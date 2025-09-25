Glorious Model O3 - Wireless

Glorious Model O3 Wireless tager arven fra den ikoniske Model O videre og introducerer en ny standard for trådløse gaming-mus. Med InfinitePlay hot-swap batterisystem slipper du for kabler og nedetid, mens den indbyggede Guardian Battery sikrer kontinuerlig forbindelse. Musen vejer blot 66 g, har et lukket skaldesign uden huller og bevarer samtidig RGB-lyset. Med BAMF 3.0 sensoren på op til 30.000 DPI, 8.000 Hz polling og 130M optiske switches leverer O3 Wireless præcision, hastighed og holdbarhed til seriøse gamere.

Inden vi går videre i testen, har jeg fundet specifikationer frem igennem reviewer guide

Specifikationer og features Glorious Model O3 Wireless

Type: Trådløs gamermus

Materialer: ABS plastik

Sensor: BAMF 3.0 30K

Max DPI: 30.000

IPS: 750 IPS

Maksimal acceleration: 50G

Polling rate: 8000 Hz

Forbindelse: 2.4GHz og Bluetooth.

Grip Style: Claw, Fingertip

Antal knapper: 6

Kontakt type: 130M Optical

RGB-lys: Ja

Vægt: 66 gram

Dimensioner: - mm

OS support: Windows

Software: Glorious Core

Rundt om Glorious Model O3 Wireless

Glorious Model O3 Wireless er en ultralet gaming-mus på kun 66 g, designet uden huller men stadig med fuld RGB-belysning. Den bruger InfinitePlay hot-swap batterisystemet, som giver uendelig spilletid uden kabler eller afbrydelser, understøttet af Guardian Battery til sømløse skift. Med op til 8.000 Hz polling, 30.000 DPI BAMF 3.0 sensor og 130 millioner kliktestede optiske switches leverer musen maksimal præcision, hastighed og holdbarhed. Kombinationen af lav vægt, trådløs frihed og topydelse gør O3 Wireless til et stærkt bud i premium-klassen.

Når du åbner æsken til Glorious Model O3 Wireless, bliver du mødt af selve musen, der straks fanger øjet med sit slanke design og lave vægt. Der medfølger også to 200 mAh InfinitePlay batteripakker, som kan skiftes under brug, samt den dedikerede opladnings- og batteribase, der samtidig fungerer som trådløs hub. Derudover finder du en 2,4 GHz USB-A dongle, et flettet USB-A til USB-C kabel på 2 meter til opladning eller kablet brug, og naturligvis den nødvendige dokumentation.

På venstre side af Glorious Model O3 Wireless finder man et klassisk, men funktionelt layout, der er velkendt for erfarne gamere. Her sidder to programmerbare sideknapper, placeret så de let kan nås med tommelfingeren uden at forstyrre grebet. Knapperne er tydeligt adskilte, hvilket gør dem nemme at skelne mellem under intens gaming. Overfladen har en glat, men let mat tekstur, der giver et sikkert greb uden at føles ru. Sammen med den symmetriske form bidrager venstresiden til, at musen føles ergonomisk og hurtig at navigere med, især ved claw- og fingertip-grip.

På højre side af Glorious Model O3 Wireless er designet rent og enkelt, uden ekstra knapper eller forstyrrende elementer. Den glatte, matte overflade matcher resten af musens finish og giver en behagelig følelse i hånden. Formen buer let udad, hvilket giver støtte til ring- og lillefingeren, uanset om man bruger palm-, claw- eller fingertip-grip. Denne side er netop med til at sikre, at musen føles stabil og komfortabel, selv under lange gaming-sessions, hvor præcision og grebsikkerhed er afgørende.

Glorious Model O3 Wireless er designet med fokus på minimalisme, lav vægt og funktionalitet, uden at gå på kompromis med udseendet. Det lukkede skaldesign giver musen et mere solidt og stilrent udtryk end tidligere honeycomb-modeller, mens de afrundede former gør den komfortabel for forskellige grebstyper. RGB-lyset er diskret integreret og kan tilpasses via Glorious CORE-softwaren.

På toppen finder man de to primære klik-knapper, udstyret med 130M optiske kontakter, der sikrer lynhurtig aktivering og lang holdbarhed uden risiko for dobbeltklik. Mellem knapperne sidder scroll-hjulet, som har en tydelig taktil feedback, præcis scrolling og et gummibelagt greb, der giver ekstra kontrol. Bagved hjulet er en dedikeret DPI-knap, der gør det muligt hurtigt at skifte mellem forskellige profiler, perfekt til både gaming og produktivitet.

