den synkroniserer med andre ASUS enheder, når du forbinder den til din PC. Hvis det er for meget lir for dig, kan det naturligvis også slukkes.

ROG Strix Arion føles super solid og materialerne er lækre. Det er et aluminum-alloy kabinet, der omslutter M.2 SSDen inden i. Arion er lavet, så enhedens krop er med til at fungere som et køleelement.

Hvis man vil udskifte M.2 SSDen kan man let få adgang til indholdet. Det sker på samme måde som man kender det fra SIM kortet på en smartphone. Ved at trykke en papirklips eller lign. tynd genstand ind i et lille hul ved siden af USB stikket, kan den ene side af Arion pilles af.

Her kan man se den 1,5 mm Thermal Pad, som er med til at overføre varmen fra selve SSDen til resten af kabinettet, for på den måde at køle tingene ned under belastning.

Ellers er installation helt på samme måde, som vi kender det fra et bundkort med en simpel skruemontering. Det er muligt at bruge M.2 SSDer i størrelserne 2280, 2260, 2242 og 2230.

Der følger et kraftigt USB C til USB C kabel med til Arion. Her skal man naturligvis være opmærksom på, at det ud af pakken er den eneste mulighed for at forbinde enheden. Så hvis man skal bruge den på enheder uden USB C, så skal man skaffe sig en adapter.





Software

Der er lidt forskellig software som jeg lige kort vil nævne, der kan bruges i forbindelse med Arions S500. Med i pakken følger der en licenskode til NTI Backup Now EZ software, som kan bruges til at styre og automatisere backup indstillinger.

Det kan bruges på din PC sammen med Arions S500, men også helt uafhængigt, og hvis man vil kan det også kobles op med en Cloud Backup løsning. Pt har den licens en værdi på 30 dollars eller omkring 200 kroner.

Hvis man vil tilpasse lyset på Arion skal man igennem ASUS’ Armory Crate software. Det er et program der kan bruges et et væld af forskellige ting, alt efter hvor hvilke ASUS enheder man har tilsluttet sit system.

I forhold til Arion S500 er det dog udelukkende lyset vi kan ændre her. Det er ret let at gå til og det kan kobles sammen med andre ASUS enheder man har, så det hele passer sammen.

Endeligt er der ROG SSD Dashboard, som giver adgang til lidt flere forskellige muligheder. Her kan man blandt andet overvåge status og helbred på Arion S500 og gennemføre en sikker formatering. Et godt lille stykke software, som man dog nok ikke så ofte får brug for.









Test

Som altid så er looks ikke alt og specielt for en enhed som ROG Strix Arion, så er hastigheden sikkert en af de ting, som mange går efter.

Derfor skal vi naturligvis også se nærmere på, om vi kommer i mål med de hastigheder som ASUS lover.

Til de formål er vi sprunget forbi vores normale testprogrammer. Hvis man skal opnå de lovede hastigheder er det selvfølgeligt centralt, at man har en enhed i den anden enhed som understøtter den fulde USB 3.2 Gen 2 2x1 hastighed. Det er ikke alle enheder der gør det, så det er vigtigt at være opmærksom på.

Vi har haft ASUS ROG Strix Arion forbi flere systemer, men har primært testet på en AMD Threadripper baseret system med en Threadripper 2950X CPU. Den har dog også været forbi en noget mindre Intel baseret Dell XPS laptop. Resultaterne for de testede systemer var fint sammenlignelige.





CrystalDiskMark

Resultatet har dog været tilfredsstillende på begge systemer. Vi er ikke nået helt op på de max hastigheder som ASUS angiver på deres hjemmeside, hvor de skriver “op til 1050 MB/s”. Det er dog så tæt på, som man kan forvente i den virkelige verden. Med læsehastigheder på den gode side af 1020 MB/s er det rigtigt habile hastigheder, som vi ser på Arion enheden.





Anvil

Ser vi på resultaterne med Anvils Benchmark er det lidt mere begrænset, hvad vi kan svinge den hastigheden op på. Det følger dog meget godt den trend, vi ser med vores to testprogrammer, hvor Anvil altid ligger under CrystalDiskMark resultaterne.





Vi kommer dog fortsat op på læse og skrive hastigheder omkring 800 MB/s som alt andet lige stadig er en god hastighed sammenlignet med en normal ekstern USB lagerenhed. Til sammenligning ligger en USB 3.0 baseret SSD enhed med hastigheder omkring 300-400 MB/s, så vi er stadig langt foran.

I de lidt mindre videnskabelige tests i den virkelige verden i Windows 10 gav mig læseshastigheder stabilt på omkring 1 GB/s og skrivehastigheder på omkring 500 MB/s, når jeg flyttede en mappe på 10 GB med blandede videofiler.





Pris

Jeg kan pt finde ASUS ROG Strix Arion S500 med en online pris på lige under 1000 kroner. Hvis man allerede har en M.2 SSD, eller selv vil stå for hvad der skal bruges, så kan den version af Arion uden inkluderes SSD findes med en pris omkring 400 kroner.

Ser vi på hvad der ellers findes på markedet med samme specifikationer, ligger ASUS ROG Strix Arion S500 i den dyrere ende. Man kommer uden tvivl til at betale for ROG stilen. Hvis man blot går efter lager og ydelse, så er der sammenlignelige alternativer til omkring 600 kroner.

Man kan selvfølgeligt sige, at man med i prisen også får en licenskode til NTI Backup Now EZ. Det er dog kun noget værd, hvis man aktivt har tænkt sig at bruge netop den software. Jeg forestiller mig ikke, at det er noget der vil være et salgsargument for ret mange.





Konklusion

ASUS ROG Strix Arion S500 er et lækkert udført stykke hardware. Man skal naturligvis være til den lidt specielle stil, som ROG Strix produkterne fører med sig, for det skiller sig ud blandt de fleste andre eksterne SSD muligheder.

Der er valgt gode materialer, og der er ikke en finger at sætte på hverken udførelse eller ydelsen. Samtidigt er der også en god fleksibilitet, i muligheden for selv at udskifte eller opgradere den interne SSD. Det er let at komme til enheden indeni, hvilket er et plus.

Man får dog lov til at betale for ASUS ROG stilen. Det er helt klart Arions største svaghed. Med en pris der ligger næsten 100% over andre tilsvarende enheder på markedet, kan det være svært at anbefale den til andet end hardcore ASUS ROG fans.

Den yder super solidt, men koster simpelthen for meget på et marked, hvor en tilsvarende enhed fra fx Samsung koster under 600 kroner. Selv hvis man medregner en en licenskode til NTI Backup Now EZ er det er dyrere løsning.

Vi lander med en endelig karakter på 7, for et solidt produkt som dog koster for meget sammenlignet med konkurrenterne.





Godt:

Gode materialer og gennemført kvalitet

Let adgang hvis man vil udskifte eller opgradere SSDen

Solide hastigheder





Skidt: