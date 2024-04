Bambu Lab A1 er tilbage i opdateret form

Bambu Lab har via deres Facebook side meddelt, at de nu er klar med en opdatering til deres A1 3D Printer, som de tidligere har trukket tilbage.

3 apr. 2024 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

Tilbage i starten af februar skrev vi om Bambu Labs fejl på A1 3D Printeren. De have opdaget en fejl på deres populære A1 3D Printer, der betød at brugerne kunne opleve fejl på kablet til deres heat bed.

Selv om fejlen kun var konstateret på 0.1% af de solgte enheder, valgte Bambu Lab at stoppe salget af A1 Printeren og gav samtidig eksisterende kunder muligheden for at returnere deres printer for en fuld refundering.

Alternativt kunne brugerne vælge at beholde deres printer og modtage et upgrade kit, der ville udskifte den potentielt defekte del.

Det ombytningsdele er Bambu Lab nu klar med og melder altså på deres Facebook side ud, at de snart vil sende dem ud til de kunder der valgte denne løsning.

Samtidigt meldte Bambu Lab også ud, at vi kan forvente at se en opdateret version af A1 3D Printeren tilbage på salgshylderne i starten af maj måned.

Den opdaterede version kommer med en række nye tiltag på kablet, som skal være med til at forhindre at en lignende fejl kan opstå igen. De nye dele er testet 12 millioner gange uden at vise tegn på problemer.

Selvom det naturligvis er irriterende at fejlen er opstået, så vil vi alligevel tage hatten af for Bambu Lab og deres håndtering af hele processen. Det er rart at se en løsning, der i den grad har fokus på kunderne først.