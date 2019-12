AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-01-18 06:48:00

Corsair M65 RGB Elite FPS Gamermus

Alle der kender til Corsair, ved også at de laver et utal af forskellige produkter. På CES præsenterede de os for en ny række mus, som vi naturligvis har taget et kig på. Den første i rækken er deres nye M65 RGB Elite mus, som er blevet udstyret med en ny sensor og mere RGB, samtidig med at det karakteristiske design er beholdt.

Corsair kræver vidst ingen præsentation her på Tweak, da der efterhånden ikke er det produkt vi ikke har set på fra dem. I forbindelse med CES lancerede Corsair en lang række af nye produkter, hvor af vi naturligvis er klar med tests af langt de fleste af disse. Vi starter ud med et kig på en af deres nyeste mus kaldet: M65 RGB Elite. Jeg kan stadig huske den alder første generation af M65 mus, som faktisk var en mus jeg var så glad for den gang, at jeg købte to blot for at have en ekstra i reserve.

Vi skriver nu 2019, og jeg er stoppet med at holde styr på hvilken generation vi er nået til – måske du ved det? Ikke desto mindre betyder det at deres seneste M65 RGB Elite mus skal en tur forbi testbænken, så vi kan se hvad Corsair har gjort for at forbedre en allerede populær og god mus. Som altid starter vi ud med at få styr på de tekniske detaljer nedenfor, og dykker dernæst en tur ned i kassen og ser på hvad man får med og naturligvis et kig på selve M65 RGB Elite musen. Lad os ikke spilde tiden, men skyde denne test i gang med det samme.

Specifikationer og features

Jeg har som altid været en tur forbi producentens hjemmeside og fundet lidt tal lækkerier til jer. Nedenfor har jeg listet specifikationerne på M65 RGB Elite musen op, efterfulgt af et billede der kort fortæller lidt om sensoren og de kontakter der er brugt i musen:

Type: FPS Gamermus

Sensor: Custom optisk PMW3391 (PixArt)

DPI-hastighed: 100-18.000 (intervaller af 1 DPI)

RGB-lys: Ja, to zoner

Knapper: 8 stk.

USB Report Rate: 1000 Hz / 1 ms

Maksimal acceleration: 50G

Farve: Sort eller hvid

Indbygget hukommelse til profiler og indstillinger

Tilslutning: 1.8 meter USB-kabel

Dimensioner: 116.5 x 76.6 x 39.2 mm (LxBxH)

Vægt: 97-115 gram (uden kabel – uden og med vægte)

Unboxing og en tur rundt om Corsair M65 RGB Elite

Med styr på alt det tekniske og en lille historietime omkring min oplevelse med de tidligere M65 mus, er det blevet tid til at se på den seneste af slagsen, nemlig: M65 RGB Elite. Musen kommer i en sort/gul kasse, hvor vi på fronten mødes af et stort billede af selve musen, mens der på bagsiden bliver gået i detaljer med nogle af de features der tilbydes.

Inde i kassen, finder vi ud over selve musen ikke særlig meget andet. Der er en bunke papirer, i form af noget garanti information, en manual og det er faktisk det (plante ikke inkluderet).

Lad os tage en tur rundt om M65 RGB Elite og gå lidt mere i detaljer med mus. For dem der er bekendt med de tidligere udgaver af M65 musen, vil der ved første øjekast ikke være meget nyt at se – formen er nemlig den samme, og det gør sig også gældende for det meste af designet.

Tager vi et kig på fronten, kan vi se den grå aluminiumsbase, som alle tidligere udgaver af musen også har været udstyret med. Sammen plastikdele i høj kvalitet, giver det en utrolig solid og velbygget mus. I fronten finder vi naturligvis også hjulet monteret som har en god størrelse ved første øjekast. Bag hjulet er DPI-knapperne monteret, som kan justere de op til fem forskellige hastigheder der kan tilpasses i iCUE softwaren – mere om denne senere. Bagenden byder på et Corsair logo, som er anden zone af det indbyggede RGB-lys, hvor at hjulet i fronten er zone et.

Den første generation af M60/65 var en af de første mus til at implementere en såkaldt sniper-knap. Denne knaps funktion er at sænke DPI-hastigheden når denne holdes inde, således at det i teorien bør være lettere at ramme sine mål når man sniper i sine spil. Der er dog mange spil hvor du aktivt kan indstille dette i settings, hvilket gør knappen lidt overflødig.

Derfor er det også lækkert at samtlige knapper på M65 RGB Elite musen kan justeres i softwaren. Ud over sniper-knappen, finder vi yderligere to knapper på den venstre side, hvis standard funktion naturligvis er frem/tilbage når du browser internettet tyndt for indhold. Højre side på M65 RGB Elite er blank, og har en rug flade ligesom på den venstre, for at sikre et godt greb på musen, selv med svedige fingre.

