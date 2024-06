Bambu Lab A1

Det er ikke så lang tid siden vi tog et kig på lillebror i Bambu Labs A1 serie og nu er tiden kommet til den store A1. Den er netop kommet tilbage i en opdateret udgave, efter Bambu Lab rettede et par komponenter, som for visse brugere havde givet anledning til problemer.

7 jun. 2024 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

Centrale Features

Full-auto Calibration

Multi-Color Printing (Combo Version)

Active Flow Rate Compensation

1-Clip Quick Swap Nozzle

Active Motor Noise Cancelling

256*256*256 mm³ Build Volume

Vi har fået Bambu Lab A1 printeren forbi med den inkluderede AMS Lite enhed, som giver mulighed for automatisk at print med flere forskellige farver.

Hvis du er mere nysgerrig på, hvorfor Bambu Lab har lavet en opdateret version af A1 Printeren, kan du læse vores artikel om det lige her.





En tur rundt om Bambu Lab A1

I modsætning til sin lillebror A1 Mini kommer A1 printeren ikke samlet, så for at komme i gang skal der lidt arbejde til.

Det er dog en proces, som Bambu Lab har gjort ret let med en tydelig vejledning i manualen sammen med tydeligt markerede skruer, tilbehør og kabler. En kombination af farvekoder og markeringer betyder, at det er let at se hvad der skal bruges eller tilsluttes, og hvor det skal ske.

Jeg havde A1 printeren samlet efter omkring 40 minutters arbejde. Herfra kan man tilslutte til printeren via Bambu handy appen, og så kører printeren automatisk en kalibrering og tilpasning.

Når alt det er på plads, så er man klar til at gå i gang.

Fysisk er der mange lighedspunkter mellem A1 og A1 Mini, som vi allerede har set på. Den primære forskel er naturligvis størrelsen, hvor A1 kommer med en build volumen på 256*256*256 mm³.

AMS Lite enheden, som følger med i vores Combo version, er den samme type som A1 Mini bruger. AMS Lite enheden har plads til fire ruller filament, som alle sammen gennem PTFE tubes sendes videre til printeren.

AMS Lite enheden tilsluttes strøm via en stik, der sættes i printeren og herfra er de to også forbundet, så de kan tale sammen.

AMS enheden er optimeret til at bruge Bambu Labs eget filament. Det er naturligvis muligt at bruge tredjeparts filament, men hvis man vil have alle fordelene med, så skal man bruge Bambu Labs eget filament.

Hver rulle har en lille RFID chip, så AMS Lite enheden og printeren ved hvilken type materiale og farve der er tale om. På den måde kan printeren og softwaren automatisk bruge de optimerede print profiler fra Bambu Lab til det rette materiale.

Hvis man har et udvalg af farver og materialetyper man er glad for, så kan man købe refills, så man kan genbruge plast rullerne med RFID igen og igen.

A1 kan arbejde med PLA, PETG, TPU og PVA inden for hvad Bambu Lab selv kalder “Ideal”. ABS, ASA, PC, PA, PET og Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer nævnes også, men står listet hos Bambu Lab som understøttet men ikke anbefalet.

Bambu Lab A1 er en 3D Printer af “bedslinger” typen. Det vil sige at printplatformen i bunden bevæger sig frem og tilbage på Y aksen, mens printhovedet står for bevægelserne til siderne på X aksen samt op og ned på Z aksen.

Det er en fleksibel PEI buildplate, som monteres magnetisk på A1. Den har en tekstureret overflade, der burde sikre at printet sidder godt fast, mens man printer uden behov for ekstra tiltag. Den kan vendes så begge sider kan bruges, hvis man har behov eller får skader på den ene side. Bambu Lab sælger dog også andre plader, som er bedre til visse typer af print og materialer.

Meget praktisk har Bambu Lab sørget for at der er små fremspring på pladen, som passer med tilsvarende på selve printeren, så den fleksible build plate er super let at line up med sin plads på printeren.

Input på selve printeren kan klares via det lille 2,4” touch display på forreste højre hjørne. På siden finder vi stik til AMS tilslutning og på fronten en MicroSD kortlæser, som bruges til at få filerne på printeren.

