Elegoo: Gode Black Friday tilbud

Elegoo starter tidligt og har startet sit længe ventede Black Friday-udsalg, som løber fra 4. november til 2. december 2024.

12 nov. 2024 kl. 14:23 Af Kenneth Johansen DEL:

Udsalget byder på solide rabatter på de mest populære produkter, herunder den prisvindende Saturn 3 Ultra, den alsidige Neptune-serie og de højtydende Mars- og Jupiter-resinprintere. Denne kampagne dækker Elegoos officielle butikker i USA, EU, Storbritannien, Canada, Australien og Japan og er den perfekte mulighed for at løfte brugernes 3D-printoplevelse.

Den prisvindende Saturn 3 Ultra: Enestående detaljer og pålidelighed

Saturn 3 Ultra skiller sig ud i årets Black Friday-udsalg med sin fremragende ydeevne og præcision. Denne prisvindende resinprinter har en 12K-skærm, der leverer fantastiske detaljer og glatte overflader, hvilket gør den til det perfekte valg til komplekse modeller eller prototyper. Med sin store byggevolumen og hurtige printhastigheder sikrer Saturn 3 Ultra effektivitet uden at gå på kompromis med kvaliteten.

EU: 269,99 EUR - 42% rabat

Neptune-serien: Alsidig og højhastighedsydelse

For dem, der har brug for en stor byggevolumen, er Neptune 4 Max det ideelle valg, perfekt til at skabe store prints i professionel kvalitet. Neptune 4 Plus balancerer størrelse og ydeevne og kan bruges til forskellige projekter. Samtidig tilbyder Neptune 3 Plus en pålidelig og brugervenlig oplevelse for begyndere og sikrer jævne og konsistente prints.

EU: 247,99 EUR for Neptune 4 Plus - 42% rabat

Der er også gode tilbud at hente, hvis du er på markedet efter filament, hvor der er mængderabat at hente. Læs vores gennemgang af Elegoo filament her.

For mere information om Elegoos Black Friday-udsalg og for at udforske det fulde udvalg af nedsatte produkter, besøg venligst Elegoos officielle butikker.