Bambu Lab P1S Combo

Bambu Labs P1S printeren er ikke ligefrem ny, men den er dog fortsat værd at se seriøst på. 3D Print er en voksende hobby og der kommer der hele tiden nye brugere til, og for mange kan Bambu Lab P1S være et super godt bud på en lukket 3D Printer.

2 oct. 2024 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

Centrale Features

Build Volume: 256 x 256 x 256 mm³

Chassis: Welded Steel

Shell: Enclosed(Plastic & Glass)

Max Speed of Toolhead: 500 mm/s

Max Acceleration of Toolhead: 20 m/s²

Hot End: All-Metal

Nozzle: Stainless Steel

Max Hot End Temperature: 300℃

De helt centrale forskelle mellem P1S printeren, som jeg ser på i dag, og så A1 og A1 Mini som jeg også har haft på besøg, er at vi med P1S har med en Core X/Y printer at gøre. Det betyder, at det kun er printhovedet der bevæger sig og ikke maskinens build plate.

Oven i det er P1S også en lukket 3D Printer, hvilket muliggører print med mere krævende materialer som fx ABS.

Vi har fået besøg af Bambu Lab P1S i en Combo version, hvilket vil sige at den kommer med Bambu Labs AMS system, som gør det muligt at printe med flere forskellige farver og materialer i samme print.





En tur rundt om Bambu lab P1S Combo

Printeren kommer stort set 100% samlet i en enkelt kasse. Bambu Lab skriver selv på deres hjemmeside, at man kan være i gang med at printe på ca. 15 minutter.

Der er et par trin man skal igennem i forbindelse med udpakning og opsætning af maskinen. Bambu Lab har dog sørget for, at der er en meget udførlig vejledning med, som tager dig igennem det hele trin for trin.

Som vi så med A1 og A1 Mini, så er alle de skruer man skal forbi i forbindelse med opsætningen også tydeligt markeret i maskinen, for at gøre det hele lettere.

Alt er pakket super fint og forsvarligt i kassen og når man får Combo versionen er AMS delen pakket inden i printkammeret.

Der er et par ting der fysisk skal samles og monteres undervejs i processen. Det er blandt andet betjenings-displayet, som skal monteres sammen med naturligvis delene til AMS systemet. Det var dog ikke noget der var besværligt, og jeg blev guidet fint igennem det hele.

Når du starter Bambu Lab P1S maskinen op bliver den koblet op på dit WiFi og Bambu Handy app’en. I den forbindelse bliver der også kontrolleret for firmware opdateringer. I mit tilfælde var der en ny opdatering, som maskinen selv klarede over nettet.

Maskinen kører også en selvtest, som en del af opstarten, for at sikre, at alt er som det skal være.

Det tog mig omkring 20 minutter at pakke tingene ud, da jeg skulle tage billeder undervejs. Så man må sige, at Bambu Lab rammer meget godt med deres vurdering af tiden. Det var en meget strømlinet proces, og i løbet af kort tid var jeg klar til at starte et print op.

Med i kassen var der to PLA filament prøver, så man har noget at komme i gang med. I mit tilfælde var det en grøn og en orange. De var suppleret af en rulle med 250 gram Support materiale.

Den store forskel mellem P1S og de to andre Bambu Lab printere vi har set på, med A1 og A1 Mini, er naturligvis at vi, som sagt tidligere, her har at gøre med en Core X/Y printer. Oven i det er det også en lukket printer.

Der er en glas dør på fronten af printkammeret, som giver adgang til det indre af printeren. I toppen af printeren er der også en glasplade. Den ligger blot på toppen af maskinen og kan tages af, hvis man vil have adgang herfra, eller hvis man har brug for at temperaturregulere kammeret.

Betjening af maskinen foregår via navigationsknapper og et lille LCD display på fronten af maskinen. Her er det desværre ikke, som på A serien af printere, et touch display. Det betyder også, at brugervenligheden og mulighederne ikke er helt så store, som på A-serien.

Der er dog via displayet mulighed for at tjekke status og indstillinger på et igangværende print eller navigere imellem filerne på maskinens hukommelse og sætte print i gang.

På bagsiden af maskinen finder vi power knappen og så maskinen purge shute. Helt som på A serien, så skiller P1S sig af med et lille “pølle” af filament hver gang du starter et print, eller den skifter farve via AMS systemet.