Til at starte med var jeg lidt skuffet over det valg, men A1 kommer også med WiFi indbygget og god software integration, hvilket betyder at man let kan sende filer trådløst. Det betød at jeg stort set aldrig havde SD kortet ude af maskinen, hvilket jeg kommer nærmere ind på senere i testen.

A1 bruger en Direct Extruder motor, som er samlet i printhovedet sammen med Print Nozzle og sensorer.

På fronten af printhovedet er der en lille indikator, som kan bruges til at holde øje med motorens fremdrift. Det er også bag dette panel, at man finder Bambu Labs hotends, som er en lille genistreg i sig selv.

Her har Bambu Lab nemlig sørget for at gøre tingene lige så let tilgængelige og plug and play, som resten af printeren. Hele hotend delen er lige til at tage ud uden behov for værktøj og kan skiftes på under et minut.

Den holdes magnetisk på plads og låses fast med en klemmemekanisme. Det er en løsning som får de fleste andre producenters løsninger til at virke utroligt besværlige og gammeldags.

Der følger en 0.4 mm hotend med til printeren, men Bambu Lab sælger også kits med 0.2, 0.6 eller 0.8 hvis man vil skifte ud til specifikke opgaver. Man skal dog være opmærksom på, at de findes både i en hærdet stål og en rustfri stål version, alt efter hvilke opgaver og filament typer man vil bruge, så kan det variere, hvilken man skal vælge. Bambu Lab har dog en fin oversigt på deres hjemmeside i forhold til deres egne filament typer.

En anden lille lækker detalje som Bambu Lab har inkluderet er et indbygget kamera. Via det lille kamera kan man overvåge sine print eller lade systemet optage en automatisk timelapse af sine print. Det er lækkert at have den lille feature med, for selv om kameraet bestemt ikke vinder priser for sin kvalitet, så giver det i samspil med softwaren en masse praktiske muligheder.

Inden jeg slutter den fysiske gennemgang af, så vil jeg også lige komme forbi de ekstra ting som fulgte med A1 printeren. Det var blandt andet en samling af farve- og materialeprøver på hele Bambu Lab udvalget af filamenter. Det var en lille æske med firkantede printede brikker af de forskellige farver og materialer.

Det var en fin lille tilføjelse, så man har mulighed for at se med egne øjne hvordan de forskellige materialer tager sig ud.

Med i kassen var der også dele til en skraber til at rense af din build plate. Det var dog ikke, som ved mange andre printere, hele skraberen, men i stedet som sagt bare delene til den. Resten kan man så selv printe og samle med de filer som følger med på det MicroSD kort der sidder i maskinen.





Software

På denne front er der ikke den store forskel fra min oplevelse med A1 Mini. Så hvis du har læst den anmeldelse vil dette kapitel lyde bekendt.

På software siden kan du både kan bruge Bambu Handy app’en og Bambu Studio sliceren på din PC. Du kan naturligvis også bruge andre slicer software som Orka Slicer osv. Til testen her har jeg dog holdt mig til Bambu Handy app’en og Bambu Studio sliceren

Hvis vi starter med app’en, som vi allerede har været kort omkring i forbindelse med opsætningen, så fungerer det på den ene side, som en let måde at overvåge sin printer.

Du kan til enhver tid åbne app’en og tjekke fremskridtet på det print du har kørende. Du får endda en notifikation på din telefon når et print er færdigt. Så hvis man printer meget, er det en god måde at optimere tiden.

Du kan via app’en se hvor langt dit print er og se temperaturen på både hotend og printbed. Du kan endda tilgå det indbyggede kamera og se om alt kører som det skal.

Hvis du har en AMS Lite tilsluttet, kan du også se hvilke materialer og farver du har monteret på de fire pladser.

Den anden side af Bambu Handy app’en er som en kilde til filer at printe. Der er et hav af filer i et væld af forskellige kategorier med alt fra legetøj og tossede figurer til praktiske print af alle afskygninger.

Hvis der er nogen af de mange modeller der kræver betaling, har jeg ikke kunne finde dem, og det betyder altså, at man allerede når printeren er pakket ud har et kæmpe bibliotek af filer at gå om bord i.

