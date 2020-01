AUTHOR : Uber

Synology lancerer ny Deep Learning NVR DVA3219 NAS

DVA3219 leveres indbygget med en NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti GPU. Men introduktion af NVR DVA3219 NAS kommer AI drevne videoanalyser i det lokale miljø. Videoanalyse gør det nemt at ændre den måde, overvågning udføres på.



I stedet for kun at kunne hente dine optagelser, når der har været en hændelse på overvågningen, kan systemet nu advare dig og endda udløse automatiske reaktioner under hændelsen. Synology DVA3219 er bygget med en indlæringsbaseret algoritme, som understøttes af GeForce grafikkort fra NVIDIA, og kan præcist lokalisere de hændelser, du gerne vil være opmærksom på.

DVA3219 er i stand til at kombinere videoanalyse, lagring og videostyringssoftware i én og samme pakke og kommer med en sikkerhedsløsning, der er strømlinet med hensyn til administration og integration og samtidig tilbyder effektiv funktionalitet.

Specifikationer på Synology Synology DVA3219



Andre nøglefunktioner i DVA3219 omfatter:

Quad-core 2,1 GHz CPU og 4 GB DDR4-standardhukommelse, der kan udvides op til 32 GB

Fire indbyggede 1 GbE (RJ-45) porte med failover og Link Aggregation-understøttelse

Skalerbare op til 14 diske med to Synology DX517-udvidelsesenheder

Kompatibel med over 7.100 kameramodeller fra over 100 kendte mærker

8 enhedslicenser inkluderet til opsætning af kameraer, I/O-moduler, adgangscontrollerne og transaktionsenheder





Opdagelse af indtrængen

For at beskytte en perimeter uden sikkerhedsvagt aktiveres automatiske advarsler, når nogen krydser en advarselslinje. Ved proaktiv overvågning kan du bedre beskytte dine egenskaber mod potentielle ubudne gæster.





"Vi leverer dybdegående læringsvideoanalyser på stedet, der giver situationsbevidsthed om fysisk sikkerhed, samtidig med at vi sikrer kundernes personlige oplysninger", forklarer Michael Wang, produktchef hos Synology Inc. "DVA3219 realiserer det fulde potentiale ved videoanalyse i Surveillance Station, optimeret ved hjælp af dybtgående indlæringsalgoritmer, fortsætter han.





Få mere at vide om Synology DVA3219