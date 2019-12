AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-04-25 15:45:04

Intel CPU 2018-2021 roadmap lækket

Med leak af Intels CPU 2018-2021 roadmap, får vi et indblik i de kommende processorer, som inkluderer op til 10 Core Comet Lake-S Desktop CPU’er i 2020, 14nm Rocket Lake-S i 2021, og ingen 10nm LGA Parts før 2022.

Den nyeste Intel Client CPU roadmap lister dermed, hvilke detaljer desktop og deres mobility produkter indtil 2021.



Roadmappet kommer via Tweakers og informerer om både Client Commercial CPU produkter og Client Mobile CPU produkter, som bliver introduceret i fremtiden. Der er naturligvis ingen officielle beskæftigelser fra Intel, men der henvises til Intels SIP-program og DELL, så her kan vi måske finde en form for umildbar bekræftelse.



Starter vi med at kigge på desktop delen, finder vi S-serien og Xeon E serien. S-serien er baseret på Socket H (LGA 115 *) og kommer med forskellige 35W / 65W / 95W SKU'er. På nuværende tidspunkt består denne af 14nm ++-baserede Coffee Lake-S Refresh komponenter, der falder ind under 9. generationsbanneret. Disse omfatter op til 8 core SKU'er, hvor flagskibet er i9-9900K.



Det ser ud til, at Intel holder fast i 14nm ++ i et stykke tid, som roadmappet kunne afsløre.

Omkring andet kvartal 2020 vil Intel lancere Comet Lake-S-processorer med op til 10 core SKU'er. Disse vil blive fulgt op af Intels Rocket Lake-S, som også ville være baseret på en optimeret 14nm node.

Det ser ud til, at vi kun kan forvente en 10nm eller sub-10nm fra Intel omkring 2022, hvilket er omkring samme tid Intel forventes at release deres Ocean Cove CPU arkitektur.

Ocean Cove bliver altså fremtidig chiparkitektur, som stadig er under udvikling hos Intel, og vil komme efter Golden Cove (2021), efterfølgeren til Willow Cove (2020), som i sig selv er efterfølgeren til Intels Sunny Cove (Ice Lake) kernens arkitektur.



Hvad angår Xeon E, har vi i øjeblikket glæden af den nye Coffee Lake-E serie dele med op til 8 kerner, men den kommende familie, Comet Lake Xeon-E, vil dette udvides med op til 10 kerner, og understøttelse af PCIe Gen 3 i 1. kvartal 2020. Dens efterfølger vil være Rocket Lake Xeon-E, som også kommer med op til 10 kerner og understøtter den nye PCIe Gen 4.0 standard og releases i Q1 2021.



Retter vi blikket mod deres mobile produkter, er chancerne for at få 10nm meget højere end de som på desktop produkterne. Top-H / G SKU'erne, der har 45W og 65W TDP'er, vil få Comet Lake-H refresh i 2. kvartal 2020 med op til 8/10 kerner på 14nm.



Deres velkendte U-serie, der omfatter 28-15W SKU'er, introducerer Intel først via deres Ice Lake-U-serie dual og quad-core processorer. Disse vil komme i en begrænset produktion, mens den faktiske volumenproduktion bliver sluppet løs til Comet Lake-U (14nm), som vil have op til 6 core SKU'er. Ice Lake-U-serien introduceres omkring Computex, mens Comet Lake-U-serien introduceres i 3. kvartal 2019.



Der spottes også en Rocket Lake-U, der vil rumme op til 6 core SKU'er (14 nm) og også 14 nm eller 10 nm grafikchips, når denne releases i 2020. Disse vil muligvis være off die chips frem for on-die chips i stedet for de on-die chips, som Intel i øjeblikket benytter på deres mobile GPU'er, som deres G-Series Kaby Lake, som Intel introducerede sidste år, der bød på AMD Vega grafik uden off-die. Denne vil de have deres egen GPU arkitektur.



Intels Lakefield SOCs benytter sig af Forveros multi-die packaging teknologi, og forventes at ramme detailhandel omkring midten af 2019, og vil være baseret på en blanding af 10nm og 14nm IPs. Der er også Ice Lake-Y 2 core SKU'er (10nm) planlagt til Q2 2019, og disse er markeret som begrænset. Det ser ud til, at Intels 10nm markedet bliver bedre i midten af 2020, så de derfor ville kunne tilbyde flere mainstream-produkter til masserne. Intel vil samtidig tilbyde op til 4 kerner (14nm) Comet Lake-Y dele omkring 3. kvartal 2019, så de får både 14nm og 10nm Y-serie produkter til rådighed på samme tid.



De nye roadmaps er absolut interessante – også selvom vi stadig mangler de officielle kilder der understøtter dette leak.



Billeder & Kilde

Tweakers