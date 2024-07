SK Hynix annoncerer SSD til AI PC'er

2 jul. 2024 kl. 09:59 Af Maria DEL:

SK Hynix har annonceret, at de har fuldført udviklingen af "PCB01", som er en ny SSD til AI-drevne computere, der praler af branchens højeste ydeevne. Massproduktion forventes at begynde inden årets udgang.

Den sydkoreanske hukommelsesgigant fremhævede gennembruddet i ydeevne ved at bruge en 8-kanals PCIe 5. generations standard for første gang med deres nye PCB01. SK Hynix sagde: "Efter vores lederskab inden for ultrahøjtydende DRAM, repræsenteret af HBM, har vi nu også opnået det højeste niveau af produkudvikling inden for NAND-løsninger og bekræftet vores lederskab inden for AI-hukommelsessektoren".

Vi kan forvente, at SK Hynix's nye PCB01 SSD har sekventielle læsehastigheder på 14GB/sek og sekventielle skrivehastigheder på 12GB/sek, hvilket gør den til en af de bedste SSD'er til PC'en. SK Hynix fokuserer på AI-siden med deres nye PCB01 SSD, der er i stand til at køre Large Language Models (LLMs), der er nødvendige til AI-træning og inferens, på under et sekund.

Den nye PCB01 SSD er også mere strømeffektiv, med Business Korea-rapportering om "mere end 30% i forhold til den foregående generation, hvilket markant forbedrer stabiliteten af store AI-beregningstasker". SK Hynix bruger SLC cache teknologi til deres nye PCB01 SSD, hvor SLC cache teknologi betjener en del af NAND-lagringencellerne som hurtigere SLC'er, hvilket hjælper PC-brugere med at udføre deres almindelige computingopgaver hurtigt, normal software, gaming osv.

Sikkerhedsfunktioner er også indbygget i PCB01, med SK Hynix's tekniske team, der har indbygget en Root of Trust (ROT) i PCB01 for at forhindre eksterne sikkerhedsangreb og datamanipulation, mens de også beskytter dine adgangskoder.

SK Hynix har planer om at frigive deres kommende PCB01 SSD i kapaciteterne 512GB, 1TB og 2TB.