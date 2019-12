AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-02-18 07:49:00

Corsair Harpoon RGB Wireless Gamermus

Trådløs og gaming er normalt ikke to ord der hænger sammen, selvom flere og flere producenter i løbet af 2018 beviste at det altså godt kan lade sig gøre. På CES messen i starten af januar viste Corsair deres nye trådløse SlipStream teknologi frem, og vi er nu klar med testen af det første produkt der understøtter netop denne.

Til CES tilbage i starten af januar i år, fremviste Corsair deres første produkt med deres nye trådløse teknologi kaldet SlipStream. Dette skete i form af deres Harpoon RGB Wireless mus, som vi var så heldige at få til test kort inden turen gik mod Las Vegas. Groft sagt tog Corsair deres normale Harpoon mus og smed deres nye trådløse teknologi og et batteri i den, samt gav sensoren en lille opdatering og så var Harpoon RGB Wireless født.

I denne test skal vi se nærmere på hvordan den nye SlipStream teknologi rent faktisk virker, og om det reelt set kan mærkes at musen er trådløst – er der nogle fejl eller andre ting man skal være opmærksom på? Dette og meget mere finder vi ud af i denne test, hvor Harpoon RGB Wireless skal en tur igennem maskineriet, men som altid starter vi ud med at få det tekniske overblik i form af specifikationerne nedenfor.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Corsairs hjemmeside og fundet lidt oplysninger på Harpoon RGB Wireless musen til jer. Nedenfor er specifikationerne listet op, efterfulgt af to billeder samt præsentationsvideoen af musen fra Corsair selv, enjoy og rul videre til unboxing af musen når du er klar:

Type: Trådløs gamermus

Programmerbare knapper: 6

Sensor: Optisk PMW3325

Maksimal hastighed: 10.000 DPI

Report rate: 125/250/500/1000 Hz

RGB-lys: Ja, én zone

Kontakter benyttet: Omron

Grebstype: Claw

Vægt: 99 gram

Trådløs teknologi: SlipStream (2.4 GHz) og Bluetooth

Ladekabel: 1.8 meter USB

Software: Ja, Corsair iCUE

Batterilevetid: Op til 45 timer SlipStream / 60 timer Bluetooth

Unboxing og en tur rundt om Harpoon RGB Wireless

Med alt det tekniske af vejen og præsentationen af musen på plads, kan vi nu tage et nærmere kig på kassen og få Harpoon RGB Wireless pakket ud. Som de andre nyere Corsair produkter vi har kigget på, kommer denne mus også i en sort/gul kasse hvor vi på fronten ser et billede af selve musen samt model navn og enkelte feature såsom understøttelse af Corsair iCUE og SlipStream teknologien. Bagsiden af kassen byder på et mere detaljeret overblik på forskellige sprog.

Nedenfor ser vi alt indholdet fra kassen lagt ud på bordet. Der medfølger faktisk ikke det store til Harpoon RGB Wireless musen, men jeg har alligevel listet det op for jer her:

Corsair Harpoon RGB Wireless

USB-ladekabel

Diverse papirer

Lad os ligge tilbehøret (kablet) til side for nu, og tage en tur rundt om musen så vi kan gå lidt mere i detaljer. Inden da, så bemærk dog lige hvor lille Harpoon RGB Wireless musen rent faktisk er ved siden af det medfølgende USB-kabel. Når man kigger på dette billede, forstår man godt hvorfor at musen kun henvender sig til claw-grebet og ikke palm som ganske simpelt kræver en større mus for at kunne lade sig gøre.

Tager vi et kig på fronten af Harpoon RGB Wireless kan vi her se at der er åben adgang ind til hjulet som er placeret i midten, med en DPI justeringsknap bagved. Vi finder Corsair teksten ned langs venstreklik knappen, ganske som på den normale og kablede udgave af Harpoon. Også bagenden er den samme, og byder på et Corsair logo som er musens eneste RGB-zone og kan justeres i iCUE softwaren som vi ser nærmere på lidt senere.

På den venstre side mødes vi af en rug gummi overflade som skal sikre et godt greb på musen, hvilket er yderst vigtigt nu når det kun er spidsen af fingrene man kan få fat med. Vi finder naturligvis frem/tilbage knapper her også som gør webbrowsing til en leg. Alle de seks knapper som Harpoon RGB Wireless er justeret med, kan naturligvis om programmeres i softwaren helt som man måtte have lyst til. På den højre side finder vi mere af den rug gummi overflade, og ellers intet nævneværdigt.

Med sine 99 gram hører Harpoon RGB Wireless til i midten når det kommer til vægt. Med dette mener jeg at der findes betydeligt lettere mus på markedet, men i den grad også tungere. Eftersom at vi har med en trådløs mus at gøre syntes jeg at det er godt gået at vægten er holdt under 100 gram, da især batteriet tilføjer vægt til enhver trådløs mus. Den meget kompakte størrelse på Harpoon RGB Wireless hjælper naturligvis også på dette.

