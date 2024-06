Elegoo Mars 5 Ultra

Elegoo har netop lanceret deres nyeste Resin 3D Printer i deres Mars serie. Den kommer, helt som vi har set tidligere, i en Mars 5 og en Mars 5 Ultra. Vi har fået besøg af deres Mars 5 Ultra, der kommer med en række features, som vi ser for første gang i Mars serien.

26 jun. 2024 kl. 12:54 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Features

Build Volume: 153.36 x 77.76 x 165 mm³

XY Resolution: 18x18μm (8520 x 4320)

Tilt Release Technology,

One-Click Automatic Leveling,

Self-Check & Overheat Protection,

AI Camera (Empty Build Plate Detection/Warp Detection/Real-Time Monitoring & Time-Lapse Recording),

Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm),

Power-Loss Resume Printing

Hvis man har fulgt med i de seneste udgivelser fra Elegoo, vil man uden tvivl genkende den del af de features, vi ser på Mars 5 Ultra maskinen, fra Elegoos større Saturn 4 Ultra. På mange måder ville man let kunne kalde Mars 5 Ultra for Saturn 4 Mini Ultra, da størrelsen mere eller mindre er den eneste forskel imellem de to maskiner.





En tur rundt om Elegoo mars 5 Ultra

Elegoo har med deres seneste maskiner valgt en lidt anderledes design stil. Vi så det på Saturn serien og det går igen her i det nye bud i Mars serien.

Væk er det sorte og røde design og hele maskinen er nu lavet i et gråt look, med en gunmetal grå metal krop med et gråt gennemsigtigt akryl UV skjold/låg. Der er lidt dekorative mønstre på låget, som er et “up and over” låg. Det skal altså løftes af og ikke vippe typen, som vi så tilføjet på den seneste maskine i Saturn serien.

Alt styring og kontrol direkte på maskinen klares på det 4” store Capacitive touch display på fronten. Det er vendt i “portrait mode", hvilket ikke har nogen speciel praktisk betydning andet end layoutet på interfacet.

På højre side af maskinen bagerst finder vi strømstik, power knap, USB stik og WiFi tillutning. Det er muligt at overføre filer via USB stik eller via WiFi igennem Chitubox softwaren, hvilket jeg kommer ind på senere.

Springer vi “ind” i maskinen, kan vi se den 7” store Mono LCD skærm, der er centrum i maskinen. Det kommer med en opløsning på 8520x4320, hvilket giver en XY opløsning på 18x18μm, hvilket er noget af det højeste på markedet pt.

Skærmen er også central, da den er bundet op på den måske største nye udvikling, nemlig Tilt Release systemet. Kort fortalt virker det ved at hele skærmen og resin beholderen imellem hver eksponering tilter. På den måde frigøres printet fra din build plate med mindre trækkraft på printet. Samtidigt betyder denne løsning også, at man sparer en masse tid i sine print, da man nu slipper for at hele build plate delen skal løftes op og ned for hver eksponering.

Med Tilt Release systemet skal build plate delen kun hæves et minimalt stykke, svarende til din layer height, hver gang.

På overfladen er det en løsning der betyder, at man får en maskine der kan printe betydeligt hurtigere end traditionelle maskiner, uden behov for specielle resintyper eller ACF film.

Det betyder dog også, at man nu har flere bevægelige dele i maskinen og dermed flere potentielle fejlpunkter. Min største bekymring er dog, at maskinen nu reelt er åben ned til UV lyskilden under skærmen. Så hvis man er uheldig og får et hul i sin FEP film eller spilder resin, kan det potentielt løbe ned i maskinens indre dele. Sker det mens man printer, så kan man i værste tilfælde risikere at den spildte resin hærdes af UV lyset, og man står med en død maskine.

Det er alt sammen worst case tanker her, og hvis jeg tænker tilbage på min efterhånden årelange erfaring med Resin 3D Print, så har jeg endnu ikke oplevet situationer, som ville have været et problem. Men med Tilt Release systemer så kan man altså ikke sikre sig med Screen Protectors, da det naturligt nok ikke virker med et system, hvor hele skærm og resin beholder skal vippe.

Nok om dommedags tankerne her og videre til de andre nye funktioner på Mars 5 Ultra. Elegoo har nemlig givet os andre features, som kan være med til at forhindre at tingene går galt.

Her er der nemlig også implementeret et AI kamera. Det kan være med til at opdage, hvis du starter et print med noget på din build plate og burde endda kunne opdage, hvis dit print undervejs river sig løs.

