Kingston XS1000

Er du ofte på farten, har du behov for at flytte data mellem systemer, eller måske bare brug for ekstern backup, så kan en ekstern SSD være vejen frem. Vi tager i dag et kig på den eksterne XS1000 SSD fra Kingston.

8 sep. 2023 kl. 08:07 Af Kenneth Johansen

Specifikationer

Compact, pocket-sized form factor

Interface: USB 3.2 Gen 2

USB Type C

Speeds up to 1050MB/s with USB 3.2 Gen 2

Increased storage up to 2 TB

Vi har fået XS1000 til test et godt stykke tid før den officielle lancering, og der fulgte ikke ret mange specifikationer med. Centralt er dog, at der er tale om en SSD med et USB 3.2 Gen 2 interface, med lovede læsehastigheder op til 1050 MB/s





En tur rundt om Kingston XS1000

Kingston ramte ikke forkerte, da de sagde at XS1000 var en kompakt enhed. Den lille sorte plast og aluminiumsboks kommer ind med en vægt på lige under 30 gram eller 48 gram med det medfølgende kabel. Størrelsen er begrænset til 70x32x13mm, så det er i den grad en ekstern SSD i lommeformat.

På trods af den lille formfaktor og vægt, kommer vores testmodel med 2 TB lagerplads, på et USB 3.2 Gen 2 interface.

Den forbindes via USB stikket i den ene ende af enheden. Her finder vi også en lille LED diode til status lys.

Der medfølger et USB C til USB A kabel i pakken, men ellers er der ikke noget tilbehør med.

Kingston XS1000 føles solid og materialerne generelt gode. Den lille plastkant i midten stikker dog lidt ud, og har en ret skarp kant, hvilket ikke er så rart. Det er dog en mindre detalje, når enheden er så lille som den er.





Testen

Testen er i dette tilfælde let og ligetil. Det er en samlet enhed med indbygget lager, så man skal ikke selv gøre andet end tage XS1000 ud af pakken.

Den er ikke lavet til at kunne åbnes af slutbrugeren, så man kan udskifte det interne lager, som vi fx har set på nogen af de tidligere eksterne SSD løsninger, som vi har set på.

Alle tests er foregået på vores AMD baserede test bench med følgende hardware:

Bundkort: ASUS ROG Crosshair X670E Hero

ASUS ROG Crosshair X670E Hero CPU: AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 9 7900 RAM: 32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz

32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz PSU: Seasonic Vertex GX-1000

Som altid benytter vi CrystalDiskMark til vores tests af SSD lager, hvad enten det er interne eller eksterne enheder.

I vores test af XS1000 så jeg uden problemer læsehastigheder på lige under 1090 MB/s, mens skrivehastigheden toppede ved 1030 MB/s.

Så læsehastigheden ligger med CrystalDiskMark en anelse over de 1050 MB/s, som Kingston selv angiver for enheden, hvilket er svært at brokke sig over.

Tager vi testen i ATTO Benchmark, så lander resultatet med en læsehastighed, der topper ved 1022 MB/s. Så den lander lidt under den angivne hastighed fra Kingston selv.

Samlet set lander vi dog tæt nok på, til at jeg vil sige at vi generelt lander meget fint indenfor de lovede hastigheder. Det er meget typisk i vores tests at benchmarks på CrystalDiskMark ligger en anelse over hvad vi ser med ATTO.





Pris

Prisen på Kingston XS1000 i 2TB varianten, som vi har haft på besøg, lander herhjemme på lige under 900 kroner, mens man kan få 1TB udgaven til omkring 550. Det er en super solid pris, hvis vi sammenligner med de sidste to eksterne lagerløsninger, som vi har set på.

Til sammenligning får man dobbelt så meget lager, som med WD_Black P40 Game Drive, som vi også har set på.





Konklusion

Kingston har med deres XS1000 lavet en super kompakt og hurtig ekstern lagerenhed. Den er lige til at have med i lommen, og vores tests lander ret fornuftigt omkring den lovede hastighed fra Kingston selv.

En af de eneste negative jeg kan finde ved enheden er den lidt skarpe kant, der er på siden, men her er vi som sagt nede i småting.

En stor fordel er dog prisen, hvis vi sammenligner med de sidste eksterne lagerløsninger, som vi har set på fra Cooler Master, Wester Digital og ASUS. Med Kingston XS1000 får vi dobbelt så meget lagerplads for cirka samme pris.





Det kan godt være cool faktoren ikke er så høj på den her enhed, men personligt vælger jeg til enhver til mere lager, over bling og lir.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Safe Buy Award, for et solidt produkt til en god pris.





Godt:

God ydelse

Lille størrelse

Skarp pris





Skidt

En lidt skarp kant på siderne