AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-02-21 12:18:00

Razer NAGA Trinity MOBA/MMO Mus

Hvis du er til MOBA/MMO gaming eller måske er en produktiv person der elsker genveje og programmerbare knapper, så er musen vi skal se på i denne test noget for dig! Navnet er Razer NAGA Trinity, der med sine op til 19 programmerbare knapper og noget specielle features er en meget spændende mus.

Razer spytter det ene nye produkt ud efter det andet for tiden. Senest har vi kigget på både Razer Phone, tastaturer og mus fra gamerproducenten, og vi fortsætter med endnu en mus i denne test. Mange gamere og Razer fans kender uden tvivl til NAGA navnet som har præget deres MOBA/MMO mus i noget tid efterhånden. Razer er nu klar med en ny udgave som til en forveksling ligner sine forgængere, men har et trick i ærmet.

Ud over naturligvis at være udstyret med Chroma RGB belysning og support for Synapse softwaren, finder vi nemlig hele tre sidepaneler inkluderet i kassen. Dette betyder at du kan tilpasse musen lige som du måtte have lyst til med antal af knapper og udformningen, alt efter hvad du bruger den til. Det er en ny og frisk måde Razer har implementeret dette på, som vi blandt andet skal se nærmere på i denne test. Inden vi når så langt starter vi som altid ud med specifikationerne og en unboxing.

Specifikationer og features

Efter en hurtig tur forbi Razers hjemmeside, er der lidt oplysninger på NAGA Trinity til jer. Disse har jeg listet op nedenfor:

Type: MOBA/MMO

Dimensioner: 119 x 74 x 43 mm

Vægt uden kabel: 120 gram

Sensor: 16.000 DPI 5G optisk

Programmerbare knapper: Op til 19

Razer Chroma og Synapse support

Tre udskiftelige sidepaneler (2, 7 og 12 knapper)

1000 Hz pollingrate

Mekaniske Razer kontakter i venstre/højre klik

Unboxing – hvad får man med?

Som et hvert andet Razer produkt, kommer NAGA Trinity i en sort og grøn kasse. På fronten finder vi et stort billede af selve musen med de udskiftelige sidepaneler, samt model navn og Razer Chroma support. Bagsiden byder på flere mindre billeder med beskrivende tekst til de forskellige features der tilbydes.

Med det hele ude af kassen, kan vi dannes os et overblik over hvad man får med, hvilket faktisk ikke er det store. Ud over selve musen, finder vi diverse papirer og de to udskiftelige sidepaneler, og det er sådan set det – men behøver man virkelig mere?

En tur rundt om Razer NAGA Trinity

Lad os starte vores tur rundt om musen i fronten. Her kan vi få en ide om formen på musen, som faktisk er lidt spøjs. På den højre side hvor vi normalt ser en flade side, er der en bule på NAGA Trinity. Dette er faktisk en dedikeret støtte til ringfingeren, som er en ting de færreste mus kan prale med at have. Bagenden byder ikke på det store ud over et diskret Razer logo. Overdelen er rug og grålig, mens at bunden er matsort.

Tilbage til den højre side, kan vi nu rigtig se støtten til ringfingeren. Der er desuden også blødt gummi som lillefingeren kan hvile på, for at sikre et godt greb på musen. På mus som NAGA Trinity er det vigtigt med god støtte på den højre side, idet at den venstre gemmer på en masse knapper og derved ikke kan klemmes på som normale mus – mere om dette lige om lidt.

Hjulet forrest på musen har en god størrelse og store klik når der rulles – lidt for store til min smag. Ud over at rulle kan der naturligvis også trykkes lige ned og til siderne. Bag hjulet finder vi yderligere to knapper, hvis standard funktion er at ændre DPI hastigheden på musen. Alle knapper på musen kan om programmeres i Synapse softwaren som vi skal se på senere.

Vi vender nu blikket mod den fede side af musen, hvilket er den venstre. Det er her vi finder det som det hele nærmest drejer sig om ved enhver NAGA mus – knapper, og MANGE af slagsen måske… Razer har nemlig inkluderet hele tre forskellige sidepaneler til NAGA Trinity, som man frit kan skifte mellem on the fly uden brug af værktøj. De er fastgjort med magneter og kan derved let klikkes af og på, hvilket er super smart og lige til.

Det første billede herunder viser panelet med flest knapper, hele tolv af slagsen som alle er fuldt programmerbare. Billede to har panelet med syv knapper monteret, med et hvilested til tommelfingeren i midten, mens at sidste billede ligner en traditionel mus som vi kender dem med frem/tilbage knapper.

