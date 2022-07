TP-Link Deco x20 4G: Test

Vi skal endnu engang tage et kig på et produkt fra TP-Link. De er kommet med to opdateret versioner til Deco X20, som vi tidligere har haft til test, hvor denne gang er det modeller, som bringer lidt ekstra features til bordet. Den ene er Deco X20-DSL, som er til DSL netværk, hvor den anden er Deco X20 4G, som også er den model vi skal kigge på idag.

23 nov. 2021 kl. 08:10 Af Berger DEL:

Hvis du vil se vores tidligere test af Deco X20, kan du gøre det her Deco X20: Test. Denne gang har vi modtaget en Deco X20 4G, som giver dig muligheden for at skabe et mesh netværk, uden du skal have en ekstra 4G router til netværket.

Inden vi går videre skal vi have kigget på specifikationerne.

Specifikationer på Deco X20 4G

HARDWARE FEATURES

Processor: Qualcomm 1.5 GHz Quad-core CPU

Qualcomm 1.5 GHz Quad-core CPU Interface: 3 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports

3 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports Button: 1 Reset button on the underside

1 Reset button on the underside Dimensions: 4.13 in. × 4.13 in. x 6.57 (105 mm × 105 mm x 167 mm)

4.13 in. × 4.13 in. x 6.57 (105 mm × 105 mm x 167 mm) Antenna: 2 Wi-Fi / 2 LTE internal antennas per Deco unit / 2 External antennas

2 Wi-Fi / 2 LTE internal antennas per Deco unit / 2 External antennas 3G/4G: Nano SIM 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28(2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41(2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)



WIRELESS FEATURES

Wireless Standards : IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/g/b 2.4 GHz

: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/g/b 2.4 GHz Frequency: 5 GHz, 2.4 GHz

5 GHz, 2.4 GHz Signal Rate: 1201 Mbps (5 GHz) 574 Mbps (2.4 GHz)

Transmit Power: CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)

CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) Wireless Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

Vi har modtaget en enhed af Deco X20-4G, det giver selvfølgelig ikke meget af et mesh netværk. Men fordelen ved Deco, er du har mulighed for at bruge andre modeller. TP-Link anbefaler selvfølgelig at du bruger den ”største” model som hovedenhed. Men hvis du har behov for at gøre brug af 4G, så er du selvfølgelig nød til at bruge Deco X20 4G som den første enhed. Selvom vi kun har en enhed, så kan den give en dækning på 200 m2.

På bagsiden bliver vi mødt af billede af hvordan mesh fungere, sammen med nogle nøglepunkter omkring mesh, deco og TP-Link Homeshield, som er giver mulighed for at betale sig fra at få ekstra sikkerhed på netværket.

Deco X20 4G, minder meget om de andre Deco X modeller, men modsat X20, som den bygger på er denne model blevet en del højere, og den har også mere højde end X60 modellen. På fronten har vi teksten Deco X20 4G, som selvfølgelig er med til at indikere det er 4G modellen.

På bagsiden af Deco X20 4G har vi tre gigabyte LAN RJ45 porte, som selv kan administrere om den bruges til at skabe netværk eller videregive internettet til en enhed.

Hvis vi vender TP-Link Deco X20 4G noden om, finder vi, en lille LED, en reset knap og port til Nano Simkort. LED’en er til for at signalere omkring Deco X20's funktionalitet, om den kan finde internetforbindelse eller fejl på systemet. Reset knappen er selvfølgelig til, hvis der skulle være en fejl, og man derfor har behov for at genstarte systemet. Udover det er foden blevet lavet som finer, hvilket hæver noden og gør varmen kan komme ud i bunden.

Tager vi et kig i toppen, har vi TP-Link logo, sammen med at cylinderen har en skål, til at bryde designet, men også skabe luft til igen at komme af med varmen.

Testen

For at gøre brug af TP-Link systemet kræver det, at du har en konto oprettet. Hvis du gerne vil se hvordan dette gøres, kan du læse om det i vores test af TP-Link Deco X60 eller se videoen herunder.









Du kan også hente app her:

TP-Link Deco App til Android

TP-Link Deco app til iOS

Jeg har valgt at tilføje første billede, når du skal forbinde Deco X20 4G. Da det adskiller sig fra de andre enheder. Som noget af det første har du mulighed for at indstille om du gør brug af kablet forbindelse, via fibernet fx eller om du bruger 4G eller begge.

Når vi nu har oprettelsen af konto på plads skal vi selvfølgelig videre i testen. Vi skal kigge på hvordan Deco X20 4G fungerer med dækning.

For at teste TP-Link Deco X20 4G gør vi brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.net app på Samsung S20+ målt under 1 meter, 5 meter og 20 meter fra node

Speedtest.net trådløs på PC

Da det er et Mesh system, og vi selvfølgelig har fokus på den trådløse del af det, tester jeg ikke systemet med Kabel. Jeg vil også have en enkelt test på computeren med simkort monteret i routeren.

Det er blevet tid til selve testen af TP-Link Deco X20 4G, hvor vi skal starte med at kigge på, hvordan Deco X20 4G klare sig når der testes på mobilen.

