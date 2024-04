Micron Forbedrer NAND Teknologi med 232-Lagret QLC

Micron Technology har nået en milepæl inden for NAND-teknologi med masseproduktion af 232-lags QLC NAND, nu i udvalgte Crucial SSD'er. Denne teknologiske fremskridt er designet til at øge ydeevnen i flere lagringsapplikationer.

17 apr. 2024 kl. 10:17 Af Maria DEL:

Denne fremskridt når også enterprise kunder gennem volumenproduktion og bliver prøvet af OEM-pc-producenter som en del af Micron 2500 NVMe SSD-lineup. Den nye 232-lags QLC NAND fra Micron er designet til at forbedre ydeevnen i flere opbevaringsapplikationer, herunder mobile enheder, klientcomputere og datacentre.

Denne teknologi viser bemærkelsesværdige forbedringer i effektivitet og hastighed og har førende bit-tæthed i branchen. Dette opnår en reduktion i størrelsen på 28% sammenlignet med de seneste tilbud fra nærmeste konkurrenter. Den leverer også en bemærkelsesværdig stigning i NAND-I/O-hastigheder, der når op på 2400 MT/s, hvilket er en forbedring på 50% i forhold til tidligere modeller.

Derudover tilbyder denne teknologi en forbedring på 24% i læsehastigheden og en stigning på 31% i programmingsydelsen i forhold til dens forgængere. Bill Cerreta, general manager for Hyperscale hos Pure Storage, fremhævede virkningen af Microns 232-lags QLC NAND og sagde, at det spiller en afgørende rolle for at støtte Pure Storage's mål om at fjerne HDD'er fra datacentre inden 2028.

Der er tre formfaktorer: M.2 2280/2242/2230 og tre kapacitetsmodeller: 512GB, 1TB og 2TB. Overførselshastigheder varierer afhængigt af kapaciteten; 2TB-modellen har sekventiel læsning 7.100MB/sek., skrivning 6.000MB/sek., tilfældig læsning 1.000.000 IOPS og skrivning 1.000.000 IOPS. Og 1TB-modellen har 7.100MB/sek., 5.800MB/sek. og 900.000 IOPS til skrivning. IOPS, 1.000.000 IOPS. 512GB-modellen er 6.600MB/sek., 3.650MB/sek., 530.000 IOPS og 860.000 IOPS til skrivning. Businterfacet er PCI Express 4.0(x4)/NVMe 1.4c, den samlede skrivemængde er 600TBW for 2TB, 300TBW for 1TB, 200TBW for 512GB, og MTTF er 2 millioner timer.