Den falder ud på bagsiden af maskinen, hvilket man naturligvis skal være opmærksom på. Det er en anelse upraktisk at have både den udgang og power knappen placeret på bagsiden af maskinen. Noget af det finder vi dog en løsning på senere i testen.

AMS Systemet kan placeres hvor som helst, så længe det kan nå med kabler og Bowden tubes, men i min test havde jeg den bare placeret øverst på maskinen. Det betyder dog, at man ikke let kan få adgang til glaspladen på toppen af maskinen.

AMS systemet kan indeholde op til fire ruller filament af gangen. Hvis man bruger Bambu Labs egne ruller kommer de med RFID chips, så systemet selv aflæser, hvilket materiale der er tale om og farven.

Har man flere ruller af den samme slags i maskinen, kan systemet også automatisk skifte til den næste rulle, når den første løber tør.

Hvis man vil have det helt store udvalg af materialer og farver, kan man kombinere op til fire AMS enheder til en maskine, så man kan have i alt 16 ruller af gangen at vælge mellem.

Hvis man ikke skal bruge AMS systemet, så kan der monteres en enkelt rulle eksternt på maskinen. Her er holderen dog også placeret på bagsiden af maskinen, hvilket ikke ligefrem gør det let at komme til, hvis man har maskinen placeret op af en væg.

Kigger vi ind i maskinen, så kan vi se at den bruger den helt samme fleksible PEI build plate, som vi så på A1 printeren. Det er forøvrigt også den samme, som kan bruges på Bambu Lab X1 Carbon printeren. Så på den front er der gode muligheder for at bytte rundt.

Det betyder også at vi med P1S kan bruge de samme 3D Effect Sheets som vi har testet med Bambu Lab A1 printere her.

P1S har også et indbygget kamera som du kan bruge til at overvåge dine print eller til at lave en timelapse video af dine print. Oven i det er der indbygget lys, så det er lettere at se, hvad der foregår i den lukkede kasse. Der er også et indbygget luftfilter med aktiv kul.

Hele konstruktionen på P1S føles super solid og kombinationen af materialer og byggekvaliteten giver et godt indtryk af kvaliteten hele vejen rundt.

Printhovedet på P1S er med Direct-Drive extruder og kommer med indbygget sensor der selv opdager, hvis du løber tør for filament.

Det er ret let at få adgang til din hot-end og nozzle, da fronten på printhovedet let kan pilles af. Det er ikke helt så let at skifte fx nozzle som på A-serien af printere, men det er dog stadig en ret let opgave.

Alt er let tilgængeligt og er lavet til at blive udskiftet, hvis det er nødvendigt. Faktisk har Bambu Lab gjort meget på den front. De sælger også stort set alle reservedele, man kunne få brug for direkte via deres hjemmeside.





Software

På denne front er der ikke den store forskel fra min oplevelse med A1 Mini og A1. Bambu Lab har et vel sammenhængende økosystem af software. Så hvis du har læst de anmeldelser, vil dette kapitel lyde bekendt.

På software siden kan du både bruge Bambu Handy app’en og Bambu Studio sliceren på din PC. Du kan naturligvis også bruge andre slicer-software som Orka Slicer osv. Til testen her har jeg dog holdt mig til Bambu Handy app’en og Bambu Studio sliceren

Hvis vi starter med app’en, som vi allerede har været kort omkring i forbindelse med opsætningen, så fungerer det på den ene side, som en let måde at overvåge sin printer.

Du kan til enhver tid åbne app’en og tjekke fremskridtet på det print du har kørende. Du får endda en notifikation på din telefon når et print er færdigt. Så hvis man printer meget, er det en god måde at optimere tiden.

Du kan via app’en se hvor langt dit print er og se temperaturen på både hotend og printbed. Du kan endda tilgå det indbyggede kamera og se om alt kører som det skal.

Hvis du har en AMS tilsluttet, kan du også se hvilke materialer og farver du har monteret på de fire pladser. Der er også en indikator for luftfugtigheden i AMS enheden.

Den anden side af Bambu Handy app’en er som en kilde til filer at printe. Der er et hav af filer i et væld af forskellige kategorier med alt fra legetøj og tossede figurer til praktiske print af alle afskygninger.

