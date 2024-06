Bambu Lab jubilæums udsalg

Hvis du har overvejet en Bambu Lab 3D Printer, eller blot mangler materialer eller tilbehør til din eksisterende Bambu Lab printer? Så kan det betale sig at svinge forbi Bambu Lab, der holder udsalg for at fejre deres 2 års jubilæum for lanceringen af deres X1 Series og åbningen af deres webstore.

Fejringen af Bambu Labs 2 års jubilæum og det medfølgende udsalg på deres hjemmeside løber fra den 5. juni til den 5. juli og der er gode tilbud at hente på et ret bredt udvalg af deres produkter.

Hvis du har overvejet at tage springet og anskaffe dig en Bambu Lab Printer, så vil der fra den 5. juni være nedsatte priser på både deres A1, P1P og X1C serier af printere.

Den største besparelse vil være at finde på Bambu Lab A1 Mini, som lander med en annonceret besparelse på over 30%. Vi har tidligere anmeldt netop Bambu Lab A1 Mini, som fik en sjælden top score og en Great Product Award. Med det nye jubilæums priser er det nu blot et endnu bedre tilbud, på en stærk og super tilgængelig 3D Printer.

Der er dog også solide besparelser på den større A1, som nu er ude i en opdateret version. Her kan der lander printeren med en annonceret besparelse på omkring 20%. Vi arbejder pt på en anmeldelse af den opdaterede Bambu Lab A1, så hold øje med den inden længe her på siden.

Udsalget vil dog også dække en lang række af Bambu Labs andre produkter, som filament og reservedele. Det hele går som sagt live med opdaterede priser direkte på Bambu Labs egen hjemmeside, hvor man allerede kan lure på nogen af tilbuddene her.