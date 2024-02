Kioxia Exceria Plus G3 NVMe SSD

Vi tager et kig på endnu en M.2 SSD fra Kioxia. Vi ser på deres Exceria Plus G3, som lander i deres mellemsegment.

12 feb. 2024 kl. 07:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Features

PCIe Gen4 x4

NVMe 1.4 Technology

Max Sequential Read Speed: 5,000 MB/s

Max Sequential Write Speed: 3,900 MB/s

I sagens natur er listen af features ikke specielt lang på en M.2 SSD. Mest centralt er naturligvis, hvilket interface der bruges og her kan vi se, at der er tale om PCIe Gen4 x4 og med mulighed for læsehastigheder på op til 5000 MB/s.

Kioxia Exceria Plus G3 er tilgængelig i 1TB og 2TB versioner. Vores testmodel er 2TB versionen.





En tur rundt om Kioxia Exceria Plus G3 NVMe SSD

Markedet for M.2 SSD lager har været i en rivende udvikling over de sidste par år, til stor fordel for forbrugerne. Det har givet os adgang til hurtig og let tilgængeligt lager til en fornuftig pris. M.2 formatet er dejligt let at have med at gøre, og kræver ikke at der trækkes kabler.

Kioxia Exceria Plus G3 kommer en 2288 størrelsen, som burde passe i de fleste almindelige bundkort, der har plads til M.2 SSD’er.

Helt som andre Kioxia M.2 SSD'er vi har set på, er Exceria Plus G3 uden heatsink, RGB eller andet ekstra, som nogen producenter kommer på deres M.2 muligheder.

Køling burde dog heller ikke være nødvendig med de hastigheder, som vi kan forvente med Exceria Plus G3.

Alle komponenterne er placeret på den ene side af printpladen, hvilket kan være aktuelt at vide, med visse ældre bundkort. Der kan de skabe problemer, hvis der er komponenter på begge sider af en M.2 SSD.





Testen

Vi springer hastigt videre til testen, som alt andet lige er det som ender med at være det vigtigste.

Alle tests er foregået på vores AMD baserede test bench med følgende hardware:

Bundkort: ASUS ROG Crosshair X670E Hero

ASUS ROG Crosshair X670E Hero CPU: AMD Ryzen 9 7900

AMD Ryzen 9 7900 RAM: 32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz

32 GB Kingston Fury DDR5 @6000 MHz PSU: Seasonic Vertex GX-1000





CrystalDiskMark

Første trin på vores benchmarks er som altid CrystalDiskMark, som er en god standard inden for lager benchmarks.

Resultaterne af testen her lander rigtigt fint og rammer faktisk over mål i forhold til de tal, som Kioxia selv anfører i deres specifikationer.

Det er jo svært at være utilfreds over den slags resultater.





ATTO Benchmark

Næste trin i vores test er ATTO Benchmark og også her lander vi på fornuftige resultater. Her er resultatet dog en anelse under de anførte tal fra Kioxia.

Det er dog ikke unormalt, at der er variationer i forhold til hvordan forskellige benchmark programmer håndterer deres tests.

Hvis man vil holde øje med sin Kioxia SSD og finindstille, hvordan den skal håndtere din data, så har man muligheden med Kioxia SSD Ultility softwaren. Her har man gode muligheder for at se helbredsstatus eller selv styre indstillingerne for Over Provisioning osv.

Se mere om Kioxia SSD Utility her.





Pris

Jeg kan i skrivende finde Kioxia Exceria Plus G3 2TB versionen til lige omkring 950 kroner, mens 1TB versionen kan findes til 670 kroner. Begge priser falder nogenlunde i midterfeltet af sammenlignelige M.2 SSD’er.





Konklusion

Kioxia har med Exceria Plus G3 lavet et fornuftigt bud på en M.2 SSD. De rammer de lovede hastigheder godt og har god support i form af deres Kioxia SSD Utility software.

Prisen lander ikke rigtigt til hverken en god eller en dårlig side, men nogenlunde i midten i forhold til sammenlignelige produkter.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et solidt bud på din næste M.2 SSD.





Godt:

Rammer de lovede hastigheder fint

God software support





Skidt:

Intet nævneværdigt