Hvis der er nogen af de mange modeller der kræver betaling, har jeg ikke kunne finde dem, og det betyder altså, at man allerede når printeren er pakket ud har et kæmpe bibliotek af filer at gå om bord i.

Ud over at browse filerne via app'en, så kan man nemlig også sætte printene i gang direkte fra app’en med et par klik. Det eneste det kræver er, at filen er tilgængelig med en P1S profil. Hvis den er det får man et overblik over hvor lang tid printet vil tage, samt hvor meget materiale der skal bruges, og så er det bare at trykke print.

Herefter sendes filerne via Bambu Labs cloud tjeneste til din printer og slices endda, som en del af den process.

Hvis man har sine egne filer og gerne vil lidt mere i detaljen med indstillinger osv, så kan man springe forbi sin PC og bruge Bambu Studio sliceren til at klargøre filerne.

Normalt bruger jeg Orca Slicer til mine FDM print, men en stor del af de funktioner den indeholder er taget netop fra Bambu Studio, så softwaren føles meget velkendt for mig.

Der er naturligvis en indbygget profil til P1S printeren i Bambu Studio og herfra er der adgang til at tilpasse og gennemse stort set alle tænkelige parametre i forhold til sit print.

I forhold til min test har jeg dog forsøgt at holde det så simpelt som muligt. Det betyder at jeg har har brugt de standardindstillinger, som kom med P1S profilen i softwaren.





Test

Jeg har haft Bambu Lab P1S Combo i en måneds tid. I den periode har jeg testet et udvalg af forskellige filer og materialer.

Som så mange gange før startede jeg med den klassiske Benchy båd, som lå på maskinen. Den blev printet med det orange PLA, som fulgte med maskinen.

Her var der helt som forventet ikke skyggen af problemer og jeg fik et fint resultat ud af det.

Helt som på A-serien fra Bambu Lab har man mulighed for direkte på maskinen at tune hastigheden, og kan vælge mellem Silent, Standard, Sport og Ludicrous hastighederne.

Efter det første vellykkede Benchy print prøvede jeg endnu en, og denne gang med hastigheden sat på Sport, hvilket svarer til 124% hastighed. Her forløb alt også uden problemer, og resultatet så ikke anderledes ud, end den Benchy jeg printede på Standard hastigheden.

Herfra gik jeg videre til at printe en “Poop Shute” fil, da jeg allerede var træt af at maskinen spyttede filamentet “pøller” ud på bagsiden af maskinen, hvor de bare lå og flød.

Så via Bambu Handy app’en fandt jeg en fil der passede til P1S og trykkede på print. Herfra blev filen sendt trådløst til printeren. Let og simpelt.

Resultatet var også her problemfrit og det betød herefter at 90% af alt materiale blev fanget og var noget lettere at rydde op.

Med en “Poop Chute” på plads gik turen videre til den efterhånden klassiske Red Skull bust, som jeg har brugt som benchmark i vores 3D Printer tests. Her havde jeg filen igennem Bambu Studio softwaren på min PC. Filen blev sliced med standardindstillinger og automatiske Tree Supports.

Endnu engang gav Bambu Lab P1S mig et resultat, der så super fint ud. Det var lidt besværligt at få nogen af support delene af, men overordnet set var det et meget tilfredsstillende resultat, mængden af arbejde og tuning taget i betragtning.

Herfra skiftede jeg materiale, da en af fordelene ved en lukket printer som P1S er, at man kan printe med materialer som ABS. Det er et materiale som er meget temperaturfølsom, og som kræver enten et MEGET stabilt opvarmet lokale eller en lukket printer.

ABS er også et materiale, der er bedre egnet til at blive brugt udendørs end fx PLA. I den forbindelse valgte jeg at teste ABS print, ved at printe et udvalg af modeller til fodring af fugle, nu hvor vinteren og efteråret nærmer sig.

Jeg printede tre forskellige print, som jeg alle sammen fandt igennem Bambu handy app’en, og satte til at printe derfra. Så altså ingen tur forbi min PC eller et dedikeret slicing program.

Et par af modellerne var fordelt over mere end et print, men i alle tilfælde endte jeg med brugbare resultater.