Inden vi går videre til softwaren, skal vi lige en tur ned på bunden af M65 RGB Elite først. Her neden finder vi ud over hele fem teflon fødder, naturligvis den optiske PMW3391 sensor i midten, samt tre skruer til vægtjustering. Vægten på M65 RGB Elite kan indstilles fra 97-115 gram (uden kabel), så vi har altså at gøre med en ret let mus, hvis ingen vægte er monteret. Om du er til det ene eller det andet, er naturligvis en smagssag, denne mus kan begge dele mere eller mindre.

Softwaren – Corsair iCUE

Jeg kan huske de tidlige dage med den første generation af M65 musen, hvor vi stadig havde med Corsair Link softwaren at gøre. Her kunne det nogen gange godt være en udfordring at få tingene som man ville have det. Tiderne er heldigvis skiftet, og alt Corsair udstyr er nu samlet ét og samme sted, nemlig iCUE softwaren. Efter en hurtig tur forbi Corsair hjemmeside, er softwaren nede, installeret og klar til brug. Når denne åbnes op, mødes vi af synet på det første billede her under, kaldet ”Home”. Har man mere end et understøttet produkt tilsluttet, vil de komme frem her – vi vælger naturligvis M65 RGB Elite musen.

Det første menupunkt er kaldet ”Actions” og er stedet hvor du kan optage og ændre på dine macroer, samt funktionerne på musens knapper. Du kan mere eller mindre få tingene som du vil have det. iCUE er meget innovativt og let at arbejde med. Under den næste menu ”Lightings” kan du som navnet antyder, ændre på det indbyggede lys i M65 RGB Elite musen. Der er to zoner som kan indstilles uafhængigt af hinanden, og der er en masse forskellige farver og effekter at vælge imellem.

Menu siden ”DPI” er stedet hvor hastigheden på de op til fem hastighedsniveauer kan justeres. Ønsker du ikke så mange hastigheder kan du slukke for dem i venstre side. Du kan tildele de forskellige hastigheder forskellige farver, så du altid ved hvad musen er indstillet til. Med mulighed for DPI helt nede fra 100 og op til 18.000 er der uden tvivl nok for alle og enhver, og så kan du endda indstille med intervaller på en! Performance menuen gør det muligt at ændre hastigheden på musemarkøren, samt vælge om ekstra præcision og angle snapping skal være tændt eller ej. Til gaming, vil jeg personligt ikke anbefale nogen af delene aktiveret.

Den sidste officielle menu er kaldet ”Surface Calibration” og giver ligesom lys menuen mere eller mindre sig selv. Ved at klikke på Corsair logoet på måtten, holde inde og bevæge musen i cirkulere bevægelser. Skanner sensoren overfalden og justerer sig til denne efter bedste evne, hvilket er super smart selvom det ikke er noget nyt. Hvis vi vender blikket mod toppen og trykker på ”Settings” får vi her også et par muligheder for justering af M65 RGB Elite musen. Der kan her justeres polling rate, du kan opdatere firmwaren, samt ændre indstillinger i selve softwaren. Overall er iCUE super enkelt at finde ud af, og tilbyder en god portion indstillinger til M65 RGB Elite musen, som nu er klar til at blive sat på prøve.

Testen – Brugen og Komfort

Det er er blevet tid til at se hvordan M65 RGB Elite musen rent faktisk er at bruge. Vi har nu været en tur igennem softwaren og fået indstillet hastighederne og de nødvendige ting, således at musen nu er køreklar og sat op til mine præferencer. Sammen med musen, sendte Corsair også deres nye MM350 musemåtte som er en storebror til MM300 som blev lanceret i 2018. Designet og materialet på de to måtter er identiske, den nye MM350 er blot endnu større end sin forgænger og måler hele 930x400 mm. Eftersom vi fik denne måtte med til musen, var det naturligvis oplagt at teste de to ting sammen, så det var hvad vi gjorde. Jeg brugte naturligvis den indbyggede overflade kalibrering i iCUE softwaren, for at få det bedst mulige og mest retvisende resultat.

Lad os starte med at sidde nogle ord på komforten som M65 RGB Elite tilbyder. Siden den første generation af M65 musen er der ikke sket meget når det kommer til designet og udformningen af musen. Vi har stadig den solide base i aluminium, og de karakteristiske skarpe kanter og former. Corsair har dog tilpasset både frem/tilbage og sniper knappen på M65 RGB Elite i form, størrelse og følelse. De har nu alle en højglans overflade som kan diskuteres, hvor smart en beslutning lige det er. Men ikke desto mindre er placeringen og følelsen på knapperne spot on. Der er god feedback når knapperne presses, og de er lette at komme til. Det samme gør sig gældende for højre/venstre klik som er udstyret med Omron blå kontakter, som har god feedback og ikke er for støjende. Disse ting sammen med formen der både tillader palm og claw grebet, gør at M65 RGB Elite vil ligge godt i næsten enhver hånd – selvom musen måske er til den lille side i forhold til andre modeller.