En del af de features kan være med til at undgå episoder, hvor man kan gå hul på din FEP film med en resin lækage som konsekvens.

Ud over de praktiske funktioner kan kameraet også bruges til live overvåge sine print eller optage timelapse videoer.

Den medfølgende build plate til Mars 5 Ultra kommer med den lasergraverede overflade, som efterhånden er standard på Elegoos maskiner. Den fastgøres med et Quick Release klemme system, som gør det betydelig lettere at få pladen af og på.

Systemet kommer med indbygget “auto leveling", hvilket vil sige, at man ikke skal bruge tid på at indstille maskinen, men kan printe lige ud af kassen. Det burde ikke være nødvendigt at gennemføre en leveling process.

Det hele klares ved hjælp af fjedre i build plate delen, hvilket også er årsagen til at den ser noget anderledes ud, end de build plate løsninger som vi er vant til.

Indbygget i den nye build plate er der også en række sensorer, som måler på dit resin niveau, men det burde også kunne opdage fremmedlegemer i din resin beholder.

Den nye resin beholder har også et nyt design. Der er lavet en hældetud på begge sider af beholderen, for at lette opgaven med at hælde resin tilbage i flasken, når man har brug for det.

Beholderen er en god del større end skærmen i Mars 5 Ultra, hvilket betyder at der kan være en del resin i den. Der skal også være et større overskud i toppen, da der skal være plads til at tingene kan vippe uden at der løber resin ud over kanten. Så her er det altså SUPER vigtigt ikke at fylde mere resin i beholderen end op til MAX stregen.

Med i kassen er der også en spildbakke i plast, som man kan sætte omkring resin beholderen, når man skal fjerne print eller fylde resin i. Den beskytter området omkring beholderen, så man er bedre sikret mod spild og dryp der evt kunne ende med at løbe ned i maskinen via Tilt Release åbningen.





Software

Software oplevelsen med Mars 5 Ultra er opdelt imellem interfacet på selve maskinen og så den Chitubox Basic software, som skal bruges for at klargøre filer til print.

Selve interfacet på maskinen har fået et stort løft siden de tidligere Mars maskiner. Det ser pænere ud og der er en masse gode funktioner. Det er let at navigere i det nye interface og det er let at sætte maskinen op og tilslutte WiFi.

Når man er på WiFi kan maskinen også automatisk tjekke om der er firmware opdateringer, hvilket der var i vores tilfælde.

Når man starter maskinen op gennemgår den en automatisk selvtest hvor den blandt andet kalibrerer den mekaniske sensor, tjekker status på dele som motor, lyskilde og holder endda øje med hvornår det anbefales at skifte FEP filmen.

Når du har sat et print i gang kan du let tilgå oplysninger om printet og tilmed ændre på detaljer, som eksponering osv undervejs, hvis der er behov for tilpasninger.

Den bedste nye tilføjelse i softwaren er dog den indbyggede resin kalibrering. Her kan man i felter af fire, seks eller otte med variable eksponeringstider let tune sin eksponeringstid på en let og hurtig måde.

Den anden del af software oplevelsen er via Chitu box softwaren, som skal bruges til at slice filerne til Elegoo Mars 5 Ultra.

Det er den nye Chitubox Basic version, som skal bruges. Her har softwaren fået et løft i forhold til interfacet men er eller på mange måder, som vi kender det fra Chitubox. Det er ikke Elegoo der udvikler softwaren, så i sidste ende falder ansvaret ikke helt tilbage på dem.

Integrationen var dog fin og uden problemer og der var en print profil klar i softwaren til Mars 5 Ultra maskinen, så det var lige til at gå i gang.

Den største nyhed i Chitubox er muligheden for netværksadministration af printeren igennem ChituManager udvidelsen. Her er det muligt at oprette forbindelse til maskinen så man kan sende filerne direkte fra Chitubox til den interne hukommelse på maskinen. Det er også muligt at starte print direkte fra Chitubox.

Undervejs i printet er det muligt at tjekke status via ChituManager delen af softwaren.





Test

Det var dejligt let at komme i gang med Elegoo Mars 5 Ultra, der blot skulle pakkes ud og sættes til. Auto kalibrering betyder som sagt, at man ikke behøver at tune leveling eller andet, før man kan komme i gang.

Efter beskyttelsesskum og beskyttelsesfilm på resin beholderen og skærmen var pillet af, skulle der bare hældes resin i beholderen og så var jeg klar.

