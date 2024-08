Intel forbedrer Lunar Lake latency

Intel's Lunar Lake CPU'er tilbyder 3x bedre latenstid og båndbreddeforbedring end Meteor Lake. Med forbedrede cache og kerne-latens optimeringer, forventes en stigning på over 20% i single- og multi-tråds ydeevne.

30 aug. 2024 kl. 09:48 Af Maria DEL:

Intel Lunar Lake CPUs lanceres den 3. september, og virksomheden gav os allerede en dybdegående præsentation under Tech Day på Computex 2024. De næste generationers SOC'er består af forskellige kerneprocessorer, herunder en helt ny CPU-arkitektur med Lion Cove som P-Core-design og Skymont som E-Core-design.

Sammenlignet med Meteor Lake CPUs, der kom før, har Intel Lunar Lake CPUs to typer kerner. Lion Cove-kernerne kommer i standard P-Core-konfigurationen, mens Skymont E-kernerne kommer i Low-Power eller LP-E-konfigurationen. P-Cores og LP-E kernerne sidder også på forskellige tiles, med P-Cores på compute tiles og LP-E kernerne på en dedikeret low-power island.

Denne kommunikation mellem to tiles forårsagede højere latenser, når man udnyttede LP-E kernerne på Meteor Lake. Med Lunar Lake har Intel også øget cachen og chip-til-chip-båndbredden, hvilket fører til lavere latens. I et scenarie med "load to use latens i hukommelsen" viser Lunar Lake P-Cores lavere latens på tværs af hele linjen ved forskellige bufferstørrelser fra 2 KB op til 100 MB.

LP-E kernerne viser en anden historie, med Meteor Lake og Lunar Lake, der tilbyder samme latens op til 32 KB, men når bufferstørrelsen stiger, tilbyder Lunar Lake meget lavere båndbredde med en forskel på op til 150%. En af hovedårsagerne til, at latensen er forbedret så meget, er den generelle båndbreddeforbedring, som er op til 2,8x for Lunar Lake low-power kerner i forhold til Meteor Lake.

Intel har også delt cross-cluster latenskohærensdiagrammet, der viser, at Lunar Lake P-Cores har en gennemsnitlig latens på ca. 25 ns, og 55 ns for LP-E kernerne. Dette er en forbedring på 3x i forhold til Meteor Lake CPUs. På båndbredde-siden tilbyder Intel Lunar Lake over 128 GB/s af kernememorybåndbredde og skalerer ned til 16 GB/s, mens Meteor Lake CPUs tilbyder lidt over 64 GB/s af båndbredde og skalerer ned til mindre end 8 GB/s.

Den lave overhead fører til bedre udnyttelse af de flere tråde gennem Intel Thread Director-teknologi, hvilket resulterer i effektiv brug af kernekluster og acceleration i multi-trådede apps. Lunar Lake siges at levere over 20% multi-threaded ydelse i forhold til Meteor Lake med et lavere kerneantal, samtidig med at det tilbyder over 20% single-threaded ydelse ved Fmax og den samme ST-ydeevne som Meteor Lake ved halv effekten.

Forvent mere information om Lunar Lake næste måned, når Intel nærmer sig den officielle lancering af sin platform for tynde og lette klienter.