Selvom det er beregnet til mesh, har jeg valgt at vise både andre mesh enheder, men også en router for at bedre at kunne stille dem op mod hinanden. Kigger vi på den første, hvor vi står under 1 meter fra routeren med mobilen, så er vi godt fra start. Det er tydeligt Wi-Fi 6 får lov til at give os et stærkt skud, og vi ender med et resultat som næsten matcher Archer AX73 som er en almindelig router.

Bevæger vi os lidt længere væk er vi nu et rum fra routeren med omkring 5 meter. Stadig holder testen rigtig godt og selv tidligere topmodel Deco M9 Plus fra TP-link må se sig slået af den mindre model Deco X20 4G.

I samme omgang tager vi også hastigheden på en upload. Det er ikke fordi Deco X20 4G skiller sig ud positivt, men bestemt heller ikke negativt. Her får vi en upload hastighed på 269 mbit, hvor M9 Plus klarede sig dårligere.

Vi er nu kommet i den modsatte ende af huset, og vi er oppe på omkring 20 meter. Det er nu tydeligt at se vi kun arbejder med en enhed og den ikke har mange antenner at arbejde med. Deco X20 4G kommer sidst i testen, og der er ingen tvivl omkring at flere enheder tilknyttet ville også have hjulpet Deco X20 4G med at holde hastigheden oppe.

Går vi lidt tættere igen, men i stedet tager testen på computeren. Så har vi også her et flot resultat, hvor Deco X20 4G ligger tæt med M9 Plus og Archer AX73. Den har endda slået det Google Nest WiFi.

Til sidst er det ping, som er blevet taget da jeg kørte speedtest på computeren. Her ender Deco X20 4G med 4, som matcher Google Nest WiFi og er bedre end M9 Plus.

Pris

TP-Link X20 4G har en pris på 1489,- DKK for 1 node, hvor du så skal ud og skaffe en eller to mere af den alm Deco X20, for at skabe mesh netværk i dit hjem.

Hvis du ønsker at læse om TP-Link Deco X20 4G på TP-Links hjemmeside, kan du klikke på banneret ovenfor.

Konklusion

Vi skal have afsluttet vores test af Deco X20 4G fra TP-Link. Under modtagelsen var jeg lidt skeptisk omkring kun at have modtaget en enhed, mest af alt fordi Deco X20 er beregnet til at være forbundet i et mesh. Men efter at have kørt den igennem alene, er jeg dog alligevel endt med at syntes den ”lille” node har klaret det godt.

Selvom Deco X20 serien er beregnet til at være lilleput ligaen hos TP-Link så viser den store resultater og den viser også at Deco X20 kan indfinde sig i de flestes hjem. Dog ville jeg ikke vælge den frem for en router, hvis den skulle tilsluttes et fast internet på eksempel fibernet, her skal den forbindes op med flere enheder før det giver mening. Personligt er jeg fan af Deco designet, og så længe de holder det vil det altid være et plus i min bog. De holder det stilrent og det er en enhed som sagtens ville kunne stå på en hylde uden at springe for meget i øjne. Udover det så bygger Deco X20 på Wi-Fi 6 og der er ingen tvivl om det kan ses, når vi tester mod andre enheder som køre på Wi-Fi 5.

Ideen omkring at lave en mesh router som har 4G forbindelse er rigtig smart, og jeg tror mange kan drage nytte af det. Først og fremmest gør det du kan fjerne den medfølgende huawei router, som du normalt får til dit 4G netværk og i stedet køre det direkte via Mesh netværket. Men også at du får en mulighed for ikke at skulle have en ekstra router, hvis du rejser meget til eksempel et sommerhus, her kan du altså nøjes med en router som kan komme med frem og tilbage.



Når de også vælger at lave 4G mulighed, så er det selvsagt at de er nød til at gøre plads til eksterne antenner, og det er endnu en ting TP-Link gør rigtigt her. Men når vi nu har rost dem til skyerne, så skal vi også komme med noget i den modsatte boldgade, for det er helt klart prisen.

Hvis vi bare kigger sort hvidt på det, så koster en 4G router omkring 1000 kroner, og det er hvis du ser bort fra tilbud, hvor du får kastet den i nakken, når du tegner et abonnement som du alligevel skal bruge. Men ideen med Deco X20 4G er mesh, så når du har betalt mere end hvad en almindelig 4G router koster, så skal du have anskaffet flere noder, hvilket gør du hurtigt kan ende i en tredobbelt pris for at din Mesh enhed har 4G.

Vi slutter alligevel testen af med at give Deco X20 4G fra TP-Link en score på 8 ud af 10. For selvom prisen måske er i den høje ende, så er der ingen tvivl om at produktet vil være relevant for mange mennesker, den havde nogle flotte resultater og har rigtig meget at byde på, og kan dække flere opgaver end den almindelige router kan.

Pros

Stilrent design

Nem opsætning

Brugervenlig app

Stærk hardware

Wi-Fi 6

4G

Mulighed for eksterne antenner til 4G

Cons