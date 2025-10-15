Bambu Lab løfter sløret for P2S

Efter deres lille teaser den anden dag har vi nu den fulde information på Bambu Labs kommende P2S, som er en opdatering af deres populære P serie af 3D Printere.

15 oct. 2025 kl. 08:47 Af Kenneth Johansen DEL:

Med overskriften "The Icon Redefined" har Bambu Lab præsenteret deres P2S 3D Printer. P serien har siden lanceringen for to et halvt år siden været den største salgssucces for Bambu Lab, så det giver god mening, at de opdaterer serien med nye features. Kort fortalt er det en opgradering af P1 printeren, som nu får en masse af den smarte tech, som vi tidligere har set i Bambu Labs dyrere H serie af 3D Printere.

Selv om P2S stadig beholder P navnet, så fortæller Bambu Lab at de har redesignet den fra bunden, så den nu kommer med en række features, dergør den lettere at bruge og mere driftssikker.





Listen af opgraderinger på den nye Bambu Lab P2S er imponerende og inkluderer:





2. generations brugerflade på 5-tommer touchskærm

P2S leveres med en fuldt opgraderet touchskærm og en kraftfuld processor, der kører Bambu Labs intuitive brugerflade i 2. generation. Den tilbyder mere flydende interaktioner, forbedret grafik og tydelig trin-for-trin-vejledning. Enkel, intuitiv og let at bruge, selv for begyndere.

PMSM-servoekstruder

PMSM-servoekstruderen leverer op til 8,5 kg i maksimal ekstruderingskraft, 70 % mere end sin forgænger, hvilket markant forbedrer stabiliteten ved høje flowhastigheder. Den nye servoarkitektur registrerer modstand og position med 20 kHz og opdager aktivt filament-slid og tilstopninger i realtid.

Automatisk kalibrering af flowdynamik

P2S anvender en højopløselig, højfrekvent eddy current-sensor til at kalibrere flowdynamikken. Intelligente algoritmer justerer aktivt flowhastigheden ud fra målingerne og sikrer præcis og ensartet ekstrudering i hvert lag og hvert hjørne.

Adaptiv luftkøling

Det Adaptive Airflow System trækker kølig luft direkte ind udefra, hvilket markant forbedrer køleeffektiviteten. Det gør det muligt at printe lavtemperaturfilamenter med dørene lukkede, uden at gå på kompromis med kvaliteten af overhæng eller risikere tilstopning af dysen.

Adaptiv varmebevarelse af luftstrøm

Et klapstyret Adaptive Airflow System bevarer effektivt varmen inde i kammeret, samtidig med at den interne luft filtreres gennem et højtydende kulfilter. Det gør det muligt at bruge mere krævende filament typer, samtidig med at luftkvaliteten i arbejdsområdet forbliver ren og sikker.

AI-fejldetektion

P2S introducerer avanceret AI-drevet billedgenkendelse, der aktivt registrerer almindelige print problemer som “spaghetti, nozzle blobs og air printing". Den krydstjekker desuden byggeplade- og dysetype med slicer-indstillingerne for at sikre en sikker og præcis start på hvert print.

1080P livevisning med høj opdateringshastighed

Forbedret LED-belysning øger markant klarheden i livevideo og timelapse-optagelser. Sammen med et kamera med høj billedhastighed kan brugere nemt overvåge printeren eksternt og optage flotte timelapse-videoer til deling på sociale medier.

Quick-Swap hotend

P2S har et Quick-Swap hotend design med en simpel ét-klipsmekanisme, der frigør hele dysen og køleprofilen, helt uden behov for kabelforbindelser.

AMS 2 Pro

P2S Combo leveres som standard med det pålidelige multi-color AMS 2 Pro-system, der har forbedret filamenttørring. Et banebrydende aktivt ventilationssystem tørrer filamentet 30 % hurtigere end forseglet opvarmning og opretholder lav luftfugtighed for bedre opbevaring og udskriftskvalitet.

Andre specifikationer:

Byggevolumen: 256 × 256 × 256 mm

Maksimal dysetemperatur: 300°C

Standarddyse: 0,4 mm (understøtter også 0,2 / 0,6 / 0,8 mm)

Indbygget filament-cutter

Maksimal varmepladetemperatur: 110°C





Sensorer:

Dørsensor

Filament-slutdetektion

Filament-filtre/tilstopningssensor

Filament-odometri

Strømafbrydelsesgenoprettelse





Den nye Bambu Lab P2S lander i november og er listet med en pris (før forsendelse) på lige under 5600 kroner for en Combi version med den nye AMS 2 Pro eller til lige under 3900 kroner for printeren alene.

Som praktisk info har Bambu Lab også understreget at lanceringen af P2S ikke betyder at P1S tages af markedet. Det er hensigtet fortsat at sælge og understøtte den serie fremadrettet.



