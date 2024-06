KIOXIA klar med SSD Heatsink

KIOXIA er klar med en M.2 SSD, der sigter efter gaming på PC og PlayStation 5. Den nye M.2 SSD er forsynet med en heatsink for at sikre de bedste forhold under belastning.

KIOXIA Europe, annoncerede i dag KIOXIA's første personlige SSD'er med en heatsink for forbedret varmeafledning. Designet specifikt til PC og PlayStation 5 med en M.2-stikforbindelse, kan KIOXIA EXCERIA med Heatsink SSD-serien nemt installeres som den er. Serien fås i kapaciteter på 1024GB, 2048GB og 4096GB og tilbyder avancerede varmeafledningsmuligheder til gamingsystemer, der har brug for ekstra køling under intense gaming-sessioner.

Med en næste generations PCIe 4.0-grænseflade leverer KIOXIA EXCERIA med Heatsink SSD-serien en behagelig gamingoplevelse. Levels indlæses hurtigere med op til 6200 MB/s sekventiel læseydelse, og nye titler downloades hurtigere med op til 4900 MB/s* sekventiel skriveydelse. (*1024GB og 2048GB)

"Vi er begejstrede for at kunne tilbyde gamere en højtydende SSD med en integreret heatsink", udtaler Jamie Stitt, General Manager B2C Sales & Marketing, KIOXIA Europe GmbH. "Dette giver spillere mulighed for fuldt ud at maksimere deres PCs eller PlayStation 5's kapaciteter, samtidig med at deres system forbliver køligt og energieffektivt".

KIOXIA EXCERIA med Heatsink SSD-serien forventes at være tilgængelig i anden halvdel af 2024.