I bunden af musen finder vi som forventet en række teflon fødder, fire styk for at være mere præcis. Ligesom fronten er der også hul igennem til hjulet her nede. I midten af det hele finder vi den optiske PMW3325 sensor som i sidste og kablede udgave var en PMW3320 sensor – der er altså også tale om en lille opgradering her.

Eftersom at musen kører på batteri, skal den naturligvis også kunne slukkes. Derfor er der også en trevejs kontakt i bunden af Harpoon RGB Wireless som gør det muligt at skifte mellem: Slukket, Bluetooth og 2.4Ghz/SlipStream. Der er desuden også et lille dæksel som kan tages af. Herunder gemmer den lille USB-modtager sig således at den ikke bliver væk under transport eller når den ikke bruges. Den lille plastiklåge her føles dog en smule skrøbelig, og jeg ville have ønsket at Corsair havde kunne implementere dette på en lidt anden måde.

Sidst men ikke mindst er der også et skjult micro-USB stik under hjulet i bunden, hvor det medfølgende kabel med det lettere sjove stik passer ind i. Dette er naturligvis for at kunne lade Harpoon RGB Wireless musen op, eller sågar brugen den kablet hvis man af en eller anden årsag skulle foretrække dette (hvorfor så ikke købe den billigere kablede udgave til at starte med).

Softwaren – Corsair iCUE

Vi er nu nået til softwaredelen i vores test af Harpoon RGB Wireless musen. Efter at denne er blevet installeret og åbnes op, mødes vi af synet på det første billede her under, kaldet ”Home”. Har man mere end et understøttet produkt tilsluttet, vil de komme frem her – dette har vi ikke, så vi vælger naturligvis bare Harpoon RGB Wireless musen.

Det første menupunkt er kaldet ”Actions” og er stedet hvor du kan optage og ændre på dine macroer, samt funktionerne på musens knapper. Du kan mere eller mindre få tingene som du vil have det. iCUE er meget innovativt og let at arbejde med. Under den næste menu ”Lightings” kan du som navnet antyder, ændre på det indbyggede lys i Harpoon RGB Wireless musen. Selvom der kun er én lys-zone i musen, er det ikke effekter man kommer til at mange, da disse er de samme som i Corsairs andre mus, hvilket er lækkert at se.

Menu siden ”DPI” er stedet hvor hastigheden på de op til tre hastighedsniveauer kan justeres. Ønsker du ikke så mange hastigheder kan du slukke for dem i venstre side. Hver hastighed kan få sin egen farve, så du på den måde altid ved hvilke hastighed din mus kører med, hvis du altså kan huske farven du valgte til den. Performance menuen gør det muligt at ændre hastigheden på musemarkøren, samt vælge om ekstra præcision og angle snapping skal være tændt eller ej. Til gaming, vil jeg personligt ikke anbefale nogen af delene aktiveret.

I modsætning til de to andre nyere Corsair mus vi har set på, er der ingen mulighed for overflade kalibrering på Harpoon RGB Wireless, da sensoren ganske enkelt ikke understøtter dette. Omvendt kan man så sige at man får de trådløse funktioner i stedet for. Under ”Settings” øverst i softwaren får vi adgang til at justere polling rate, tjekke batteristatus, opdatere firmware og andre ting der vedrører selve softwaren. Overall er der de funktioner man har brug for, og iCUE softwaren fra Corsair er skruet godt sammen, i forhold til de tidligere dage hvor det hed Corsair Link. Næste punkt på dagsordenen står på selve testen!

Testen – Brugen og Komfort

Det er er blevet tid til at se på hvordan Harpoon RGB Wireless rent faktisk er at bruge. Da vi allerede har set på deres nye M65 RGB Elite mus og senest Ironclaw RGB mus, havde jeg også stadig den musemåtte som vi fik med til de tre mus. Den nye MM350 er større end sin forgænger og måler hele 930x400 mm, og var måtten som jeg testede musen med. I forhold til de to andre nævnte mus, er der som sagt ingen mulighed for overfladekalibrering på Harpoon RGB Wireless, så det var blot at ligge den på måtten og komme i gang, så det var hvad jeg gjorde!

Lad mig starte med at sidde nogle ord på komforten, som jeg plejer. Hvis du i forvejen er vandt til en lille mus, vil Harpoon RGB Wireless uden tvivl være lige noget for dig. Som Corsair skriver på deres hjemmeside, understøtter denne mus dog kun claw-grebet så du skal være sikker på at dette er det rigtige for dig, da musen ganske enkelt er så lille at det er umuligt at hvile hele hånden – med mindre du har virkelig små hænder selvfølgelig. Hvis vi antager at du har normale eller endda store hænder, så er formen på Harpoon RGB Wireless som den skal være, i forhold til at henvende sig til claw-grebet. Knapperne er placeret hvor de skal på siden, og har også god feedback på venstre og højreklik. Hjulet er også et plus i bogen, og betydeligt bedre end det vi så i Ironclaw RGB musen, selvom M65 RGB Elite stadig løber ubetinget med sejren blandt de tre her. Kort sagt vil du dog ikke blive skuffet over komfort, eller følelsen på knapper eller hjul på Harpoon RGB Wireless musen, men hvad med sensor performance?

