AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-12-03 07:01:00

HyperX Pulsefire Surge RGB gamer mus

Til enhver gamer computer, skal man bruge ordenligt tilbehør for at få den bedste oplevelse. Denne test byder på en af de nyeste mus fra HyperX i form af deres Pulsefire Surge som ud over at være yderst kompakt, også kommer med den velkendte Pixart 3389 sensor og RGB-lys som er langt foran konkurrenterne.

Vi har tidligere set på produkter fra HyperX som er eget af Kingston. Mens at Kingston står for lager udstyr og lignende produkter, fokuser HyperX på gaming grej. I denne test skal vi hilse på en af deres mus som er henvendt til FPS gaming. Navnet er Pulsefire Surge, som byder på en ret kompakt mus med symmetrisk design og en forholdsvis lav vægt. Vi finder naturligvis Omron kontakter og indbygget RGB-lys med intet mindre end 32 zoner! For dem der kender lidt til gamermus, vil sensoren som HyperX har valgt at smide i musen, heller ikke komme som nogen overraskelse – Pixart 3389, intet mindre.

HUSK at dektage i vores KÆMPE Advents giveaway HER

Hvordan er Pulsefire Surge musen at bruge… Kan den levere den performance der forventes af en mus til over 500,- DKK og er den i så fald penge værd? Dette vil vi se om vi kan svare på i denne test. Som altid starter vi ud med vores lækre præsentationsvideo nedenfor, og går derefter videre til et kig på specifikationerne inden vi kaster os over musen og får den pakket ud.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi HyperX hjemmeside og fundet lidt oplysninger til jer. Nedenfor finder vi først og fremmest specifikationerne listet op, efterfulgt af to billeder der viser nogle af de top features som Pulsefire Surge tilbyder:

Type: FPS Gamermus

Form: Symmetrisk

Sensor: Pixart PMW3389

Hastighed: Op til 16.000 DPI

Forud konfigurerede hastigheder: 800 / 1600 / 3200 DPI

Maksimal acceleration: 50G

Antal knapper: 6

Kontakter brugt: Omron (50 millioner klik levetid)

RGB-Lys: Ja, 16.7 millioner farver og 32 zoner

Indbygget hukommelse: Ja, op til tre profiler

Tilslutning: 1.8 meter USB 2.0 kabel

Polling rate: 1000 Hz

Vægt uden kabel: 100 gram

Vægt med kabel: 130 gram

Dimensioner: 120.24 x 40.7 x 62.85 mm

Unboxing og en tur rundt om HyperX Pulsefire Surge

Med styr på alt det tekniske, kan vi nu kaste os over selve Pulsefire Surge musen og få den pakket ud. Musen kommer i en sort kasse, hvor vi på fronten ser selve musen, og et par af de features den er udstyret med såsom RGB-lyset og support for HyperX NGenuity softwaren. Bagsiden af kassen byder på lidt tekst der fortæller lidt mere omkring musen, lad os få den pakket ud.

I kassen, finder vi ud over selve musen en lille stak papirer og det er mere eller mindre det. Der er ingen software CD inkluderet, men i stedet et lille rødt mærkat klistret på USB-kablet. Herpå er der en hjemmeside hvor man kan hente den seneste udgave af HyperX NGenuity softwaren, så man kan få glæde af alle funktionerne Pulsefire Surge musen har at tilbyde.

Lad os gå lidt tættere på musen og tage en tur rundt om den. Vi starter ud i fronten, hvor USB-kablet naturligvis kommer ud. Herfra kan vi også se hjulet samt en knap bagved det. Hjulet er forholdsvis småt, sammenlignet med andre mus vi tidligere har kigget på. Hvorvidt dette har nogen betydning, ser vi på lidt senere. Bemærk desuden den hvide/grå linje der løber hele vejen rundt i fronten, og om til bagenden via siderne på musen. Det er her en stor del af det indbyggede RGB-lys gemmer sig, sammen med en diode eller to i HyperX logoet i bagenden også. Formen på Pulsefire Surge er symmetrisk, hvilket betyder at den er identisk på begge sider.

Tager vi et kig på den venstre side, kan vi dog tydeligt se at Pulsefire Surge henvender sig til højre hånd, og intet andet. Her er der nemlig to knapper placeret lige over stedet hvor tommelfingeren normalt vil hvile. Alle seks knapper på musen kan om programmeres via softwaren som vi ser på senere. På den modsatte side finder vi ingen knapper, men blot en blank flade. Siderne på Pulsefire Surge er en smule rug, hvilket gør at man kan opnå er bedre greb på musen, selv med lettere svedige fingre.

Vi fortsætter vores tur rundt om Pulsefire Surge med en tur til bunden af musen. Her nede finder vi to store teflon fødder, som sikrer at musen glider ubesværet og jævn på enhver overflade. I midten af det hele, finder vi Pixart 3389 sensoren, som mange producenter efterhånden benytter i deres FPS mus. Med hastigheder på op til 16.000 DPI og høj præcision, har denne sensor de fleste funktioner man kunne ønske sig uden at vælte budgettet.

