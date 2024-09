Intel scorer stor AI-chip kunde

Intel's nye Gaudi 3 AI-accelerator kæmper for at vinde markedsandel, men et samarbejde med IBM i 2025 ser lovende ud.

4 sep. 2024 kl. 14:33 Af Maria DEL:

Intel er blevet overhalet af markedsleder Nvidia og rivalen AMD på AI-akseleratormarkedet. Mens Nvidia genererer mere end 26 milliarder dollars i omsætning fra datacentre hver kvartal og AMD forventes at sælge AI-akseleratorer for 4,5 milliarder dollars i år, ligger Intel langt bagefter.

Intels nye Gaudi 3 AI-akselerator, der blev lanceret i år, er kraftfuld og omkostningseffektiv. Men det er en udfordring for virksomheden at tiltrække kunder. Intel forventer kun at generere 500 millioner dollars i omsætning fra salget af Gaudi 3 i 2024, en lille sum i forhold til Nvidia og AMD.

Men 2025 ser ud til at være et bedre år for Intels AI-chipforretning. Sidste uge annoncerede Intel og IBM et samarbejde, der vil placere Intels Gaudi 3 chips i IBM's cloud-datacentre. IBM bliver den første cloud service udbyder til at adoptere Gaudi 3, når samarbejdet bærer frugt i 2025.

Udover at gøre Gaudi 3 chips tilgængelige som en del af deres cloud platform, integrerer IBM også Gaudi 3 med deres Watsonx AI-platform. IBM er blevet en niche i markedet ved at rette sig mod virksomhedskunder og parre deres Watsonx platform med deres omfattende konsulentvirksomhed.

Indtil videre har virksomheden booket mere end 2 milliarder dollars i forretning relateret til generativ AI. Planen er at bruge Gaudi 3 til at sænke de samlede ejeromkostninger for IBMs virksomhedskunder.

AI-chips fra markedsleder Nvidia er blevet guldstandarden, men er også dyre. Intel har fremhævet den prisvenlige natur af deres Gaudi 3 chips og offentliggjorde priserne tidligere i år. Virksomheden hævder, at en AI-pakke med otte Gaudi 3 chips kun koster to tredjedele af prisen for sammenlignelige konkurrencedygtige platforme.

Bemærkelsesværdigt vil Gaudi 3 være tilgængelig for hybrid- og on-premise miljøer som en del af IBMs cloud-tilbud. IBMs cloudstrategi drejer sig om hybrid cloud computing, som kombinerer public cloud computing med on-premises infrastruktur.

Hybrid cloud er blevet stadig mere populært blandt virksomheder med komplekse IT-infrastrukturer. Intel er i en svær periode, der er der ingen tvivl om det. Virksomhedens omvæltning, der fokuserer på deres halvlederfabrikation, går ikke som planlagt.

Intel annoncerede omfattende nedskæringer sammen med deres skuffende andet kvartalsresultat, og virksomheden forventes at sælge aktiver og forlade ikke-kerneforretninger i bestræbelserne på at styrke deres økonomi. Samarbejdet med IBM er en tiltrængt god nyhed, og det er et tegn på, at Intels Gaudi 3 AI-chips er en attraktiv løsning for cloudserviceudbydere.

Der blev ikke talt om omfanget af Gaudi 3-udrulningen, men at få deres AI-chips ind i cloud-datacentre er en stor sejr for Intel. Selvom Intels AI-chipforretning ikke vil flytte meget i år, begynder momentum endelig at bygge op for virksomhedens Gaudi 3-akseleratorer.