Harpoon RGB Wireless er som nævnt udstyret med en PMW3325 optisk sensor, hvor den kablede bror har den lidt mindre PMW3320 sensor monteret. I musen her er der mulighed for hastigheder på op til 10.000 DPI, hvilket er mere end rigeligt for enhver person. Sensoren var også yderst behagelig at arbejde med, da grebet på Harpoon RGB Wireless som nævnt var on point. Det betød at der var høj præcision og fart over feltet når det var nødvendigt – selvom jeg begrænsede det en smule med mine faste indstillinger som er 400 DPI til gaming og præcisions arbejde, mens at resten klares med 1000 DPI. Under disse hastigheder klarede Harpoon RGB Wireless alle opgaver til UG.

Jeg oplevede på intet tidspunkt nogen former for underlig adfærd eller mystiske fejl med den trådløse forbindelse, hvilket var virkelig positivt og kom lidt som en overraskelse. Vi ved alle at trådløse enheder har lettere til fejl, end kablede. Men i testperioden på nogle uger, var der intet tidspunkt hvor Harpoon RGB Wireless ikke gjorde hvad den skulle – mega fedt! SlipStream teknologien fungerer altså, og er blot en smagsprøve hvad vi kan forvente i andre nye Corsair produkter i løbet af 2019. Batteritiden på musen vil jeg også kalde bestået. Jeg nåede uden problemer de lovede 30 timer med RGB-lyset tændt, som blot bliver endnu længere hvis dette slukkes. Alt i alt leverede Harpoon RGB Wireless en rigtig lækker oplevelse over hele linjen, så længe man er til claw-grebet, da musen ellers er et no go.

Pris

I skrivende stund d. 28/01 2019 kan Harpoon RGB Wireless musen fra Corsair findes på det danske marked til omkring 500,- DKK inklusiv fragt. Sammenlignet med andre gamermus i samme klasse, er denne pris ganske fornuftigt især hvis man har i baghovedet at denne mus også er trådløs med lækker batterilevetid. Ønsker du alle detaljerne på Harpoon RGB Wireless musen fra Corsair, kan du som altid give deres hjemmeside et besøg. Klik blot på banneret nedenfor, for at komme direkte til deres side i en ny fane.

Konklusion

Lad os få sat de sidste ord på vores test af Harpoon RGB Wireless musen fra Corsair, det er blevet tid til konklusionen. Selvom mange sikkert vil ryste på hovedet når vi snakker om trådløse gaming produkter, så er denne mus og SlipStream teknologien fra Corsair et bevis på at det sagtens kan lade sig gøre og at vi er nået MEGET langt når det kommer til trådløs gaming. Andre producenter tilbyder også lækre produkter, men koster typisk en hel del mere ned hvad Harpoon RGB Wireless kan erhverves til. Her får man virkelig meget mus for sine penge, hvis man altså kan enes med claw-grebet som ikke er for alle og enhver.

Sensoren leverer hvad den skal til UG, og med mulighed for både tilslutning via USB og Bluetooth, kan Harpoon RGB Wireless bruges stort set over alt. Batteritiden på minimum 30 timer med RGB-lyset tændt holder også stik, og kan forlænges med yderligere 15 timer blot ved at slukke lyset, hvis man altså ikke er alt for glad for sit RGB. Som enhver anden nyere Corsair mus er der desuden fuld support for deres iCUE software, hvilket betyder at du kan foretage et utal af indstillinger på musen så du kan få tingene lige som du måtte ønske.

Vi lander på en samlet score på 8.5/10 samt vores Safe Buy award. Skulle vi højere op, havde jeg personligt gerne set at musen var en lille smule større. Et større kritikpunkt er dog den lille klap i bunden af Harpoon RGB Wireless hvor USB-modtageren gemmes. Denne føles meget skrøbelig og vil uden tvivl knække af og blive væk med tiden. Med ud over disse småting er Harpoon RGB Wireless virkelig en gennemført lille mus, som er til at betale og giver os en smagsprøve på hvad der er i vente, når flere Corsair produkter lanceres med den trådløse SlipStream teknologi – det bliver spændende!

Godt

Meget lille i størrelsen (kun claw greb)

Corsair SlipStream trådløs teknologi + Bluetooth

God batteritid (30 timer selv med RGB-lyset tændt)

Fuld kontrol via Corsair iCUE

Indbygget RGB-lys i bagenden

Leverer god performance med PMW3325 sensor

Omron kontakter og godt hjul

Forholdsvis lav vægt på 99 gram

Knap så godt

Meget lille i størrelsen (kun claw greb)

Klappen til USB-modtageren virker skrøbelig

Score: 8,5 + Safe Buy award