Glorious Model O3 Wireless tilbyder flere forbindelsesmuligheder, så den kan tilpasses både gaming og hverdagsbrug. Den kan køre via 2,4 GHz trådløs forbindelse for lav latency og stabil performance, Bluetooth for fleksibel brug med bærbare eller mobile enheder, samt kablet med det medfølgende USB-C flettede kabel.

Noget særligt ved O3 Wireless er InfinitePlay-systemet, som inkluderer en dedikeret opladnings- og batteribase. Den fungerer både som trådløs hub med op til 8.000 Hz polling og som oplader til de to medfølgende hot-swap batterier. Hertil følger en Guardian Battery, der sikrer, at musen forbliver aktiv under batteriskift, så man aldrig oplever afbrydelser midt i spillet.





På undersiden af Glorious Model O3 Wireless finder man et rent og funktionelt layout, hvor de store 100 % PTFE-fødder fylder en stor del af overfladen. De er placeret både forrest, bagerst og omkring sensoren, hvilket sikrer en jævn glideoplevelse og lav friktion på stort set alle musemåtter. I midten sidder Glorious’ egen BAMF 3.0-sensor, som er udviklet til at levere maksimal præcision og hastighed. Den understøtter op til hele 30.000 DPI, 750 IPS tracking og 50G acceleration, hvilket giver en præcis registrering selv ved meget hurtige bevægelser.

Software

Glorious CORE er den medfølgende software, der bruges til at styre og tilpasse Glorious Model O3 Wireless og andre Glorious-produkter. Softwaren fungerer som et centralt kontrolpanel, hvor man kan tilpasse musens præstation og udseende.

I CORE kan man justere DPI-indstillinger i fine trin op til 30.000 DPI, ændre polling rate, og tilpasse lift-off distance, så musen reagerer præcist til ens behov. Derudover giver den mulighed for at programmere alle knapper, lave makroer og gemme profiler direkte i musens indbyggede hukommelse, så man hurtigt kan skifte mellem forskellige opsætninger.

På det visuelle plan kan man tilpasse RGB-belysningen med forskellige effekter, farver og lysstyrke, hvilket giver mulighed for at matche musen med resten af ens setup. CORE understøtter også firmwareopdateringer, så musen altid er opdateret med de nyeste forbedringer og fejlrettelser.

På skærmen ses fanen Performance, hvor DPI-følsomheden kan justeres. Her kan man oprette og gemme op til seks forskellige DPI-profiler, der kan skiftes mellem direkte på musen.

Brugerfladen er overskuelig og opdelt i sektioner for hver DPI-trin, hvor man både kan indtaste præcise værdier (fx 400, 800, 1600, 3200, 6400 DPI) og justere via en skyder. Man kan også definere, hvilken profil der skal være aktiv, samt vælge en standardprofil, som musen starter på.

Til højre ses en visualisering af selve musen, inklusiv RGB-lys, som giver et klart billede af, hvordan ændringerne tager sig ud i realtid. I toppen fremgår information om batteristatus, Guardian Battery-funktionen samt firmwarestatus, så man altid har styr på musens tilstand.

Øverst vælger man den ønskede Base Effect, som kan være alt fra Glorious Mode, Breathing, Seamless Breathing og Normally On til mere specielle effekter som Ghost, Fairies og Cascade. Der er også mulighed for helt at slukke lyset (LED Off), hvis man ønsker maksimal batteritid.

Under effekterne findes justeringsmuligheder for både Brightness (lysstyrke) og Speed (hastighed på animationerne). Disse kan tilpasses med skydeknapper eller præcise talværdier. Til højre vises en live-visualisering af musen, så man direkte kan se, hvordan ændringerne ser ud, før man gemmer dem.

Her får man et visuelt overblik over musens seks knapper: venstre klik, højre klik, midterklik (scroll), DPI-knap samt de to sideknapper (Forward og Back).

Ved at klikke på en af knapperne kan man ændre dens funktion via menuen til venstre. Her findes flere kategorier.

Docken fungerer ikke kun som opladerstation, men har også en fysisk knap, der kan tilpasses efter behov.

I softwaren kan man indstille knappen til forskellige funktioner. Standardindstillingen er DPI Stage Up, men det er muligt at tildele andre handlinger som fx: venstre/højre klik, scroll-funktioner, profilskift, batteristatus-check eller DPI-lås.

Testen – Brugen og komfort

Vi skal selvfølgelig have testet musen igennem. Derfor jeg har jeg sat min normale mus til side, og erstattet den med Glorious Model O3. Den bliver brugt i en periode, hvor den bliver kastet igennem lidt forskelligt, fra almindelig computerbrug og gaming.