Ud over at browse filerne via app'en, så kan man nemlig også sætte printene i gang direkte fra app’en med et par klik. Det eneste det kræver er, at filen er tilgængelig med en A1 profil. Hvis den er det får man et overblik over hvor lang tid printet vil tage, samt hvor meget materiale der skal bruges, og så er det bare at trykke print.

Herefter sendes filerne via Bambu Labs cloud tjeneste til din printer og slices endda, som en del af den process.

Hvis man har sine egne filer og gerne vil lidt mere i detaljen med indstillinger osv, så kan man springe forbi sin PC og bruge Bambu Studio sliceren til at klargøre filerne.

Normalt bruger jeg Orca Slicer til mine FDM print, men en stor del af de funktioner den indeholder er taget netop fra Bambu Studio, så softwaren føles meget velkendt for mig.

Der er naturligvis en indbygget profil til A1 printeren i Bambu Studio og herfra er der adgang til at tilpasse og gennemse stort set alle tænkelige parametre i forhold til sit print.

I forhold til min test har jeg dog forsøgt at holde det så simpelt som muligt. Det betyder at jeg har har brugt de standardindstillinger, som kom med A1 profilen i softwaren.





Test

Inden jeg gik i gang med at finde andre filer, så tog jeg, helt som med tidligere tests, en af de filer, som følger med printeren på det MicroSD kort, der sidder i maskinen.

Her er naturligvis den klassiske bency test, som var mit første valg. Da printet startede, fik jeg muligheden for at se hele den automatiske process, som printeren kører hver gang inden den starter et print.

Det inkluderer blandt andet en automatisk bedleveling process, som sørger for at tingene passer hver gang. En anden proces, som den også kører igennem, er en rensning af din hotend. Det betyder, at maskinen kører en smule filament igennem for at være sikker på at der er fint flow og så renser den mekanisk spidsen på din nozzle.

Den lille klump af filament sparker maskinen ud til siden, inden den går videre. Den samme proces kører den også igennem når der skiftes farve eller filament type, hvis du kører et print med mere end en farve.

Det betyder naturligvis, at der løbende er et spild af filament, men det betyder samtidigt også, at jeg på intet tidspunkt under min test har oplevet en tilstoppet dyse.

Den mekaniske rens sker på en lille renseplads bagerst på din build plate, hvor der er en lille silikone børste monteret til formålet. Det var en fornøjelse at se det hele køre så automatisk, inden printeren startede op på selve printet.

Ikke overraskende klarede A1 printeren Bency filen uden problemer og filen var klar efter kun et lille kvarter. Så der er altså også tale om en hurtig printer!

Herefter gik turen til den samme Red Skull fil, som jeg bruger som benchmark på tværs af alle mine 3D Printer tests.

Her var jeg forbi Bambu Studio for at slice filen og brugte de almindelige indstillinger der fulgte med A1 profilen til programmet sammen med Auto Tree Supports. Så altså ikke nogen tilpasninger på den front.

Jeg valgte, helt som i min A1 Mini test, at gøre brug af muligheden for Variable Layer Height, for at gøre toppen af figuren så pæn som muligt. Toppen af runde objekter er typisk en af de svage sider ved FDM print, med mindre man bruger en lav laghøjde, som så betyder man får et langsommere print.

Via Bambu Studio er det dog muligt at gøre det variabelt, så jeg brugte en 0.20 mm laghøjde til printet generelt, men skiftede til 0.08 mm på den øverste top af printet, for at maksimere kvaliteten der.

Resultatet var en super fin Red Skull bust med nogen utroligt fine overflader selv i toppen af figuren.

Det er stadig ikke i nærheden af at måle sig med Resin print udgaven fra Elegoo Jupiter SE printeren, men klart det bedste FDM bud jeg har set.

Herfra kastede jeg mig over et væld af forskellige filer både via Bambu Handy app’en og via min PC og Bambu Studio sliceren.

Over hele linjen var jeg super imponeret både over kvaliteten i printene, men også over brugervenligheden.

Alle mine test print kom ud uden problemer og jeg har ikke på noget tidspunkt tilpasset indstillinger, lave leveling på printeren eller nogen af de andre ting, som normalt er en fast del af FDM print.

Oven i det så klarede A1 også sammen med AMS enheden at lave smukke print i flere farver. Det fungerede let og ligetil, og det eneste minus er det spild af filament, som man skaber når printeren løbende skifter frem og tilbage imellem farverne.