Der var et par dele ved det ene print, som ikke helt kom ud som de skulle, men den færdige model var dog stadig brugbar på trods af disse fejl. Disse fejl kunne nok undgås ved at fintune indstillingerne, men da det hele virkede, valgte jeg ikke at printe den del igen.

Så her var det lukkede kammer på printeren altså mere end rigeligt til at kunne give gode resultater med ABS filament.

Det lukkede kammer kan dog også give problemer med fx PLA, som gerne skal køles mere af. Her oplevede jeg på de usædvanligt varme sensommer dage, at det simpelthen blev for varmt i kammeret til at printe PLA uden fejl.

Normalt ville det afhjælpes ved at tage glaspladen i toppen af maskinen af, så den varme luft kan komme fra dit print. Det var dog ikke en mulighed for mig, da jeg havde AMS enheden stående der.

I stedet for åbnede jeg døren i fronten af maskinen, og cirkulerede lidt ekstra luft med en ventilator sat på lav indstilling. Ikke et stort problem, men en detalje man skal være opmærksom på med materialer som PLA i en lukket printer.

For at teste præcisionen på P1S printede jeg også en Face Hugger model fra Alien filmene. Det er en bevægelig “print in place” model. Den slags print er gode til at vise om en printer er tunet nøjagtigt nok.

Her fik jeg endnu engang et godt resultat uden problemer eller fejl. Modellen havde fine bevægelige ben og hale.

Jeg prøvede også flere filer igennem Bambu Studio softwaren på min PC. Her blev alt kørt med standardindstillingerne i softwaren igennem de inkluderede profiler.

En af dem var denne gaming controller holder fra Holo Props. Den blev printet med Bambu Labs egen Neon City PLA Silk Dual Color filament. Igen var resultatet super fint, helt uden at jeg behøvede at høre ret meget andet end at trække filen igennem Bambu Studio og derfra sende den via WiFi til printeren.

Jeg kan stadig forundres over hvor let tilgængelig og brugervenligt hele oplevelsen er med Bambu Lab printerne. Ud over varme problemerne med PLA på de varme dage, har jeg ikke oplevet nogen udfordringer med mine print, uanset om de kom fra Bambu Handy app’en eller Bambu Studio på min PC.





Pris

I skrivende stund kan man finde Bambu Lab P1S Combo på tilbud på Bambu Labs egen hjemmeside med en pris på 6652 kroner. Kan man klare sig uden AMS systemet, kan man få P1S til en pris lige under 4700 kroner.





Konklusion

Som jeg var inde på for lidt siden, så er brugervenlighed en af de ting der står tilbage i mine tanker, efter at have brugt en måned med Bambu Lab P1A Combo.

Alt lige fra opsætning til print, skift af materialer og generel betjening har været let og ligetil. Jeg har på intet tidspunkt under min test haft behov for at køre kalibreringer, rode med manuelle indstillinger eller lign.

Det har været en så tæt på drag and drop oplevelse, som jeg forestiller mig man kan have med 3D Print lige pt.

De eneste fejl jeg har oplevet under min test, stammede som sagt fra varme problemer med PLA print i det lukkede kammer på meget varme dage. Det var der en let løsning for, og tilmed den der havde været meget let, hvis jeg havde havde taget låget af maskinen.

Mulighederne med en printer som Bambu Lab P1S er rigtigt store, da det giver mulighed for stabilt at printe med mere besværlige men hårdføre materialer som ABS og ASA. Kombinerer man det med de muligheder som AMS systemet kan give med flere farver og materialer i samme print, så har man en meget alsidig løsning.

Det er en løsning som burde dække langt de fleste hobby behov, og som samtidigt gør det på en let tilgængelig og brugervenlig måde.

Det eneste minus jeg har i forhold til brugervenligheden er interfacet på P1S. Den lille LCD skærm og knapper er alt andet lige ikke i nærheden af at være lige så brugbar, som touch skærmene på A-serien eller X1 Carbon printerne fra Bambu Lab.

Den gode software integration og app gør lidt op for det, men det er stadig det store minus sammenlignet med de øvrige printere fra Bambu Lab.

Vi ender på en endelig karakter på 9 for en solid og alsidig 3D Printer med en høj grad af brugervenlighed.





Fordele:

Plug and play opsætning

Rigtigt god byggekvalitet

Gennemført software oplevelse

Printer smukt uden behov for timers tilpasning





Ulemper