Afmonteres sidepanelerne mødes vi af synet på første billede nedenfor. Der er to magnetiske kontaktpunkter (cirklen forrest, og den lille firkant bagerst), det er her panelerne klikker sig fast. Derudover er der hele seksten guld kontaktpunkter i midten, som er hvor sidepanelerne snakker sammen med musen når de monteres. Systemet virker solidt og gennemtænkt opbygget, ligesom den generelle byggekvaltiet på musen.

Vi snupper et sidste billede af bunden på NAGA Trinity, inden vi springer videre og tager et kig på softwaren. Her nede finder vi to mindre teflon fødder og en stor, som skal sikre at musen glider ubesværet på enhver overflade. I højre side kan vi også se hvor man kan få en negl ned og vippe sidepanelerne af. Der er også en knap til at skifte profiler hernede, hvilket er en lidt sjov placering. Sidst men ikke mindst finder vi naturligvis også den optiske sensor, som kan levere hastigheder på helt op til 16.000 DPI, av!

Softwaren – Razer Synapse 3 BETA

Ligeså snart man tilslutter NAGA Trinity til computeren popper der lidt informationer op fra Razer, der spørger om man ønsker at installere deres Synapse software. Dette betyder at man er fri for at skulle ind forbi deres hjemmeside, og er køreklar i løbet af ingen tid. Ligesom de andre nyere Razer produkter som vi har kigget på, er det Synapse 3 BETA softwaren som bliver installeret, da dette er den eneste der er support for. Jeg syntes at dette var lidt underligt ved de første produkter vi kiggede på, da Synapse 3 var meget ustabil og ofte lukkede uventet. Jeg er dog glad for at kunne rapportere at jeg ikke oplevede nogle problemer med softwaren denne gang, så det tyder på at Razer har været i gang med at rette småfejl (forventeligt når vi har med BETA software at gøre).

Når softwaren åbnes op, får man et hurtigt overblik over hvilke understøttede enheder man har tilsluttet, samt mulighed for at optage macroer, gå direkte i Chroma studiet og mere. Med et klik på NAGA Trinity musen, mødes vi af billede to nedenfor. Her inde er det muligt at ændre funktionerne på samtlige knapper på musen. I bunden kan man vælge blandt de tre forskellige sidepaneler og tilpasse dem hver især. Det er også muligt at vælge forskellige profiler øverst, som kan gemmes direkte i skyen så at du altid har dem med dig når du logger ind i Synapse.

Under performance menuen er det muligt at ændre DPI hastigheden på musen, samt hvor mange trin der skal være. Pollingrate kan også justeres her, selvom jeg aldrig helt har forstået princippet i at indstille denne. Det ville nærmest være at skyde sig selv i foden hvis man indstillede den til andet end de maksimale 1000.

I menuen Lighting kan man som navnet antyder indstille det indbyggede lys. Der kan tilpasses lysstyrke, hvornår lyset skal tænde/slukke og vælges mellem et par effekter. Hvis dette ikke er nok for dig kan du også aktivere de avancerede effekter og komme ind i Chroma studiet og tilpasse tingene helt som det passer sig, mulighederne er mange!

Sidste menu fane er overfladekalibrering. Her kan du kort fortalt få den optiske sensor til at skanne overfladen den er op, for at opnå det bedst mulige resultat. Dette er en ting vi har haft blandede meninger om igennem tiden, så det skal blive spændende at se hvordan det er implementeret her. Eftersom at NAGA Trinity benytter samme optiske sensor som Basilisk musen, forventer jeg gode resultater – det er blevet tid til at teste!

Testen – Brugen og Komfort

Det er nu blevet tid til at vi skal snakke lidt om hvordan musen rent faktisk var at bruge. Da jeg ikke er den store MOBA/MMO gamer, valgte jeg at kigge på de mange knapper fra en produktiv persons synspunkt i stedet for. Inden vi snakker om performance, vil jeg dog lige starte ud med komforten. NAGA Trinity er en forholdsvis stor mus som kun egner sig til højre hånd og palm greb. Lige ledes er der en støtte til ringfingeren som vi ellers ikke ser særlig tit. Udformningen på musen gør dog at fingrene falder naturligt ned over den, og sikrer et godt greb lige meget hvilket af de tre sidepaneler man har monteret. Dette er dejligt at se, da ideen med de udskiftelige sider ellers falder til jorden. Placeringen af knapperne på de forskellige sidepaneler er også god, og sikrer at stort set alle bør kunne betjene musen og de mange, mange knapper der er.