I det hele taget har det igen været en fornøjelse at have besøg af Bambu Lab printeren. Brugervenligheden er helt i top, og selv om A1 printeren teknisk set kan printe nogen store og avancerede ting, så hyggede jeg mig i det meste af min testperiode med at printe mindre hyggelige ting. Filer som jeg fx fandt sammen med min datter igennem Bambu Handy app’en.

Printeren havde ingen problemer med at printe artikulerede genstande som fx denne “Spider Squid” figur, som min datter, der er husets største Spider-Man fan, stadig viser stolt frem til stort set alle gæster, fordi hun jo var med til at lave den.

Jeg printede dog også funktionelle filer, som fx tilbehør til selve printeren og AMS Lite enheden. Det var blandt andet en opsamler til de filament “poops”, som den smider ud til siden, når den starter op eller skifter farve. Jeg printede også nye nummer stykker til AMS Lite enheden, som dels går det lettere at se hvilken plads der er hvilken, og dels støtter de PTFE tubes der går fra AMS Lite til selve printeren.

Alt sammen filer som jeg fandt via Bambu Handy app’en og altså ikke engang havde behov for at starte min PC op for at sætte i gang.

Det er den slags tilgængelighed, der gør en printer som den her til en, der vinder mit hjerte. At kunne inddrage min 3½ årige datter i 3D Print hobbyen, og med et par klik i en app starte et print, som efter et par timer har produceret et nyt stykke interaktivt legetøj er guld værd.

Ikke noget behov for at skulle tune indstillinger, rode med computer og slicer software betyder at det er en meget mere umiddelbar oplevelse til den slags ting. Det gør det SÅ meget lettere at inddrage familien og folks der ikke nødvendigvis er tech ferme.

Oven i det så kan man jo let springe forbi sin PC og her tune indstillinger og gøre langt mere avancerede print klar når man har behov for det.





Pris

Lige pt kører Bambu Lab tilbud på et bredt udvalg af deres printere. Det betyder, at A1 i combo versionen med AMS Lite enheden, som jeg har set på i dag, lige nu kan findes på deres egen hjemmeside, med forsendelse inden for EU, til lige over 3700 kroner.

Hvis du ikke ønsker AMS Lite enheden med, så kan du få en standard A1 til lige under 2700 kroner.

Begge dele er super gode tilbud, og man får virkelig meget god printer for de penge.

Prisen er dog normalt uden for tilbudsperioden, henholdsvis 4700 kroner og 3400 kroner, hvilket stadig er fornuftige priser, kvaliteten og funktionaliteten taget i betragtning.





Konklusion

Helt som med lillebror A1 Mini, så har det været en fornøjelse at have besøg af Bambu Lab A1 printeren.

Selv om der er sket meget udvikling på området for brugervenlighed af FDM 3D Printere generelt, så hæver Bambu Lab altså niveauet betragteligt på den front, med en oplevelse som er så tæt på plug and play, som man kan komme med 3D print.





Automatisk kalibrering og god software integration betyder, at man med Bambu Lab A1 får en 3D Printer, hvor man kan bruge tiden på at finde sjove og gode filer, at printe og nyde dem i stedet for at fejlsøge, tweake og tilpasse maskine og indstillinger.

Så hvis din interesse i 3D Print primært findes i de printede objekter, og ikke i selve tilpasningen og tuningen af maskinen, så er Bambu Lab A1 et af de bedste bud jeg har prøvet til dato.

Hvis man kan klare sig med lidt mindre build volumen er A1 Mini svær at slå, men ønsker man mulighed for større print, så er A1 printeren her noget af det bedste man kan få i dette prissegment.

Jeg runder af med at gentage min afslutning af A1 Mini anmeldelsen. Vi lander med en endelig karakter på 10 og en Great Product Award. Det er en af de produkter der, sammen med A1 Mini, har overrasket mig mest i lang tid og som formår at flytte mine forventninger til teknologien generelt. Den her grad af brugervenlighed og kvalitet burde være standard.





Fordele:

Plug and play opsætning

Rigtigt god byggekvalitet

Gennemført software oplevelse

Printer smukt uden behov for timers tilpasning





Ulemper: