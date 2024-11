Prima Creator 3D Print Filament

I dag skal vi tage endnu et kig på et udvalg af 3D print filament. Denne gang er det fra Prima Creator, og vi tager et kig på både PLA, PETG og ABS filament.

14 nov. 2024 kl. 14:14 Af Kenneth Johansen DEL:

Har man kastet sig over 3D Print med en FDM (filament) printer, så er der et hav af filament producenter og typer på markedet. På den ene side er der naturligvis et udvalg af forskellige materialetyper, som hver har deres styrker og svagheder. Herefter er der så et hav af forskellige farver.

Vi har naturligvis ikke mulighed for at teste alle typer og farver der er på markedet, men i det omfang det er muligt, tager vi et kig på et udvalg af forskellige typer og farver fra forskellige producenter.

Forhåbentligt giver det os en ide om, hvilken kvalitet man kan forvente for de pågældende producenter.

I dag er det Prima Creator som er på bordet, og de har sendt et udvalg af forskellige typer og farver til os, så vi kan se hvordan de klarer sig.





Filament typer

Vi har som sagt ikke mulighed eller for den sags skyld tid til at teste alle typer filament. Derfor tager vi udgangspunkt i de mest almindelige hobbybrug.

PLA: PLA er den mest normale type af filament til FDM 3D print. Det er dels fordi det er relativt billigt at producere, men også fordi det er noget af det letteste at printe med. PLA er rigtigt fint til de fleste ting, som skal bruges indendørs.

PLA er ikke specielt godt egnet til udendørs projekter, da det ikke er specielt UV eller varme bestandigt og det kan begynde at miste sin form ved relativt lave temperaturer. Så har man et PLA print stående i solen eller i bilen, kan det hurtigt miste formen.

PETG: PETG deler mange fordele med PLA, men kan være lidt mere besværligt at printe med. Det har en tendens til hvad man kalder “stringing”, hvor der dannes små tråde i og omkring dine print, hvis ikke man har tunet sine indstillinger ordentligt.

Fordelene med PETG er, at det er mere fleksibelt end PLA. Det er typisk også lettere at lave semitransparent filament ud af PETG. Det kræver højere temperaturer at printe med PETG end PLA, men de fleste hobby 3D Printere kan klare opgaven.

ABS: Hvis man vil have holdbare print, der kan klare at bruges udenfor, så har det typisk været ABS der har været vejen frem. Det kræver højere temperaturer at printe med ABS, men det færdige produkt er også mere varmebestandigt end fx PLA. Det kan dog over tid falme, da UV bestandigheden på ABS ikke er i top.

En af de store ulempter med ABS er, at det er ret svært at printe med og kræver man har en lukket printer. Det betyder, at langt fra alle hobby 3D Printere kan være med når det kommer til ABS filament. Samtidigt lugter ABS filament også betydeligt mere, når man printer med det end PLA.

Prima Creator har også sendt to ruller TPU filament. Dem har jeg dog valgt at dække i en separat artikel, da det er en noget anderledes filament type, der bruges til fleksible gummiagtige print. Det skaber nogen helt specielle muligheder, men også udfordringer, da det er noget mere besværligt at printe med. Så følg med her på siden, når jeg tager et kig på TPU på et senere tidspunkt.





Metode:

Alle forsøg jeg har lavet her er lavet enten på en Bambu Lab A1 eller en Bambu Lab P1S. De er som udgangspunkt lavet med de standard print profiler, som findes i Bambu Studio softwaren. Det har vi valgt dels for at gøre testen så let at gå til som muligt, men også for at få en ide om, hvor let de forskellige filament typer er at gå til.

Som test har jeg printet et udvalg af forskellige projekter, for at få en ide om hvordan de forskellige elementer klarer sig.

Fælles for alle de filamenter jeg har set på, er dog en standard Benchy fil sammen med et lille “materiale testkort”. De to ting tilsammen kan bruges til at sammenligne meget direkte og som fremtidig reference.

Oven i det har jeg også printet en lille drage figur med bevægelige dele. Det er en “print in place” figur og den slags figurer er som regel gode til at afsløre problemer med filament eller indstillinger. Hvis ikke tingene spiller godt sammen, så kommer der ikke et brugbart resultat ud af det.

Filamenter i dagens guide

Prima Creator har sendt et udvalg af deres forskellige filamenttyper. Det er fordelt på deres almindelige og deres Primavalue og Primaselect serier.

Easy Print PLA Red

Easy Print PLA Bronze

PLA Glossy Nebuala Purple

Primavalue PLA+ Yellow

Primavalue ABS Red

Primaselect ABS Dark Red

Easyprint PETG Transparent Purple





Vi starter med PLA typerne. Fælles for dem er at de har været utroligt lette at arbejde med. I alle tilfælde har jeg printet flere projekter med dem, uden at det har givet anledning til problemer. Hele vejen igennem har der været tale om standard profiler via Bambu Studio softwaren.