Indledningsvis testede jeg den inkluderede test fil, på det medfølgende USB stik og her forløb det hele uden problemer.

Herfra gik jeg i gang med at tune lidt og testede den nye eksponeringsfunktion af. Her fik jeg i et hug testet mig frem til en velfungerende eksponeringstid på 1,8 sekunder.

Det er blevet en betydeligt lettere proces at slice filer med Mars 5 Ultra, da en del af de variabler man normalt kan stille på, som lift height, lift speed osv, slet ikke er relevante variabler mere med Tilt Release systemet.

Herfra gik jeg videre med den Red Skull buste, som jeg normalt tester med, og også her forløb det hele uden problemer. Et stort spring var den betydeligt reducerede printtid, som er mulig pga. Tilt Release systemer.

Efter endnu et vellykket Red Skull print gik jeg videre til at teste en del forskellige print af figurer fra blandt andet Artisans Guild og andre lignende STIL fil services.

Alle sammen forløb uden problemer og med dejligt korte print tider. Det er netop print tiderne som er den store gevinst med et Mars 5 Ultra og Tile Release systemet.

For at se hvor stor en forskel det kan gøre klargjorde jeg en fil, tæt på max højden for Mars 5 Ultra. Den ville på Mars 5 Ultra tage lige over fire timer, mens den samme fil med samme indstillinger på Saturn 3 Ultra maskinen, uden Tilt Release, ramte seks en halv time.

På papiret har Elegoo Mars 5 Ultra også en af de bedste printopløsninger på markedet med en XY opløsning på 18x18μm.

Når jeg holder mine test filer fra Mars 5 Ultra op mod den fra Saturn 3 Ultra, som kommer med en XY opløsning på 19×24μm, så er det dog ikke noget der kan ses med det blotte øje. Det er så små marginaler, at det praktisk ikke betyder det noget jeg har kunnet se.

Så selvsagt printer Elegoo Mars 5 Ultra utroligt smukke figurer. Alt sammen naturligvis så længe kildematerialet er godt.

På alle de figurer, som jeg har testet, har resultaterne været gode sprøde detaljer og skarpt printede figurer og modeller.

Man lider naturligvis lidt under den mindre print volumen i Mars serien, hvis man gerne vil printe større modeller.





Pris

Elegoo har pt Mars 5 Ultra listet på deres hjemmeside i preorder (forventet levering i august), med en pris på 2055 kroner, som preorder og en annonceret normalpris på 2564 kroner.

Med de funktioner og den kvalitet, som man får med Mars 5 Ultra, synes jeg det er en god pris. Den større Saturn 4 Ultra med den samme featureliste med en betydeligt større build volumen kommer ind med en preorder pris på 2983 kroner og en normalpris på 3722 kroner til sammenligning.

Den normale Mars 5 kommer med en preorder pris på under 1400 kroner og en normalpris på lige under 1700 kroner. Her er der dog tale om en noget andet printer, helt uden Tilt Release, AI kamera og med lavere XY opløsning på 35×35μm, mindre build volumen og uden WiFi muligheder. Der er så mange forskelle, at jeg næsten ikke synes de burde dele navn.





Konklusion

Elegoo har med deres Mars 5 Ultra lavet en rigtigt solid maskine, som sigter på Entry Level brugeren.

De nye tiltag med auto leveling, god netværks integration og overvågning betyder, at man får en maskine fuld af gode features, som vil være let tilgængelig selv for en nybegynder.

Når maskinen så samtidigt giver dig super detaljerede og smukke print og tilmed gør det super hurtigt, er der ikke meget at brokke sig over.

Den eneste bekymring, som fortsat ligger lidt i mit baghoved, er den, indtil nu helt ubegrundede, frygt for at Tilt Release mekanismen kan være kilde til flere fejl og problemer med printeren på den lange bane.

Der har dog ikke været noget som helst under min test, der har bekræftet den frygt, så det handler nok mest om, at man lige skal vænne sig til tanken.

Elegoo Mars 5 Ultra er feature rig og let tilgængelig og lander tilmed med en super solid pris, hvis man ser på kvaliteten og printene og listen af features. Så kan man klare sig med den lidt mindre Build Volumen vil det være en super resin 3D Printer at kaste sig over.

Vi lander med en endelig karakter på 9 og en solid og prisvenlig Resin 3D Printer.





Fordele

Super hurtige print

Print kvaliteten er i top

God software og netværksintegration

God pris





Ulemper