Husk, dette er ikke professionelt udstyr, men sammenlignet med mus i fremtiden, kan det stadig give en indikation af selve polling rate på musen.

Jeg gør brug af en hjemmeside, som tester polling rate på musen, ved at køre den rundt på hjemmesiden. Under testen fik jeg resultatet på 3863 Hz i gennemsnit og 5665 Hz i maksimum.

Når man først tager Glorious Model O3 Wireless i hånden, bemærker man hurtigt, at størrelsen er en anelse større end mange konkurrenters modeller. Den er ikke overdrevent stor, men den giver en fornemmelse af fylde, som gør, at den ligger stabilt og behageligt i hånden. For gamere med lidt større hænder kan det være en klar fordel, da grebet føles mere naturligt, især ved palm- eller claw-grip. Samtidig er musens vægt holdt helt nede på blot 66 gram, hvilket gør, at den aldrig føles tung eller klodset, selv under længere sessions.

Knapperne er en af de detaljer, der hurtigt imponerer. Glorious har udstyret O3 Wireless med deres optiske switches, og de leverer ikke kun hurtig respons, men også en overraskende behagelig lyd. Faktisk er kliklyden så afdæmpet, at den næsten kan betegnes som lydløs. Det er en klar kontrast til mange andre gaming-mus, hvor høje kliklyde kan virke generende under brug. Også scroll-hjulet følger samme filosofi – det har en præcis og kontrolleret fornemmelse, men samtidig en meget lav lydprofil, hvilket gør det velegnet til både gaming og arbejde i miljøer, hvor man ønsker minimal støj.

Når det kommer til ydeevne, er der ikke meget at sætte en finger på. BAMF 3.0-sensoren med op til 30.000 DPI leverer hurtig og præcis tracking, og kombineret med 8.000 Hz polling får man en lynhurtig respons i FPS-spil. Det mærkes tydeligt, når man laver hurtige bevægelser på musemåtten, hvor musen reagerer øjeblikkeligt uden forsinkelser. De store PTFE-fødder på undersiden gør samtidig, at musen glider ubesværet hen over overfladen med minimal friktion. Sammenlagt giver det en følelse af lethed, hvor musen nærmest flyver over musemåtten, hvilket især er en fordel i spil, hvor hurtige reaktioner kan være afgørende.

En af de mest unikke funktioner er InfinitePlay-systemet med hot-swap batterier. Det giver muligheden for at skifte batteri uden at afbryde spillet – Guardian Battery holder musen i live i mere end 10 timer, selv når hovedbatteriet er ude. I praksis fungerer det, men her må man stille spørgsmålet, hvor realistisk det er at kunne udføre et batteriskift midt i et intenst FPS-spil, mens man samtidig skal skyde, sigte eller reagere hurtigt. Selve funktionen er dog imponerende, og i roligere spilsituationer eller i pauser er det uden tvivl en stor fordel, at man aldrig behøver at tilslutte et kabel.

Designet som helhed føles gennemført. Det lukkede skaldesign gør musen mere solid og stilren end tidligere Glorious-modeller, og RGB-belysningen er elegant integreret uden at virke overdrevet. Venstresiden byder på to let tilgængelige sideknapper, mens højresiden holdes enkel for at understøtte grebet. Kombinationen af lav vægt, stor komfort og støjsvage kontakter gør O3 Wireless til en mus, der føles moderne og gennemtænkt, selv for dem, der bruger den mange timer dagligt.

Samlet set leverer Glorious Model O3 Wireless en stærk pakke. Den lidt større form kan føles uvant, hvis man er vant til kompakte mus, men den giver et solidt greb og ekstra komfort. De optiske kontakter og scroll-hjulet med deres næsten lydløse klik er et stort plus for både gaming og daglig brug. Den lave vægt og glidende PTFE-fødder kombineret med præcis tracking sikrer en topklasseoplevelse i FPS-spil. InfinitePlay-batterisystemet er teknologisk spændende, selvom det næppe bliver brugt i kampens hede.

Alt i alt står man med en mus, der er hurtig, let, støjsvag og bygget til seriøse gamere, der vil have trådløs frihed uden kompromis.

Pris

Jeg er blevet oplyst om en MSRP pris på Model O3 fra Glorious på omkring 1269,- DKK.