Det første jeg kastede mig over var et større print i anledning af den nye Deadpool film. Her prøvede jeg at printe en Deadpool maske i fuld størrelse. Til den røde del af masken brugte jeg Easy Print PLA Red, og resultatet var super godt.

Efter kun en smule efterbehandling, og montering af magneter til samling, var resultatet en fuldt brugbar og meget detaljeret Deadpool maske.

Jeg har fået blod på tanden i den sammenhæng og går med planer om at lave en Wolverine maske, også med den Primavalue PLA+ Yellow, som også er med. Indtil nu er det dog kun blevet ved den normale materiale test og en delvist printet maske.

Den kom dog også ud med meget gode resultater, som det kan ses her. Der har altså ikke været noget her, der gør mig nervøs for at prøve den gule med et betydeligt større projekt.

Prima Creator har også et godt udvalg af Glossy og metallic PLA. Det er typer, som kan bruges til meget dekorative og pæne print, som skiller sig lidt mere ud.

Her har jeg testet deres PLA Glossy Nebula Purple og Easy Print PLA Bronze. Begge dele var lette at printe med og gik fint igennem med standard profilerne i Bambu Studio softwaren.

Resultatet var print med et rigtigt lækkert finish, som under mine testprint også kom ud med fine detaljer og generel god printkvalitet hele vejen rundt.

Herfra gik jeg videre til ABS filamenterne, som naturligvis er printet i Bambu Lab P1S printeren, da ABS kræver en lukket printer for, at man kan regne med fornuftige resultater.

I begge tilfælde med både den røde og en mørkerøde gav Prima Creator gode resultater uden problemer via ABS standard profilen i Bambu Studio.

Jeg kunne ikke se nogen forskel i printoplevelsen eller den efterfølgende kvalitet mellem PrimaValue og PrimaSelect serierne. Begge to var lette og ligetil at printe og gav gode resultater.

Sidste materialetype på bordet i gennemgangen er EasyPrint PETG i en Transparent Purple version. Også her forløb print processen uden problemer med standard PETG profilen i Bambu Studio.

Der var en anelse tendens til stringing, men det var på et meget håndterbart og næsten forventeligt niveau.

Det endelige resultat var super fint selvom den let transparente farve naturligvis giver et lidt specielt look på den her slags print.





Priser

I forhold til priserne har jeg taget udgangspunkt i priser fundet på 3DPrima.com, hvor de filamenter vi har kigget på i dag kan købes direkte.





PLA:

Starter vi med det mest almindelige materiale, lander priserne for PLA i PrimaValue serien på 149 kroner for en rulle på 1 kg. Her kan der spares lidt, hvis man køber ruller på 3 kg, som lander med en pris på 379 kroner.

EasyPrint serien er en smule dyrere med en pris på 179 kroner for en PLA-rulle på 1 kg.

Hvis man vil have den mere flashy type PLA, som den Nebula Purple, som vi også har set på eller metallic farverne, så skal man af med 219 kroner for en rulle på 1 kg.









ABS:

Er man til ABS er mulighederne hos Prima Creator også fine og ABS filamentet i deres PrimaVlaue serie lander også med en pris på 149 kroner for en rulle på 1 kg. Så altså helt det samme som PAL i samme serie.

PrimaSelect serien er en smule dyrere med en pris på 199 kroner for en rulle med 1 kg ABS.





PETG:

I PETG udvalget er priserne også lette at forholde sig til. Her lander prisen for PrimaValue serien igen på 149 kroner for en rulle på 1 kg. Den EasyPrint Transparent, som jeg selv testede her, kan fås til 179 kroner for en rulle på 1 kg.

Også med PETG kan der spares lidt, hvis man køber de store ruller på 3 kg, som kan fås til 549 kroner.





Afrunding

Prima Creator har et super bredt udvalg af både filament typer og ikke mindst farver og finish. Det er muligt at få noget til stort set, hvilket som helst behov.

Priserne kan ikke helt måle sig med med de to kinesiske mærker vi har set på tidligere fra Elegoo og Sunlu. Prima Creator er dog et EU baseret brand, hvilket sikkert vil betyde noget for nogen og det er uden tvivl også årsagen til den højere pris.

Alle de Prima Creator filamenter, som jeg har kigget på i denne gennemgang, har printet smukt og uden problemer. I den forbindelse kan en lidt højere pris sagtens være det hele værd, når man får gode og stabile resultater, sammen med et meget bredt udvalg af farver og materialer.

Husk på at vi stadig har Prima Creator TPU til gode endnu. Det ligger klar til at blive testet, så følg med her på siden, når vi snart tager et kig på det bløde og fleksible printmateriale.