De mange knapper er naturligvis tiltænkt MOBA og MMO spil, såsom LOL og lignende. Her kan det være en klar fordel at have sine ”spells” og andre ting programmeret til en enkelt knap, så man hurtigt kan aktivere denne når man er i kamp. Som nævnt er jeg ikke den store fan af den type spil, så jeg valgte at gribe tingene an på en lidt anden måde. Igennem Razer Synapse softwaren er det muligt at programmere knapperne på NAGA Trinity til lige hvad man kunne tænke sig. Softwaren finder sågar selv ud af hvilken af de tre sidepaneler du har monteret, smart! Det betød at jeg kunne have kommandoer såsom ”sæt ind”, ”kopier”, ”klip” og lignende, lige ved tommelfingeren i stedet for at bruge tastaturet eller den langsomme vej med højre klik. For personer der ofte redigerer ting på computeren og andre produktive ting, kan dette faktisk spare en masse tid – når man vel og mærke har vænnet sig til layoutet og genvejene på musen.

Men hvad med den optiske sensor, hvordan var ydelsen på denne? Razer er og bliver jo et brand med fokus på gaming, så dette skulle NAGA Trinity musen naturligvis også udsættes for. Jeg valgte at montere det ”klassiske” sidepanel som kun har to knapper – frem og tilbage. Med et blev musen til en ganske normal en af slagsen, og jeg var klar til noget FPS gaming. Jeg nyder at spille PUBG i øjeblikket, så det var lige præcis hvad jeg kastede mig ud i. Med mulighed for at køre ved hele 16.000 DPI vil den optiske sensor i NAGA Trinity kunne tilfredsstille et hvert behov når det kommer til fart - jeg spiller selv med 450 DPI i FPS spil. Sensoren er desuden den samme som vi også så i Razer Basilisk musen som henvender sig udelukkende til FPS gaming, forventningerne var derfor høje. Ydelsen beskrives meget godt med et citat fra vores Basilisk test: ”Der var uhyre kontrol men stadig voldsom acceleration og god hastighed lige meget hvad man lavede”. Dette var både med og uden overfladekalibreringen i Synapse. Med disse vise ord er det blevet tid til at konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 11/02 2018 kan NAGA Trinity findes til omkring 850,- DKK hos diverse danske forhandlere, inklusiv fragt. Dette er ret så mange penge for en mus i min optik. Dog får man reelt tre mus i én da siderne let kan skiftes til hvad man måtte lave ved sin computer. Skulle du være blevet fristet, kan du klikke HER for at komme direkte til prisoversigten med forhandlerne.

Alle detaljerne på NAGA Trinity musen kan naturligvis også findes hos Razer selv. Klik på banneret nedenfor for at komme direkte til deres side med alle oplysningerne.

Konklusion

Vi skal have sat de sidste ord på vores test af NAGA Trinity musen fra Razer, det er blevet tid til at konkludere. Hvad end du en er seriøs gamer eller produktiv person, så har Razer her skabt en mus som dækker næsten et hvert behov. De utallige programmerbare knapper og udskiftelige sidepaneler gør at NAGA Trinity kan tilpasses til dit behov, og ikke omvendt. Komforten er også rigtig god og ergonomisk, selvom det er lidt sjovt at have en dedikeret støtte til ringfingeren.

Synapse 3 BETA softwaren er nået langt siden start, og giver en masse indstillingsmuligheder på musen og den indbyggede optiske sensor med hastigheder på helt op til 16.000 DPI! Det er samme sensor som vi så i Basilisk musen fra Razer, som var en af de bedste FPS mus jeg så på i 2017. Det betød derfor også at NAGA Trinity var en sand fornøjelse både at spille og arbejde med. Indbygget Chroma RGB lys er naturligvis også tilstede og det samme er Razers egne mekaniske kontakter som er fremstillet i samarbejde med velkendte Omron.

Hvis jeg skal nævne en ting som kunne være bedre, så har vi det indbyggede lys. Det er som sådan fint nok, men kunne være klarere i farverne. Jeg oplevede også flere gange at lyset fik ud og ikke virkede, når sidepanelerne blev skiftet. Disse skulle af og på et par gange, før lyset igen kom tilbage. Derudover er prisen også i den høje ende med over 800,- DKK i skrivende stund. Kan du leve med dette, vil jeg dog sige at Razer har skabt en virkelig lækker allround mus som nærmest kan det hele. Lige meget hvilken spiltype du gamer, eller om du er en produktiv person, så vil NAGA Trinity ikke skuffe dig!

Godt

Ergonomisk form til palm greb

Tre inkluderede sider som let kan skiftes

Razer Chroma RGB lys

God til både FPS, MOBA/MMO og produktivitet

Optisk sensor med op til 16.000 DPI

Mekaniske Razer kontakter i venstre/højreklik

Lav vægt i forhold til størrelsen (120 gram)

Knap så godt

Prisskiltet er ret højt

Lyset synkroniserer ikke til tider

Score: 8,5 + Great Product award