Konklusion

Glorious har med Model O3 Wireless forsøgt at tage et stort skridt fremad inden for trådløse gaming-mus, og efter at have testet den i en periode, står det klart, at de er lykkedes på mange områder. Musen er en anelse større end flere af konkurrenternes modeller, og det kan for nogle brugere føles uvant i starten. Men for gamere med mellemstore til store hænder, giver denne ekstra fylde en fordel, da musen ligger stabilt og naturligt i hånden. Man får fornemmelsen af kontrol, uanset om man benytter palm-, claw- eller fingertip-grip, og kombineret med den lave vægt på blot 66 gram bliver oplevelsen både komfortabel og hurtig.

Knapperne fortjener særlig ros. De optiske kontakter er ikke bare hurtige og responsive, de har også en utroligt behagelig lydprofil. Faktisk er de så afdæmpede, at de næsten kan betegnes som lydløse, hvilket giver en anderledes, men meget tilfredsstillende oplevelse under gaming og almindeligt brug. Det samme gør sig gældende for scroll-hjulet, der føles præcist og solidt, men uden at larme. Dette er et område, hvor mange andre mus ofte falder igennem med kliklyde, der hurtigt bliver generende – her har Glorious ramt et punkt, som mange brugere vil sætte pris på.

Ydelsesmæssigt leverer O3 Wireless varen. Sensoren, Glorious BAMF 3.0, understøtter op til 30.000 DPI, og kombineret med en polling rate på op til 8.000 Hz giver det lynhurtig respons. I praksis blev musen testet til et gennemsnit på 3863 Hz og et maksimum på 5665 Hz, hvilket stadig er markant højere end mange standardmus. Resultatet mærkes tydeligt i FPS-spil, hvor musen reagerer uden tøven, og hvor selv små bevægelser bliver registreret præcist. De store PTFE-fødder på undersiden bidrager til oplevelsen ved at sikre en glidende og stabil bevægelse på musemåtten, uanset om det er til hurtige retningsskift eller mere præcise sigtebevægelser.

En af de mest markante funktioner er InfinitePlay-systemet med hot-swap batterier. Det gør det muligt at skifte batteri uden at miste forbindelsen, da Guardian Battery holder musen aktiv i mere end ti timer selv uden hovedbatteriet. I praksis er det dog svært at se for sig, hvordan en gamer midt i et intenst FPS-match skulle nå at skifte batteri og samtidig reagere hurtigt i spillet. Funktionen er dog teknologisk imponerende, og den giver en tryghed i hverdagen, fordi man aldrig behøver at frygte at sidde med en død mus. Det fjerner behovet for kabler, hvilket er et af de store salgsargumenter ved denne model.

Designet er minimalistisk og gennemført. Den lukkede skal gør musen mere solid og stilren, mens RGB-belysningen er diskret integreret, så musen kan tilpasses uden at virke prangende. Venstresiden med de to let tilgængelige knapper giver ekstra funktionalitet, mens højresiden holdes ren for bedre greb. Alt i alt føles musen både moderne og gennemtænkt, og kombinationen af lav vægt, komfort og de næsten lydløse kontakter gør den velegnet til både lange spilsessions og almindeligt dagligt brug.

Når man ser på helheden, står Glorious Model O3 Wireless tilbage som en mus, der kombinerer lav vægt, stærk ydelse, komfortabelt design og nogle unikke tekniske løsninger. Den lidt større form kan være en smagssag, men for mange vil den være et plus. Kontakterne og scroll-hjulet er blandt de mest behagelige og lydsvage på markedet, hvilket giver en oplevelse, der adskiller sig fra konkurrenterne. Batterisystemet er både nyskabende og praktisk, selvom hot-swap i praksis nok sjældent vil blive brugt i kampens hede.

Prisen er til gengæld en faktor, man må tage med. Med en MSRP på omkring 1269,- DKK placerer musen sig i den dyre ende af markedet. Man får dog en række funktioner, som ikke findes i mange andre modeller, og kvaliteten understøtter i høj grad den høje pris. Spørgsmålet er, om man er villig til at betale ekstra for teknologiske features, som måske ikke udnyttes fuldt ud.

Samlet set er Glorious Model O3 Wireless en imponerende mus, der leverer præcision, komfort og innovation. Den er hurtig, let, støjsvag og bygget til gamere, der ikke vil gå på kompromis med den trådløse oplevelse. For de fleste vil det være en stærk investering, men prisen og den praktiske anvendelse af hot-swap batteriet kan være små bump på vejen. Vi ender derfor med en score på 9 ud af 10.

Fordele

Lav vægt

Lang batteritid

Simpelt design

InfinitePlay batterisystem

BAMF 3.0 sensor

Gode PTFE fødder

Lydløse kontakter

Ulemper

Pris

Hot-swap – batteriskift er muligt, men svært at udfører i praksis under et game.

Score: 9

