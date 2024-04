Samsung forventes at hæve SSD prisen

Det forventes at Samsung Electronics hæver priserne på enterprice-SSD'er med 20-25% i 2. kvartal i år. Oplysningerne kommer via sydkoreanske erhvervsmedier.

2 apr. 2024 kl. 16:21 Af Maria DEL:

Samsung Electronics forventes at hæve prisen på enterprice med 20-25% i andet kvartal af dette år. Denne information kommer fra sydkoreanske erhvervsmedier. Den stigende efterspørgsel efter NAND-baserede lagerenheder, især relateret til kunstig intelligens (AI), er hovedårsagen til denne prisstigning. Samsung, en af de førende aktører i denne sektor, har set en stor stigning i efterspørgslen fra store teknologivirksomheder, der opbygger AI-relaterede opbevaringsservere.





Desuden har den japanske regering annonceret, at de vil tildele en ekstra 590 milliarder yen i subsidier til chipproducenten Rapidus. Dette tiltag forventes at styrke Japans position som en af de førende chipproducenter i verden. "Vi investerer i vores teknologisektor for at sikre, at vi forbliver konkurrencedygtige på globalt plan," sagde Japans Industri Minister Saito i en erklæring.

For almindelige forbrugere er det naturligvis mest interessant om de kommende prisstigninger også kommer til at brede sig til almindelige forbruger produkter med NAND chips.