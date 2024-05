SanDisks nyeste højkapacitets eksterne SSD

8 may. 2024 kl. 13:05 Af Maria DEL:

I går debuterede SanDisk med sin hidtil største eksterne desktop solid state drive. Den nye SanDisk Desk Drive - et slags desktop hard drive-lignende produkt, men med et solid-state lagringssystem indeni.

Western Digital markedsfører den nye drive som en desktop SSD, der undlader den kompakte formfaktor af mainstream portable SSD'er til fordel for en stor kapacitetsløsning, der kræver et strømkabel.

Vi har set på en del eksterne SSD'er efterhånden, og har dækket en del fra et udvalg af producenter. Men den nye løsning fra Western Digital er en noget ny format, der forsøger at levere seriøs opbevaringsplads i en SSD, der er designet til at bo på skrivebordet. Den nye SanDisk Desk Drive er kun tilgængelig i 4TB og 8TB konfigurationer.

Den lander på dit skrivebord i en slags rund formfaktor med en lidt mere klodset fodaftryk end din typiske portable SSD, sammen med den sædvanlige grå og orange SanDisk farveskema. Den måler cirka 10 cm i bredde og dybde og lige knap 4 cm høj.

Som nævnt ovenfor, har SanDisk Desk Drive en AC-port ved siden af USB-C dataforbindelsen, da den kræver en ekstern strømkilde for at køre. En ting, der kommer som en slags skuffelse for mig personligt, er hastighederne. Den er annonceret med 1.000MB/s dataoverførsler. Trods marketing som en opgraderet desktop HDD så er det dog hastigheder som er langt under hvad vi får med interne M.2 SSD'er.

Vi håber naturligvis at SanDisk med den nye serie her har løst de problemer som de tidligere led under med deres Extreme serie som har været plaget af problemer.