Det var mere eller mindre turen rundt om Pulsefire Surge musen. Jeg har nedenfor tilsluttet den computeren, så vi kan få hentet softwaren ned og give den et kig. Jeg lader billederne nedenfor stå for sig selv, da det mere eller mindre blot er show off af det indbyggede RGB-lys som virkelig er lækkert i denne mus. Med intet mindre end 32 zoner der kan programmeres uafhængigt af hinanden, kan du virkelig gå all in på lyset her!

Softwaren – HyperX NGenuity

Efter en hurtig tur forbi HyperX hjemmeside, var deres NGenuity software hentet ned. Når denne er installeret bliver man bedt om at genstarte sin computer og så er man ready to rock. Når softwaren der næst åbnes op, mødes man af synet fra det første billede nedenfor. Dette er hvad jeg vil kalde startsiden, da man herfra har adgang til de tre profiler der kan gemmes direkte på musen, og mulighed for at ændre, tilføje og slette som man har lyst til. Vi tilføjer en profiler kaldet ”Tweak Test”, som bliver sat op til spillet PUBG. Det er desuden også muligt at tilføje et billede til hver profil, hvis man ønsker at gøre det endnu lettere at skille dem fra hinanden. Med vores nye profil gemt, kommer den frem på listen, og vi kan ny vælge at trykke på ”Customize”.

Med et tryk der, bliver vi mødt af synet fra det første billede herunder – RGB himlen. Der er intet mindre end 32 RGB-zoner i Pulsefire Surge musen, som kan indstilles uafhængigt af hinanden. Du kan med andre ord få tingene lige som du vil have det, og matche resten af dit setup uden problemer. Der er også en mere forenklet udgave til at styre lyset, hvis du ikke ønsker alle de funktioner som den avancerede menu giver dig.

Under performance fanen i venstre side, har vi mulighed for at rette i de op til fem DPI-trin der kan gemmes på hver profil. Disse kan også kobles til hver deres farve, så man ikke er i tvivl om hvilken hastighed man kører med når man skifter mellem dem. Under macro menuen kan du tilpasse, optage og slette macroer som kan tilpasses til hver enkelt tast på musen. Dette fungerer smertefrit og bør kunne tilfredsstille enhver person der ønsker at bruge denne feature. Da jeg primært spiller FPS spil, og har de fleste funktioner på mit tastatur, bruger jeg ikke macroer. Vi springer derfor straks videre til testen, hvor vi skal se på hvordan Pulsefire Surge musen rent faktisk er at bruge når det kommer til komfort og performance!

Testen – Brugen og Komfort

Det er blevet tid til at sidde nogle ord på, hvordan det rent faktisk var at bruge Pulsefire Surge musen fra HyperX. Jeg vil her starte ud med at knytte nogle ord til komforten som musen leverede. Sammenlignet med andre gamermus der henvender sig til FPS gaming, er Pulsefire Surge faktisk ret kompakt og lille i størrelsen. Jeg havde derfor min tvivl og var lidt skeptisk omkring komforten, da jeg selv har forholdsvis store hænder. Dette viste sig dog ikke at være noget problem, takket være formen på musen. Såfremt du holder på din mus med palm eller claw grebet, så er du good to go med Pulsefire Surge i din højre hånd. Hånden hviler naturligt på musens form, og både hjulet og knapperne på venstre side har perfekte placeringer. Hvis du oven i hatten også er til forholdsvis lette mus, så har Pulsefire Surge med sine 100 gram endnu et plus i bogen til dig. Der findes ganske vidst lettere mus på markedet, men 100 gram hører absolut til i den lave ende af skalaen. Kort sagt er der ikke det store at sige om komforten, andet end at den er god og overraskede mig positivt.

Nu har vi fået klargjort at musen ligger godt i hånden, men hvordan er den så rent faktisk at bruge. Her mener jeg sensor performance og knapper, samt hjulet. Lad mig starte med at knytte nogle ord til sidst nævnte først. Hjulet på Pulsefire Surge hører til blandt de mindre af slagsen, sammenlignet med andre mus på markedet. Dette er nødvendigvis ikke nogen dårlig ting da et lille hjul kan gøre det samme som et større, det handler om hvordan det føles når der rulles og klikkes. Sammenlignet med min ASUS ROG Pugio mus som jeg bruger til dagligt, er hjulet på Pulsefire Surge betydeligt mindre, og har også en hel del mindre modstand når der skal rulles og klikkes. Dette er meget en smagssag, men personligt foretrækker jeg at der er lidt mere modstand ved rul og klik, kontra hvad Pulsefire Surge leverer. Hjulet er stadig præcist og lækkert at rulle på, det er bare lidt for let til mig – og måske også dig?

