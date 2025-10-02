tweak logo

Bambu Lab åbner Flagship Store i Kina

Bambu Lab Flagship Store
Bambu Lab åbnede i går dørene til sin første flagship-butik i Nanshan-distriktet i Shenzhen, hvilket markerer et nyt kapitel i, hvordan folk kan opleve deres udvalg af 3D printere og andre produkter.
Af Kenneth Johansen
2 oct. 2025 kl. 08:26
Det 244 kvadratmeter store område forvandler 3D-print fra abstrakt teknologi til en håndgribelig oplevelse. I centrum står et enormt CyberBrick-diorama, alt sammen 3D-printet på en farm af mere end 100 H2D-printere, der har kørt kontinuerligt i en uge. Besøgende kan interagere med udstillingen og opleve på egen hånd, hvad der er muligt med 3D-print.

Bambu Lab Flagship Store Diorama.jpg

Butikken fremviser hele Bambu Labs printer-sortiment, herunder en iøjnefaldende væginstallation med A1-printere og hele spektret af filamentfarver. Et dedikeret galleri hylder topkreatører fra MakerWorld-fællesskabet og fejrer de designs, der har udvidet grænserne for, hvad der er muligt. Det lokale mini-marked giver besøgende mulighed for at købe 3D-printede objekter, mens MakerSupply-udstillingen demonstrerer det fulde økosystem af værktøjer og materialer.

Bambu Lab Flagship Store Filament.jpg

Som den første 3D-printerproducent, der åbner sin egen flagship-butik, cementerer Bambu Lab sin position som et ægte forbrugerelektronikfirma. Det handler om at bringe 3D-print ud til alle. At starte i Shenzhen, hvor Bambu Lab har sit hovedkvarter, var det logiske første skridt. Men dette er kun begyndelsen. Flere butikker vil følge, herunder internationale lokationer.

Bambu Lab Flagship A1 Printers.jpg