Hjulet i M65 RGB Elite kræver i den grad nogle ord med på vejen. Det er en ting mange ikke tænker videre over, men et godt hjul kan altså betyde alverden for en mus. På M65 RGB Elite har Corsair implementeret et virkelig godt hjul, som har tilpas modstand ved både rul og klik, samtidig med at det har en perfekt størrelse og overflade – og ikke mindst indbygget RGB lys. DPI-knapperne bagved hjulet har også en god størrelse og placering, som er let at nå uden at skulle ændre for meget på sit greb på musen. Med andre ord har Corsair ikke ændret alverden på formen som jeg startede ud med at sige, men hvorfor ændre på noget der fungerer? I stedet er kræfterne brugt til at ændre de ting som brugerne har ønsket. Vægten på M65 RGB Elite er faktisk 15% lettere end forgængeren af M65, hvilket er lækkert at se hvis man er til lette mus.

Men hvad med sensoren? En mus kan have god komfort, lækre knapper og hjul. Men alt dette falder jo til jorden hvis musen ikke er præcis og leverer den performance som der forventes. På netop dette område er Corsair gået all in og samarbejdet med velkendte PixArt for at skabe en helt ny og avanceret optisk sensor kaldet PMW3391. Med hastigheder fra 100-18.000 DPI er der noget for enhver smag, kombineret med uhyre fine indstillingsmuligheder med intervaller på én. Har det så virket og været besværet værd – kort sagt: Ja! M65 RGB Elite leverer en ydelse som forventes af en highend mus, med uhyre høj præcision og hastigheder der gør både arbejde og gaming til en leg. Det er svært at beskrive god ydelse på mus, da det ikke kan benchmarkes på samme måde som et grafikkort. Men M65 RGB Elite leverer varen over hele linjen, og er overall en virkelig gennemført mus som kan tilfredsstille langt de flestes behov uden tvivl!

Pris

I skrivende stund d. 17/01 2019 kan Corsair M65 RGB Elite findes på nettet til omkring 550,- DKK inklusiv fragt. Dette er en fin pris for en mus i denne kaliber, og faktisk billigt sammenlignet med mange andre mærker. Du får en bundsolid mus som gør hvad den skal, med lækkert hjul og et utalt af justeringsmuligheder. Klik på Corsair banneret nedenfor, for at komme direkte til deres hjemmeside med alle detaljerne på M65 RGB Elite musen.

Konklusion

Vi skal have rundet testen af M65 RGB Elite musen af – det er med andre ord blevet tid til at konkludere. Det er altid spændende når Corsair kommer med nye produkter, da de stort set altid leverer varen. Med M65 RGB Elite er det ingen undtagelse, da vi har at gøre med en virkelig solid mus som henvender sig til FPS gaming. Hvis du er bekendt med designet og formen på de tidligere M65 modeller, er der ikke de store synlige ændringer på den nyeste generation, og du vel derfor kunne skifte ubesværet. Det er inde i musen der er sket ting og sager, sammen med knapperne på den venstre side. Byggekvaliteten er igen i den meget høje ende, og hvor den skal være, takket være basen i solidt aluminium og resten i plastik af høj kvalitet.

Den nyudviklede PMW3391 sensor er en sand fornøjelse at arbejde med, og gør det godt til hvilken som helst opgave. Med mulighed for justeringer fra 100-18.000 DPI med intervaller på én, samt overfalde kalibrering er man sikret den bedst mulige oplevelse hver gang musen bruges. Hjulet M65 RGB Elite er udstyret med er også en af de virkelig stærke sider ved denne mus. Det har en god størrelse og tilpas modstand både når der skal rulles og klikkes – tommel op!

Vægtsystemet som både kan justere musens vægt, samt tyngdepunkt er naturligvis stadigvæk at finde i M65 RGB Elite, som ved de tidligere modeller. Corsair har dog stadig formået at barbere 15% af den samlede vægt af, sammenlignet med den tidligere model af M65, hvilket er perfekt for dem der ønsker en mus med lav vægt (97 gram). Er du mere til en tung en af slagsen, skal du måske kigge anden steds, da den maksimale vægt på M65 RGB Elite er 115 gram med alle vægte monteret.

Vi lander på en samlet score på 9/10 samt vores Great Product award. Corsair har med M65 RGB Elite taget et produkt der i forvejen fungerede, og formået at gøre det endnu bedre med ny sensor, lavere vægt og andre småjusteringer hvor de var nødvendige. Det er altid lækkert når producenter lytter til deres kunder, hvilket M65 RGB Elite er et tydeligt bevis på. Job well done Corsair, det bliver spændende at se hvad i finder på med næste generation af M65 – kan det gøres endnu bedre end det allerede er?

Godt

Komforten er god trods specielt design

Rigtig solid byggekvaltiet og lækkert hjul!

Præcis og lækker PMW3391 sensor

Indbygget RGB-lys i to zoner

Dedikeret sniper-knap

Vægtsystem i bunden

Omron kontakter i venstre/højreklik

Indbygget overflade kalibrering

Knap så godt

Lidt lille/kompakt for nogen

Andre mus tilbyder bedre komfort

Score: 9 + Great Product award