Hvad angår de indbyggede kontakter, så skuffer Omron her aldrig. Med levetid på minimum 50 millioner klik, skal der mange headshots til før at kontakterne siger nej tak. Hvis vi igen sammenligner med min ASUS mus, er kontakterne i Pulsefire Surge betydeligt mere støjsvage, hvilket i den grad er en positiv ting. Hvem kan ikke lide en mere støjsvag mus right? Sidst men ikke mindst kommer vi heller ikke uden om at skulle knytte nogle ord til sensor performance. Pixart 3389 er bestemt ikke nogen ny sensor for os, ment på den måde at vi efterhånden har set den i et utal af gamermus. Der er tale om en uhyre præcis sensor, som leverer 1:1 tracking som er et must til FPS spil. Med hastigheder på op til 16.000 DPI, har du også hastighed nok, selv hvis du af en eller andre grund skulle køre med flere 4K skærme for eksempel. Personligt plejer jeg dog aldrig at bevæge mig op i disse hastigheder. Til gaming justerede jeg Pulsefire Surge til at kører ved 400 DPI, mens at hverdagsbrug på skrivebordet og lignende foregik ved 1000 DPI på min ultrawide skærm med 3440x1440 opløsning.

Både til gaming og billedredigering opførerede sensoren/musen sig som forventet, og var præcis og behagelig at arbejde med. Jeg havde heller ikke forventet andet, da jeg som sagt tidligere har arbejdet med flere mus med denne sensor. Når personer som Simple fra Counter Strike holdet NAVI kan ”godkende” en mus som Pulsefire Surge, må der i den grad også være noget om snakken. Lad os få snakket pris, og runde af med konklusionen som det næste.

Pris

I skrivende stund d. 02/12 2018 kan HyperX Pulsefire Surge findes på nettet til omkring 500,- DKK inklusiv fragt. Sammenlignet med andre gamermus med lignende specifikationer og sensor, er dette en ganske fornuftig pris. Pulsefire Surge er uhyre let, har en god sensor og virkelig imponerende RGB-lys hvis man er til en slags.

Du kan finde alle informationerne på Pulsefire Surge musen ved HyperX selv. Klik blot på banneret med deres logo nedenfor, og bliv sendt direkte til deres hjemmeside i en ny fane.

Konklusion

Med Pulsefire Surge har HyperX skabt en virkelig solid gamermus som henvender sig til FPS gaming. Selvom musen er yderst kompakt, og jeg har forholdsvis store hænder var formen naturlig, hvilket gjorde det til en virkelig behagelig oplevelse at bruge Pulsefire Surge. Omron kontakterne kombineret med Pixart 3389 sensoren er en vindende kombination hver gang. Sensoren er uhyre præcis og med mulighed for hastigheder på helt op til vanvittige 16.000 DPI, kan den indstilles til et hvert behov. Omron kontakterne i Pulsefire Surge er virkelig støjsvage, sammenlignet med andre mus jeg tidligere har testet, som benyttede samme kontakter. Jeg skal ikke kunne sige om der er en form for støjdæmpning eller noget i Pulsefire Surge, men ikke desto mindre siger den virkelig ikke meget, hvilket er en god ting.

Med indbygget hukommelse, kan du gemme dine forskellige spilprofiler direkte på musen, og let skifte mellem dem på den dedikerede knap bagved hjulet – funktionen på samtlige knapper kan naturligvis også ændres i softwaren. Nu vi er ved denne, så er der her en god portion af muligheder til at ændre på de forskellige indstillinger på musen. Der er intet mindre end 32 RGB zoner i musen, hvilket betyder at du virkelig kan få gang i lysshowet, eller holde det neutralt i én farve – valget er dit.

Overall er der virkelig ikke meget negativt at sige om Pulsefire Surge musen fra HyperX. Jeg kæmpede for at finde noget, og selvom det faktisk ikke er et decideret problem nævner jeg hjulet her. Sammenlignet med min ASUS ROG Pugio mus som jeg bruger til dagligt, er hjulet på Pulsefire Surge en anelse løst – både når der skal rulles og klikkes. Jeg foretrækker lidt mere modstand på dette område, så dette er som sådan ikke voldsomt negativt, men nærmere en smagssag. Vi lander på em samlet score på 9/10 samt vores Great Product award, for dette er virkelig hvad Pulsefire Surge fra HyperX er. Du får en bundsolid gamermus, med en virkelig lækker sensor og høj byggekvaltiet over hele linjen. Hvis du spiller FPS spil, kan du på ingen måde gå galt i byen med HyperX Pulsefire Surge på dit skrivebord!

Godt

Meget kompakt

Omron kontakter med lang levetid

Pixart 3389 sensor (op til 16.000 DPI)

Indbygget hukommelse til profiler

Lækker byggekvaltiet overall

Kan tilpasses i HyperX NGenuity softwaren

RGB-lyset er imponerende (32 zoner!)

Forholdsvis lav vægt på 100 gram

Knap så godt

Hjulet er lidt for løst (både rul og klik)

Score: 9 + Great Product award